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World Health Day: गैस्ट्रोपेरेसिस के कारण हो सकता है डायबिटीज और थायराइड, जानिए किसे होता है ज्यादा खतरा?

World Health Day: गैस्ट्रोपेरेसिस के कारण हो सकता है डायबिटीज और थायराइड, जानिए किसे होता है ज्यादा खतरा? ( GETTY IMAGES )

फिजिकल एक्टिविटी की कमी, खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान की आदतों की वजह से पिछले कुछ सालों में गैस्ट्रोपेरेसिस के मामले बढ़ रहे हैं. खासकर बड़े शहरों में गैस्ट्रोपेरेसिस के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं. यह एक ऐसी कंडिशन है जो पेट की नसों और मांसपेशियों पर असर डालती है. ETV भारत ने गैस्ट्रोपेरेसिस बीमारी के कारणों, लक्षणों और इलाज को समझने के लिए मुंबई के ग्लेनीगल्स हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. मेघराज इंगले से बात की. जानिए डॉ. मेघराज इंगले ने क्या कहा?

सीनियर कंसल्टेंट डॉ. मेघराज इंगले का कहना है कि जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए समय पर इलाज जरूरी है. गैस्ट्रोपेरेसिस एक ऐसी कंडिशन है जिसमें पेट में खाना देर से पहुंचता है, जिसे गैस्ट्रिक एम्प्टींग में देरी (Delayed gastric emptying) भी कहते हैं.

गैस्ट्रोपेरेसिस के लक्षण

डॉ. मेघराज इंगले के अनुसार इसके लक्षणों में पेट दर्द, भूख न लगना, पेट फूलना, मतली और उल्टी, अचानक वजन कम होना, पेट भरा हुआ महसूस होना, असामान्य रक्त शर्करा का स्तर, कुपोषण, अपच, कब्ज शामिल हैं.

गैस्ट्रोपेरेसिस का कारण

डॉ. मेघराज इंगले का कहना है कि गैस्ट्रोपेरेसिस का सही कारण साफ नहीं है. हालांकि, उनका कहना है कि डायबिटीज इस कंडीशन के सबसे आम कारणों में से एक है. कुछ दवाएं और सर्जरी भी इस कंडीशन का कारण बन सकती हैं.

गैस्ट्रोपेरेसिस का खतरा

गैस्ट्रोपेरेसिस से कैंसर, वायरल इन्फेक्शन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑटोइम्यून बीमारी, पार्किंसंस बीमारी, थायरॉइड की समस्या और स्क्लेरोडर्मा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. गैस्ट्रोपेरेसिस से कई दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे लगातार उल्टी की वजह से गंभीर डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) होना. भूख न लगने से शरीर को कैलोरी कम मिल सकती है, या उल्टी होने से आपके लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो सकता है. बिना पचा खाना पेट में जमा हो सकता है, जिससे मतली और उल्टी हो सकती है. अगर यह जमाव खाने को छोटी आंत से गुजरने से रोकता है, तो इससे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.

गैस्ट्रोपेरेसिस का खतरा उन लोगों में सबसे ज्यादा होता है जिनके पेट की नसें या मांसपेशियां खराब हो गई हों, जिससे खाना पेट से आंतों तक ठीक से नहीं जा पाता.

क्या गैस्ट्रोपेरेसिस डायबिटीज का कारण बन सकता है?

हालांकि गैस्ट्रोपेरेसिस से खुद डायबिटीज नहीं होती, लेकिन खाना कितनी जल्दी और कितनी मात्रा में छोटी आंत में जाता है, इसमें होने वाले उतार-चढ़ाव से ब्लड शुगर में अचानक उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे डायबिटीज के लक्षण और बिगड़ सकते हैं. खराब ब्लड शुगर मैनेजमेंट गैस्ट्रोपेरेसिस को और खराब कर सकता है.