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हाई ब्लड प्रेशर के कारण कैसे हो सकता है हार्ट अटैक, जानिए दोनों के बीच क्या है संबंध

हाई ब्लड प्रेशर के कारण कैसे हो सकता है हार्ट अटैक, जानिए दोनों के बीच क्या है संबंध ( GETTY IMAGES )

हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, लक्षण दिखने से पहले ही कई सालों तक शरीर को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकता है. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो इससे विकलांगता, खराब जीवन-स्तर या हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी जानलेवा स्थितियां पैदा हो सकती हैं. ब्लड प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी (mm Hg) में मापा जाता है. आम तौर पर, 130/80 mm Hg या उससे ज्यादा की रीडिंग को हाइपरटेंशन माना जाता है.

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक लगातार बढ़ा ही रहता है, तो यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उनमें छोटे-छोटे कट या दरारें आ सकती हैं. इन क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करने के लिए, शरीर खास कोशिकाएं भेजता है जो उस जगह पर चिपक जाती हैं. समय के साथ, इन क्षतिग्रस्त जगहों पर कोलेस्ट्रॉल और फैट जैसे पदार्थ जमा हो सकते हैं, जिससे प्लाक बन जाता है.

जैसे-जैसे प्लाक धीरे-धीरे जमा होता है. (इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं) यह धमनियों के अंदरूनी हिस्से को संकरा कर सकता है और दिल तक खून के बहाव को रोक सकता है. अगर प्लाक फट जाए या टूटकर अलग हो जाए और थक्का बना ले, तो भी खून का बहाव रुक सकता है. जब खून का बहाव रुक जाता है (चाहे वह प्लाक जमने की वजह से हो या थक्के की वजह से), तो दिल के उस हिस्से को जरूरी ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते. तभी हार्ट अटैक आता है.

हाई ब्लड प्रेशर के कारण कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि...

आर्टरी को नुकसान– हेल्दी आर्टरी लचीली, मजबूत और लचीली होती हैं. उनकी अंदर की परत चिकनी होती है, जिससे खून आसानी से बहता है और शरीर के जरूरी अंगों और टिशू तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचता है. समय के साथ, हाई ब्लड प्रेशर आर्टरी से बहने वाले खून के फोर्स को बढ़ा देता है. इससे ये प्रॉब्लम हो सकती हैं...

धमनियों का डैमेज होना और सिकुड़ना- हाई ब्लड प्रेशर धमनियों की अंदरूनी परत की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है. जब खाने से मिलने वाला फैट खून में मिलता है, तो वह डैमेज धमनियों में जमा हो सकता है. समय के साथ, धमनी की दीवारें कम लचीली हो जाती हैं. इससे पूरे शरीर में खून का बहाव कम हो जाता है.

एन्यूरिज्म- समय के साथ, कमजोर धमनी से गुजरने वाले खून के लगातार दबाव से धमनी की दीवार का कुछ हिस्सा फूल सकता है. इसे एन्यूरिज्म कहते हैं. एन्यूरिज्म फट सकता है और शरीर के अंदर जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है. एन्यूरिज्म किसी भी धमनी में बन सकता है. लेकिन ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी, जिसे एओर्टा कहते हैं, में सबसे ज्यादा आम हैं.

दिल को नुकसान- हाई ब्लड प्रेशर दिल से जुड़ी कई बीमारियां पैदा कर सकता है, जैसे कि...