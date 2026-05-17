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अगर अक्सर बढ़ा रहता है आपका ब्लड प्रेशर, तो इस तरह करें कंट्रोल, जानिए किस उम्र ज्यादा होती है यह समस्या

रेगुलर ब्लड प्रेशर नापने और उसके नॉर्मल लेवल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया जाता है. ब्लड प्रेशर आपके दिल द्वारा पंप किए जा रहे खून की मात्रा और आपकी आर्टरीज में खून के बहाव में रुकावट की मात्रा, दोनों से तय होता है. आपका दिल एक मिनट में जितना ज्यादा खून पंप करता है और आपकी आर्टरीज पर जितना ज्यादा प्रेशर डालता है, आपका ब्लड प्रेशर (सिस्टोलिक प्रेशर) उतना ही ज्यादा हो जाता है. वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2026 की थीम है 'एक साथ हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना: रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, साइलेंट किलर को हराएं'

हाइपरटेंशन क्या है?

जब दिल आर्टरीज में खून पंप करता है, तो खून आर्टरीज की दीवारों पर दबाव डालता है. अगर यह प्रेशर लगातार नॉर्मल (आमतौर पर (120/80) mmHg) से लगातार ज्यादा बना रहता है, तो इसे हाइपरटेंशन माना जाता है. हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर मेडिकल स्थिति है, जिससे दिल का दौरा, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और अंधापन जैसी जटिलताएं हो सकती हैं. हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) एक 'साइलेंट किलर' है, जो हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की समय से पहले मौत का कारण बनता है. अगर हाइपरटेंशन का इलाज न किया जाए, तो मरीज का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन हेमरेज या दिल का दौरा पड़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है.

दो ग्रूप में बांटा गया है हाइपरटेंशन

हाइपरटेंशन को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में बांटा गया है. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mm Hg या उससे ज्यादा हो सकता है. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm Hg के बराबर या उससे ज्यादा होता है. अगर सिस्टोलिक लेवल 180 mm Hg या डायस्टोलिक लेवल 120 mm Hg से ऊपर चला जाए, तो इसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस (आपातकाल) कहा जाता है, जिसमें तुरंत डॉक्टर की मदद की जरूरत होती है. इसलिए इसपर नजर बनाए रखना जरूरी है

भारत में स्थिति अधिक चिंताजनक

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हाइपरटेंशन (हाई BP) के कारण दुनिया भर में हर साल लगभग 75 लाख (7.5 मिलियन) लोगों की मौत हो जाती है. भारत में स्थिति और भी अधिक चिंताजनक है, जहां WHO की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल लगभग 46 लाख लोगों की मौत हाई BP के कारण हो जाती है. भारत में स्ट्रोक से होने वाली कुल मौतों में से 57 फीसदी और कोरोनरी दिल की बीमारियों से होने वाली 24 फीसदी मौतें मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, 90 फीसदी मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर का कोई पता कारण नहीं पता होता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर वाले ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिससे परेशानी और भी बढ़ जाती है.