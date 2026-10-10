ETV Bharat / health

World Mental Health Day: 30 साल की उम्र से बढ़ रही हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? न्यूरोलॉजिस्ट से जानें इसके पीछे का कारण

30 साल की उम्र से बढ़ रही हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? न्यूरोलॉजिस्ट से जानें इसके पीछे का कारण ( GETTY IMAGES )

आज के समय में मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. लोग अक्सर शारीरिक बीमारियों के लिए तो डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं (जैसे लगातार उदासी, बहुत ज्यादा चिंता या नींद न आना) को नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, यही समस्याएं बाद में गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का रूप ले सकती हैं.

30 की उम्र के आसपास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही हैं?

30 साल की उम्र के आसपास दिमाग की सेहत बिगड़ने का मुख्य कारण मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से होने वाला बहुत ज्यादा तनाव, स्क्रीन टाइम और डिजिटल ओवरलोड है. इन स्थितियों को मेडिकल भाषा में डिजिटल स्यूडो-डिमेंशिया या ब्रेन फॉग कहा जाता है. पहले माना जाता था कि याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता में कमी सिर्फ बुढ़ापे में, यानी 60 या 65 साल की उम्र के बाद आती है. लेकिन, अब 30 की उम्र वाले युवा भी दिमाग की कार्यक्षमता में कमी महसूस कर रहे हैं.