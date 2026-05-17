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अगर अक्सर बढ़ा रहता है आपका ब्लड प्रेशर, तो इस तरह करें कंट्रोल, जानिए किस उम्र ज्यादा होती है यह समस्या

आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर एक बड़ी समस्या बन गई है. जानकारी की कमी भी इस समस्या का शिकार होने का एक कारण...

WORLD HYPERTENSION DAY 2026 :If your blood pressure is frequently elevated, here is how to control it.
अगर अक्सर बढ़ा रहता है आपका ब्लड प्रेशर, तो इस तरह करें कंट्रोल, जानिए किस उम्र ज्यादा होती है यह समस्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : May 17, 2026 at 9:00 AM IST

6 Min Read
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रेगुलर ब्लड प्रेशर नापने और उसके नॉर्मल लेवल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 मई को दुनिया भर में वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे मनाया जाता है. ब्लड प्रेशर आपके दिल द्वारा पंप किए जा रहे खून की मात्रा और आपकी आर्टरीज में खून के बहाव में रुकावट की मात्रा, दोनों से तय होता है. आपका दिल एक मिनट में जितना ज्यादा खून पंप करता है और आपकी आर्टरीज पर जितना ज्यादा प्रेशर डालता है, आपका ब्लड प्रेशर (सिस्टोलिक प्रेशर) उतना ही ज्यादा हो जाता है. वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2026 की थीम है 'एक साथ हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना: रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, साइलेंट किलर को हराएं'

हाइपरटेंशन क्या है?
जब दिल आर्टरीज में खून पंप करता है, तो खून आर्टरीज की दीवारों पर दबाव डालता है. अगर यह प्रेशर लगातार नॉर्मल (आमतौर पर (120/80) mmHg) से लगातार ज्यादा बना रहता है, तो इसे हाइपरटेंशन माना जाता है. हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर मेडिकल स्थिति है, जिससे दिल का दौरा, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और अंधापन जैसी जटिलताएं हो सकती हैं. हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) एक 'साइलेंट किलर' है, जो हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों की समय से पहले मौत का कारण बनता है. अगर हाइपरटेंशन का इलाज न किया जाए, तो मरीज का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे ब्रेन हेमरेज या दिल का दौरा पड़ने का खतरा काफी बढ़ जाता है.

दो ग्रूप में बांटा गया है हाइपरटेंशन
हाइपरटेंशन को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में बांटा गया है. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mm Hg या उससे ज्यादा हो सकता है. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mm Hg के बराबर या उससे ज्यादा होता है. अगर सिस्टोलिक लेवल 180 mm Hg या डायस्टोलिक लेवल 120 mm Hg से ऊपर चला जाए, तो इसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस (आपातकाल) कहा जाता है, जिसमें तुरंत डॉक्टर की मदद की जरूरत होती है. इसलिए इसपर नजर बनाए रखना जरूरी है

भारत में स्थिति अधिक चिंताजनक
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, हाइपरटेंशन (हाई BP) के कारण दुनिया भर में हर साल लगभग 75 लाख (7.5 मिलियन) लोगों की मौत हो जाती है. भारत में स्थिति और भी अधिक चिंताजनक है, जहां WHO की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल लगभग 46 लाख लोगों की मौत हाई BP के कारण हो जाती है. भारत में स्ट्रोक से होने वाली कुल मौतों में से 57 फीसदी और कोरोनरी दिल की बीमारियों से होने वाली 24 फीसदी मौतें मुख्य रूप से हाई ब्लड प्रेशर के कारण होती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, 90 फीसदी मरीजों को हाई ब्लड प्रेशर का कोई पता कारण नहीं पता होता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर वाले ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिससे परेशानी और भी बढ़ जाती है.

एक हेल्दी इंसान का ब्लड प्रेशर कैसा होना चाहिए?
ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन, हाई BP से बचने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए. एक हेल्दी इंसान का ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर और 80 से नीचे होना चाहिए. अगर आपका ब्लड प्रेशर इससे कम या अधिक है, तो समझ लें कि आप हाई BP से पीड़ित हैं. लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका इलाज किया जा सकता है. अगर आप रेगुलर दवा लेते हैं, तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर यह कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं, जिसमें हार्ट की बीमारी से लेकर किडनी फेलियर और अंधापन जैसी गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं. ऐसे में, अपने खाने-पीने का ध्यान रखना, कम नमक खाना, ज्यादा पानी पीना, योग करना और रेगुलर मेडिकल चेक-अप करवाना आपको हाई ब्लड प्रेशर से बचने में मदद कर सकता है.

हाई ब्लड प्रेशर की समस्या किस उम्र के लोगों में ज्यादा होती है?
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर के कई कारण हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए. ज्यादा नमक खाना, दिमाग पर दबाव पड़ना, मानसिक बीमारी, ड्रग्स का इस्तेमाल वगैरह BP की समस्या के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के डेटा के मुताबिक, दुनिया भर में 30 से 79 साल की उम्र के लगभग 1.28 बिलियन लोग हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं. इनमें से ज्यादातर लोग गरीब या मिडिल क्लास देशों से हैं. अनुमान है कि 46 परसेंट लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के बारे में पता नहीं होता है और 42 परसेंट लोग इस समस्या का इलाज करा रहे हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के मुताबिक, आम लोगों में ब्लड प्रेशर मौत का कारण बन सकता है.

इस तरह आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं

  • डॉक्टर की सलाह मानें और लाइफस्टाइल में बदलाव करें.
  • दवाएं सिर्फ डॉक्टर के बताए अनुसार ही लें.
  • अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करवाएं.
  • स्ट्रेस कम करें और मैनेज करें.
  • रोज 5 ग्राम से कम नमक खाएं.
  • रेगुलर फल और सब्जियां खाएं.
  • सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट से बचें.
  • तंबाकू का सेवन न करें.
  • शराब कम पिएं.
  • रोज फिजिकली एक्टिव रहें.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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