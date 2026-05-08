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वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे: पीजीआई चंडीगढ़ की डॉक्टर से जानें इस बीमारी की पहचान और निदान

महिलाओं में ओवेरियन कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके पीछे मुख्य कारण देर से पता चलना है.

World Ovarian Cancer Day
वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 8, 2026 at 5:36 PM IST

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चंडीगढ़ः 8 मई को दुनियाभर में वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे मनाया जाता है. इस दिन का मकसद महिलाओं को उस बीमारी के प्रति जागरूक करना है, जो अक्सर चुपचाप शरीर में बढ़ती रहती है और ज्यादातर मामलों में काफी देर से पकड़ में आती है. इसको लेकर पीजीआई चंडीगढ़ के गायनी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी गेंदर ने बताया कि "इस साइलेंट किलर कैंसर की शुरुआती संकेत इतने सामान्य होते हैं कि महिलाएं उन्हें गैस, कमजोरी या सामान्य पेट दर्द समझकर टाल देती हैं, जिसका नतीजा ओवेरियन कैंसर होता है".

कम उम्र की महिलाओं में भी पाये जा रहे हैं ओवेरियन कैंसर: भारत में भी अब ओवेरियन कैंसर के मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं. बदलती लाइफस्टाइल, तनाव, फास्ट फूड, कम शारीरिक गतिविधि और समय पर जांच न करवाने जैसी वजहों को इसके पीछे बड़ा कारण माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि पहले जहां यह बीमारी ज्यादा उम्र की महिलाओं में देखने को मिलती थी, वहीं अब कम उम्र की महिलाओं में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं.

महिलाओं में बढ़ रही साइलेंट कैंसर की चिंता (ETV Bharat)

क्या होता है ओवेरियन कैंसर: ओवेरियन कैंसर महिलाओं की ओवरी यानी अंडाशय में होता है. यह शरीर का वह हिस्सा होता है जहां अंडाणु बनते हैं और कई जरूरी हार्मोन तैयार होते हैं. जब यहां की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं, तब कैंसर का खतरा पैदा होता है. सबसे बड़ी परेशानी यही है कि बीमारी का पता कई बार तब चलता है जब यह काफी आगे बढ़ चुकी होती है. डॉक्टर शालिनी गेंदर ने कहा कि "हमारे पास उत्तर भारत से ज्यादा महिलाएं इस समस्या को लेकर पहुंचती हैं. साल में 600 से ज्यादा महिलाएं ओवेरियन कैंसर की समस्या लेकर आती हैं. वहीं हर सप्ताह ओवेरियन कैंसर के 10 से 12 महिलाओं को ऑपरेट भी किया जाता है".

भारत में कितनी गंभीर है स्थिति: भारत में हुए एक सर्वे के मुताबिक साल 2022 में भारत में करीब 47 हजार नए ओवेरियन कैंसर के मामले सामने आए थे, जबकि लगभग 33 हजार महिलाओं की मौत इस बीमारी से हुई. महिलाओं में होने वाले कैंसरों में यह तीसरे सबसे आम कैंसरों में गिना जाता है.

पंजाब, दिल्ली सहित कई राज्यों में ज्यादा मामलेः ICMR और नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के आंकड़े भी यही इशारा करते हैं कि बड़े शहरों और शहरी इलाकों में इसके ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. दिल्ली, पुणे और कुछ अन्य शहरों में इसकी दर अपेक्षाकृत ज्यादा दर्ज की गई है. वहीं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट में पंजाब, दिल्ली, केरल और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसके मामले ज्यादा बताए गए हैं.

ओवेरियन कैंसर के हैं कई कारणः डॉ. शालिनी गेंदर का कहना है कि "ओवेरियन कैंसर का कोई एक तय कारण नहीं है, लेकिन बढ़ती उम्र, परिवार में कैंसर की हिस्ट्री, मोटापा, हार्मोनल बदलाव, धूम्रपान, शराब और तनाव जैसे कई कारण इसका खतरा बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा देर से शादी या गर्भधारण न होना भी कुछ मामलों में जोखिम बढ़ाता है."

क्यों बढ़ रहा है खतरा: इस बीमारी के लक्षण शुरुआत में बहुत सामान्य दिखाई देते हैं. लगातार पेट फूलना, पेट या पेल्विक हिस्से में दर्द रहना, जल्दी पेट भर जाना, बार-बार पेशाब आना, अचानक वजन कम होना, लगातार थकान रहना या पीरियड्स में बदलाव जैसे संकेतों को महिलाएं अक्सर नजर अंदाज कर देती हैं. डॉक्टरों का कहना है कि अगर ये समस्याएं कई हफ्तों तक लगातार बनी रहें तो तुरंत जांच करवानी चाहिए.

लक्षण दिखे तो सतर्क हो जाएं: डॉ. शालिनी गेंदर के अनुसार अगर बीमारी शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए तो इलाज काफी हद तक सफल हो सकता है. इलाज मरीज की स्थिति और कैंसर की स्टेज पर निर्भर करता है, जिसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और टार्गेटेड थेरेपी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है.

जागरूकता की कमी बड़ी समस्याः उन्होंने कहा कि "जागरूकता की कमी आज भी सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में. कई जगहों पर जांच सुविधाएं और कैंसर रजिस्ट्रेशन सिस्टम मजबूत नहीं होने के कारण असली आंकड़े सामने ही नहीं आ पाते हैं."

हल्के में न लें शरीर में होने वाले बदलाव को : डॉ. शालिनी गेंदर महिलाओं को सलाह देते हुए कहती हैं कि "हम सभी महिलाओं को यही सलाह देते हैं कि महिलाएं अपने शरीर में होने वाले बदलावों को हल्के में न लें. समय पर हेल्थ चेकअप, संतुलित खानपान, रोजाना कसरत और समय पर स्क्रीनिंग इस बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं."

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