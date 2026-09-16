हाई ब्लड प्रेशर के कारण कैसे हो सकता है हार्ट अटैक, जानिए दोनों के बीच क्या है संबंध
इलाज और जीवनशैली में बदलाव करके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे जानलेवा स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो जाता है.
Published : September 16, 2026 at 5:04 PM IST
हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, लक्षण दिखने से पहले ही कई सालों तक शरीर को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकता है. अगर इसका इलाज न किया जाए, तो इससे विकलांगता, खराब जीवन-स्तर या हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी जानलेवा स्थितियां पैदा हो सकती हैं. ब्लड प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मरकरी (mm Hg) में मापा जाता है. आम तौर पर, 130/80 mm Hg या उससे ज्यादा की रीडिंग को हाइपरटेंशन माना जाता है.
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक लगातार बढ़ा ही रहता है, तो यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उनमें छोटे-छोटे कट या दरारें आ सकती हैं. इन क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करने के लिए, शरीर खास कोशिकाएं भेजता है जो उस जगह पर चिपक जाती हैं. समय के साथ, इन क्षतिग्रस्त जगहों पर कोलेस्ट्रॉल और फैट जैसे पदार्थ जमा हो सकते हैं, जिससे प्लाक बन जाता है.
जैसे-जैसे प्लाक धीरे-धीरे जमा होता है. (इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं) यह धमनियों के अंदरूनी हिस्से को संकरा कर सकता है और दिल तक खून के बहाव को रोक सकता है. अगर प्लाक फट जाए या टूटकर अलग हो जाए और थक्का बना ले, तो भी खून का बहाव रुक सकता है. जब खून का बहाव रुक जाता है (चाहे वह प्लाक जमने की वजह से हो या थक्के की वजह से), तो दिल के उस हिस्से को जरूरी ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते. तभी हार्ट अटैक आता है.
हाई ब्लड प्रेशर के कारण कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि...
आर्टरी को नुकसान– हेल्दी आर्टरी लचीली, मजबूत और लचीली होती हैं. उनकी अंदर की परत चिकनी होती है, जिससे खून आसानी से बहता है और शरीर के जरूरी अंगों और टिशू तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचता है. समय के साथ, हाई ब्लड प्रेशर आर्टरी से बहने वाले खून के फोर्स को बढ़ा देता है. इससे ये प्रॉब्लम हो सकती हैं...
धमनियों का डैमेज होना और सिकुड़ना- हाई ब्लड प्रेशर धमनियों की अंदरूनी परत की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है. जब खाने से मिलने वाला फैट खून में मिलता है, तो वह डैमेज धमनियों में जमा हो सकता है. समय के साथ, धमनी की दीवारें कम लचीली हो जाती हैं. इससे पूरे शरीर में खून का बहाव कम हो जाता है.
एन्यूरिज्म- समय के साथ, कमजोर धमनी से गुजरने वाले खून के लगातार दबाव से धमनी की दीवार का कुछ हिस्सा फूल सकता है. इसे एन्यूरिज्म कहते हैं. एन्यूरिज्म फट सकता है और शरीर के अंदर जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है. एन्यूरिज्म किसी भी धमनी में बन सकता है. लेकिन ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी, जिसे एओर्टा कहते हैं, में सबसे ज्यादा आम हैं.
दिल को नुकसान- हाई ब्लड प्रेशर दिल से जुड़ी कई बीमारियां पैदा कर सकता है, जैसे कि...
कोरोनरी आर्टरी डिजीज- हाई ब्लड प्रेशर दिल तक खून पहुंचाने वाली धमनियों को सिकोड़ और डैमेज कर सकता है. इस नुकसान को कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। दिल तक बहुत कम खून पहुंचने से सीने में दर्द हो सकता है, जिसे एनजाइना कहते हैं। इससे दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, जिसे अतालता (arrhythmias) कहते हैं. या इससे हार्ट अटैक आ सकता है.
हार्ट फेलियर- हाई ब्लड प्रेशर दिल पर दबाव डालता है. समय के साथ, इससे दिल की मांसपेशियां कमजोर या सख्त हो सकती हैं और ठीक से काम नहीं कर पातीं. ज्यादा दबाव वाला दिल धीरे-धीरे फेल होने लगता है.
दिल के बाएं हिस्से का बढ़ना- हाई ब्लड प्रेशर दिल को शरीर के बाकी हिस्सों में खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है. इससे दिल के निचले बाएं हिस्से, जिसे बायां वेंट्रिकल कहते हैं, की दीवार मोटी हो जाती है और वह हिस्सा बड़ा हो जाता है. मोटा और बड़ा बायां वेंट्रिकल हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ाता है. इससे अचानक दिल की धड़कन रुकने से मौत का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसे अचानक कार्डियक डेथ कहते हैं.
मेटाबोलिक सिंड्रोम- हाई ब्लड प्रेशर मेटाबोलिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ाता है. यह सिंड्रोम कई स्वास्थ्य समस्याओं का समूह है जो दिल की बीमारी, स्ट्रोक और डायबिटीज का कारण बन सकता है. मेटाबोलिक सिंड्रोम में शामिल स्वास्थ्य स्थितियों में हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, ब्लड फैट (जिसे ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं) का हाई लेवल, हाई-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (HDL) कोलेस्ट्रॉल (जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है) का कम लेवल और कमर के आसपास शरीर में बहुत ज्यादा फैट होना शामिल है.
हाई ब्लड प्रेशर की इमरजेंसी
मायो क्लिनिक के अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर आमतौर पर एक ऐसी स्थिति है जो धीरे-धीरे सालों तक नुकसान पहुंचाती रहती है. लेकिन कभी-कभी ब्लड प्रेशर इतनी तेजी से और इतनी गंभीर रूप से बढ़ जाता है कि यह एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है. ऐसी स्थिति में तुरंत इलाज की जरूरत होती है, जिसके लिए अक्सर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है.
इन स्थितियों में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण ये समस्याएं हो सकती हैं...
- अंधापन
- सीने में दर्द
- प्रेग्नेंसी में जटिलताएं, जैसे ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं प्री-एक्लेम्पसिया या एक्लेम्पसिया
- हार्ट अटैक
- याददाश्त जाना, पर्सनैलिटी में बदलाव, ध्यान लगाने में परेशानी, चिड़चिड़ापन या धीरे-धीरे होश खोना
- शरीर की मुख्य धमनी (आर्टरी) को गंभीर नुकसान, जिसे एओर्टिक डिसेक्शन भी कहते हैं
- स्ट्रोक
- दिल की खून पंप करने की क्षमता में अचानक दिक्कत आना. इससे फेफड़ों में फ्लूइड जमा हो सकता है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, इसे पल्मोनरी एडिमा भी कहते हैं
- किडनी का काम करना अचानक बंद हो जाना.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)