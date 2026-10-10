World Mental Health Day: 30 साल की उम्र से बढ़ रही हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम? न्यूरोलॉजिस्ट से जानें इसके पीछे का कारण
पहले माना जाता था कि याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता में कमी सिर्फ बुढ़ापे में, 60 या 65 साल की उम्र के बाद आती है...
Published : October 10, 2026 at 12:48 PM IST
आज के समय में मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. लोग अक्सर शारीरिक बीमारियों के लिए तो डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं (जैसे लगातार उदासी, बहुत ज्यादा चिंता या नींद न आना) को नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, यही समस्याएं बाद में गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का रूप ले सकती हैं.
30 की उम्र के आसपास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही हैं?
30 साल की उम्र के आसपास दिमाग की सेहत बिगड़ने का मुख्य कारण मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से होने वाला बहुत ज्यादा तनाव, स्क्रीन टाइम और डिजिटल ओवरलोड है. इन स्थितियों को मेडिकल भाषा में डिजिटल स्यूडो-डिमेंशिया या ब्रेन फॉग कहा जाता है. पहले माना जाता था कि याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता में कमी सिर्फ बुढ़ापे में, यानी 60 या 65 साल की उम्र के बाद आती है. लेकिन, अब 30 की उम्र वाले युवा भी दिमाग की कार्यक्षमता में कमी महसूस कर रहे हैं.
जयपुर के CK बिरला हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. कपिल खंडेलवाल का कहना है कि हाल ही में, 30 की उम्र के लोगों में सिरदर्द, ध्यान न लगा पाना, नींद न आना, याददाश्त कमजोर होना, एंग्जायटी और मानसिक थकान जैसी समस्याएं आम हो गई हैं. आधुनिक जीवनशैली, डिजिटल आदतें और अत्यधिक मानसिक तनाव सीधे तौर पर हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहे हैं. यह स्थिति कोई स्थायी बीमारी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि आपके मस्तिष्क को आराम और सही देखभाल की जरूरत है.
युवाओं की मेंटल हेल्थ को खराब कर रही हैं ये वजहें
डॉ. कपिल खंडेलवाल के अनुसार, आज की युवा पीढ़ी घंटों तक PC, मोबाइल फोन या टेलीविजन के सामने बिताती है. उनके सोने का कोई तय समय नहीं होता, वे बहुत ज्यादा एंग्जायटी (बेचैनी या चिंता) से जूझते हैं, शायद ही कभी खेल या शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, और उनका खान-पान भी खराब होता है. इसके अलावा, कुछ लोग बहुत ज्यादा तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं. ये सभी बातें मिलकर एक ऐसा चक्र बनाती हैं जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है. इन हालात का असर नींद, भावनाओं, ध्यान लगाने की क्षमता और सोचने-समझने की शक्ति पर पड़ सकता है.
जिंदगी भर का इन्वेस्टमेंट है मेंटल हेल्थ
दिमाग की सेहत पर सिर्फ बुढ़ापे या 60 साल की उम्र में ही ध्यान नहीं देना चाहिए. बल्कि यह जिंदगी भर का इन्वेस्टमेंट है. हम अपनी जवानी और अधेड़ उम्र में जो लाइफस्टाइल अपनाते हैं, उससे तय होता है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारा ब्रेन कितना एक्टिव और सुरक्षित रहेगा. इसलिए, एक्टिव रहना, एक जैसा सोने का शेड्यूल बनाए रखना, हेल्दी खाना, अपनों के साथ रिश्ते बनाए रखना, और स्ट्रेस मैनेज करना (तीस साल की उम्र से ही शुरू करना) ये सभी तरीके समय के साथ हमारी कॉग्निटिव और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को बनाए रखने के हैं.
डॉ. कपिल खंडेलवाल का कहना है कि 30 की उम्र के लोगों को लगातार सिरदर्द, याददाश्त या ध्यान लगाने में बढ़ती दिक्कत, कमजोरी या सुन्नपन, दौरे पड़ना, व्यवहार में बड़े बदलाव या बोलने में परेशानी जैसे लक्षणों को मामूली नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. इसका मतलब यह नहीं है कि सभी युवाओं को दिमाग से जुड़ी बीमारियों की चिंता करनी चाहिए, बल्कि हमें समय रहते बचाव के उपाय अपनाने चाहिए. 30 की उम्र में अपने दिमाग का अच्छी तरह ख्याल रखकर हम अपने दिमाग की सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं और बुढ़ापे में बेहतर कॉग्निटिव और न्यूरोलॉजिकल सेहत सुनिश्चित कर सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)