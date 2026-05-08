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वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे: पीजीआई चंडीगढ़ की डॉक्टर से जानें इस बीमारी की पहचान और निदान

वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ः 8 मई को दुनियाभर में वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे मनाया जाता है. इस दिन का मकसद महिलाओं को उस बीमारी के प्रति जागरूक करना है, जो अक्सर चुपचाप शरीर में बढ़ती रहती है और ज्यादातर मामलों में काफी देर से पकड़ में आती है. इसको लेकर पीजीआई चंडीगढ़ के गायनी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी गेंदर ने बताया कि "इस साइलेंट किलर कैंसर की शुरुआती संकेत इतने सामान्य होते हैं कि महिलाएं उन्हें गैस, कमजोरी या सामान्य पेट दर्द समझकर टाल देती हैं, जिसका नतीजा ओवेरियन कैंसर होता है". कम उम्र की महिलाओं में भी पाये जा रहे हैं ओवेरियन कैंसर: भारत में भी अब ओवेरियन कैंसर के मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं. बदलती लाइफस्टाइल, तनाव, फास्ट फूड, कम शारीरिक गतिविधि और समय पर जांच न करवाने जैसी वजहों को इसके पीछे बड़ा कारण माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि पहले जहां यह बीमारी ज्यादा उम्र की महिलाओं में देखने को मिलती थी, वहीं अब कम उम्र की महिलाओं में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं. महिलाओं में बढ़ रही साइलेंट कैंसर की चिंता (ETV Bharat) क्या होता है ओवेरियन कैंसर: ओवेरियन कैंसर महिलाओं की ओवरी यानी अंडाशय में होता है. यह शरीर का वह हिस्सा होता है जहां अंडाणु बनते हैं और कई जरूरी हार्मोन तैयार होते हैं. जब यहां की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं, तब कैंसर का खतरा पैदा होता है. सबसे बड़ी परेशानी यही है कि बीमारी का पता कई बार तब चलता है जब यह काफी आगे बढ़ चुकी होती है. डॉक्टर शालिनी गेंदर ने कहा कि "हमारे पास उत्तर भारत से ज्यादा महिलाएं इस समस्या को लेकर पहुंचती हैं. साल में 600 से ज्यादा महिलाएं ओवेरियन कैंसर की समस्या लेकर आती हैं. वहीं हर सप्ताह ओवेरियन कैंसर के 10 से 12 महिलाओं को ऑपरेट भी किया जाता है". भारत में कितनी गंभीर है स्थिति: भारत में हुए एक सर्वे के मुताबिक साल 2022 में भारत में करीब 47 हजार नए ओवेरियन कैंसर के मामले सामने आए थे, जबकि लगभग 33 हजार महिलाओं की मौत इस बीमारी से हुई. महिलाओं में होने वाले कैंसरों में यह तीसरे सबसे आम कैंसरों में गिना जाता है.