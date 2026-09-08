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World Physiotherapy Day 2026: फिजियोथेरेपी की किसे होती है जरूरत और इसके क्या है फायदे

विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है. फिजियोथेरेपिस्ट को फिजिकल थेरेपिस्ट या पीटी भी कहा जाता है. इस इलाज में किसी...

World Physiotherapy Day 2026: Who needs physiotherapy the most, and how is it performed?
विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2026: फिजियोथेरेपी की किसे होती है जरूरत और इसके क्या है फायदे (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 8, 2026 at 4:54 PM IST

5 Min Read
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विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है. इस दिन का मकसद फिजियोथेरेपी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. फिजियोथेरेपी बिना दवा के कई तरह की बीमारियों से राहत देती है. इसका इस्तेमाल शारीरिक समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है और यह घुटने के दर्द, अल्जाइमर, पीठ दर्द, पार्किंसंस रोग, मांसपेशियों में खिंचाव, अस्थमा और कई अन्य समस्याओं को कम करने में मदद करती है. फिजियोथेरेपी न सिर्फ दर्द से राहत देती है, बल्कि तनाव कम करने में भी मदद करती है. आज इस खबर में विस्तार से जानें कि फिजियोथेरेपी की सबसे ज्यादा जरूरत किसे होती है और यह कैसे की जाती है...

किन मरीजों को फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है?

फिजियोथेरेपी केवल चोट से उबरने वाले लोगों के लिए ही नहीं है, यह चलने-फिरने में सुधार, दर्द कम करने और जिंदगी की पूरी क्वालिटी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाती है. चाहे आप पुराने दर्द से जूझ रहे हों या सर्जरी से ठीक हो रहे हों, फिजियोथेरेपी शरीर की सामान्य कार्यक्षमता को बहाल करने और आगे होने वाली जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकती है.

क्रोनिक दर्द वाले मरीज- जो लोग लंबे समय से दर्द से परेशान हैं, जैसे कि पीठ दर्द, गर्दन दर्द, या जोड़ों का दर्द, उन्हें अक्सर फिजियोथेरेपी से फायदा होता है. आर्थराइटिस, स्लिप्ड डिस्क, या मांसपेशियों में अकड़न जैसी बीमारियों को खास एक्सरसाइज और थेरेपी से असरदार तरीके से मैनेज किया जा सकता है.

World Physiotherapy Day 2026: Who needs physiotherapy the most, and how is it performed?
विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2026: फिजियोथेरेपी की किसे होती है जरूरत और इसके क्या है फायदे (GETTY IMAGES)

सर्जरी के बाद के मरीज- घुटने के रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी, या लिगामेंट रिपेयर जैसी सर्जरी के बाद, तेजी से ठीक होने, चलने-फिरने में सुधार और अकड़न को रोकने के लिए फिजियोथेरेपी जरूरी है.

एथलीट और फिटनेस के शौकीन- जिन लोगों को मोच, खिंचाव और लिगामेंट फटने जैसी चोटें लगी हैं. फिजियोथेरेपी उन्हें ताकत वापस पाने और सुरक्षित रूप से अपनी एक्टिविटीज पर लौटने में मदद करती है.

न्यूरोलॉजिकल मरीज- स्ट्रोक, पार्किंसंस बीमारी और पैरालिसिस जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जूझ रहे लोगों को बैलेंस और मसल्स की ताकत सुधारने के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है.

चलने-फिरने में दिक्कत वाले मरीज- बुजुर्गों या कम चलने-फिरने वाले लोगों को अक्सर चलने की क्षमता सुधारने, गिरने का खतरा कम करने और आजदी बनाए रखने के लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है.

काम से जुड़े दर्द वाले मरीज- जो लोग लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करते हैं या शारीरिक रूप से ज़्यादा मेहनत वाले काम करते हैं, उन्हें अक्सर पोस्चर की समस्याएं और बार-बार होने वाली स्ट्रेन इंजरी जैसी समस्याएँ होती हैं; फिजियोथेरेपी पोस्चर को ठीक करने और लंबे समय तक होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करती है.

रोगी बच्चे- जिन बच्चों को डेवलपमेंट में देरी, मसल्स की समस्याएं या सेरेब्रल पाल्सी जैसी बीमारियां हैं, उन्हें खास बच्चों की फिजियोथेरेपी से फायदा हो सकता है.

World Physiotherapy Day 2026: Who needs physiotherapy the most, and how is it performed?
विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2026: फिजियोथेरेपी की किसे होती है जरूरत और इसके क्या है फायदे (GETTY IMAGES)

फिजियोथेरेपी के फायदे

  • बिना दवा के दर्द से राहत
  • बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत
  • चोटों से जल्दी रिकवरी
  • भविष्य में होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम से बचाव
  • बेहतर पोस्चर और मोबिलिटी

आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब जाना चाहिए?
आपको फिजियोथेरेपी के बारे में सोचना चाहिए अगर आपको ये महसूस हो...

  • कुछ दिनों से ज्यादा या लगातार दर्द
  • चलने-फिरने में दिक्कत
  • चोट या सर्जरी के बाद रिकवरी
  • कम ताकत या फ्लेक्सिबिलिटी
  • जल्दी इलाज से हालत को और खराब होने से रोका जा सकता है.

फिजियोथेरेपी क्या है?
फिजियोथेरेपी एक हेल्थकेयर ट्रीटमेंट है जो एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी और एजुकेशन के जरिए मूवमेंट और फंक्शन को ठीक करने पर फोकस करता है. इसका इस्तेमाल आमतौर पर दर्द मैनेजमेंट, चोट से ठीक होने और रिहैबिलिटेशन के लिए किया जाता है.

World Physiotherapy Day 2026: Who needs physiotherapy the most, and how is it performed?
विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2026: फिजियोथेरेपी की किसे होती है जरूरत और इसके क्या है फायदे (GETTY IMAGES)

फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह

  • लेटकर टीवी न देखें, ज्यादा देर तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से बचें, और पेट के बल न सोएं.
  • तकिया इस्तेमाल करने से बचें, अगर आप तकिया इस्तेमाल करते हैं, तो पक्का करें कि वह पतला और मुलायम हो.
  • लंबे समय तक लगातार गाड़ी न चलाएं, लंबी यात्राओं पर, ब्रेक लें और गाड़ी से बाहर निकलें.
  • अगर आपको पीठ या गर्दन में दर्द है, तो आगे की ओर झुकने से बचें.
  • बिस्तर से उठते समय, सबसे पहले करवट लेकर करवट लें, इससे पीठ दर्द से बचने में मदद मिलती है.
  • पक्का करें कि आपकी डाइट में कैल्शियम और जरूरी न्यूट्रिएंट्स भरपूर हों.
  • अपने घुटनों पर जोर न डालने और दर्द से बचने के लिए हेल्दी वजन बनाए रखें.
  • घुटने के दर्द से बचने के लिए, पालथी मारकर बैठें और घुटने की मालिश न करें.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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