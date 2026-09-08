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World Physiotherapy Day 2026: फिजियोथेरेपी की किसे होती है जरूरत और इसके क्या है फायदे

विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2026: फिजियोथेरेपी की किसे होती है जरूरत और इसके क्या है फायदे ( GETTY IMAGES )

विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है. इस दिन का मकसद फिजियोथेरेपी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. फिजियोथेरेपी बिना दवा के कई तरह की बीमारियों से राहत देती है. इसका इस्तेमाल शारीरिक समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है और यह घुटने के दर्द, अल्जाइमर, पीठ दर्द, पार्किंसंस रोग, मांसपेशियों में खिंचाव, अस्थमा और कई अन्य समस्याओं को कम करने में मदद करती है. फिजियोथेरेपी न सिर्फ दर्द से राहत देती है, बल्कि तनाव कम करने में भी मदद करती है. आज इस खबर में विस्तार से जानें कि फिजियोथेरेपी की सबसे ज्यादा जरूरत किसे होती है और यह कैसे की जाती है...

किन मरीजों को फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है?

फिजियोथेरेपी केवल चोट से उबरने वाले लोगों के लिए ही नहीं है, यह चलने-फिरने में सुधार, दर्द कम करने और जिंदगी की पूरी क्वालिटी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाती है. चाहे आप पुराने दर्द से जूझ रहे हों या सर्जरी से ठीक हो रहे हों, फिजियोथेरेपी शरीर की सामान्य कार्यक्षमता को बहाल करने और आगे होने वाली जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकती है.

क्रोनिक दर्द वाले मरीज- जो लोग लंबे समय से दर्द से परेशान हैं, जैसे कि पीठ दर्द, गर्दन दर्द, या जोड़ों का दर्द, उन्हें अक्सर फिजियोथेरेपी से फायदा होता है. आर्थराइटिस, स्लिप्ड डिस्क, या मांसपेशियों में अकड़न जैसी बीमारियों को खास एक्सरसाइज और थेरेपी से असरदार तरीके से मैनेज किया जा सकता है.

विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2026: फिजियोथेरेपी की किसे होती है जरूरत और इसके क्या है फायदे (GETTY IMAGES)

सर्जरी के बाद के मरीज- घुटने के रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी, या लिगामेंट रिपेयर जैसी सर्जरी के बाद, तेजी से ठीक होने, चलने-फिरने में सुधार और अकड़न को रोकने के लिए फिजियोथेरेपी जरूरी है.

एथलीट और फिटनेस के शौकीन- जिन लोगों को मोच, खिंचाव और लिगामेंट फटने जैसी चोटें लगी हैं. फिजियोथेरेपी उन्हें ताकत वापस पाने और सुरक्षित रूप से अपनी एक्टिविटीज पर लौटने में मदद करती है.

न्यूरोलॉजिकल मरीज- स्ट्रोक, पार्किंसंस बीमारी और पैरालिसिस जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बैलेंस और मसल्स की ताकत सुधारने के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है.