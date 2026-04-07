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World Health Day 2026: 57 साल की उम्र में स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर को हराकर मिसाल बनीं दिल्ली की पुष्पा सिंह

पुष्पा सिंह ने कहा कि यह राह आसान नहीं थी. दर्द, अनिश्चितता, अस्पताल के लंबे दिन और कई रातों की बेचैनी सब कुछ था. लेकिन, उनकी ताकत शांत, स्थिर और अटूट थी, जो हर दिन उन्हें आगे बढ़ाती रही. पति के जाने के बाद जो खालीपन आया, वह कभी-कभी आज भी महसूस होता था. परिवार में दो बेटे, बहुएं और प्यारे पोते थे. मगर उनके साथ होने के बावजूद, कुछ पल ऐसे आते थे जब अकेलापन चुपचाप दस्तक देता था. लेकिन, उन्होंने अकेलेपन को अपनी पहचान नहीं बनने दिया.

दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर की रहने वाली पुष्पा सिंह ने बताया कि साल 2014 में उन्होंने अपने जीवनसाथी को खो दिया था. यह एक ऐसा दुख था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी. वह अभी इस दर्द को संभाल ही रही थीं कि 2016 में, 57 वर्ष की उम्र में, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का पता चला. उन्होंने बताया कि उस ब्रेस्ट कैंसर की सेकंड स्टेज थी. यह खबर किसी को भी अंदर तक हिला सकती है. लेकिन, उन्होंने हार नहीं मानी और तय किया कि यह बीमारी उनकी पहचान नहीं बनेगी. उनके शब्दों में मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, लेकिन उससे पहले जीने के लिए एक खूबसूरत जिंदगी भी है. इसके बाद जो सफर शुरू हुआ, वह सिर्फ इलाज का नहीं था बल्कि वो साहस, धैर्य और अडिग इच्छाशक्ति का सफर था.

नई दिल्ली: 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है. इस दिन लोगों को स्वस्थ जीवन और रोगों के बारे में जागरुक किया जा रहा है. ऐसे में दिल्ली की पुष्पा सिंह की कहानी लोगों को कैंसर से लड़ने की प्रेरणा और हिम्मत देती है. कैंसर दुनिया में खतरनाक बीमारियों में से एक और इस बीमारी से जंग जीतना किसी करिश्मे से कम नहीं. ऐसे ही कहानी है पुष्पा सिंह की. ये कहानी सिर्फ कैंसर से लड़ने की नहीं है, यह कहानी है उठ खड़े होने की, जीने की और दूसरों के लिए सहारा बनने की.

उन्होंने बताया कि फिर वह एक सोलो ट्रैवलर बन गईं. फिर निडर होकर देश के कोने-कोने में घूमने लगीं. पहाड़ों से लेकर समंदर तक, भीड़भाड़ वाले शहरों से लेकर शांत गांवों तक उन्होंने सिर्फ जगहें नहीं देखीं, बल्कि खुद को फिर से खोजा. हर यात्रा के साथ उन्होंने साबित किया कि जिंदगी रुकती नहीं है, बल्कि नए रूप में आगे बढ़ती है. उन्होंने तकनीक को भी उतनी ही लगन से अपनाया. स्मार्टफोन और सोशल मीडिया सीखकर, उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए अपनी जिंदगी के छोटे-छोटे पल साझा करने शुरू किए. उनकी मुस्कान, उनके सफर, उनकी जीत. ये सिर्फ पोस्ट नहीं थे, बल्कि उम्मीद और आत्मनिर्भरता के प्रतीक भी थे लेकिन उनकी सबसे खास बात सिर्फ उनका खुद का संघर्ष नहीं है बल्कि दूसरों के लिए उनका साथ है. अपने दर्द और अनुभवों से गुजरने के बाद, वह दूसरों के लिए एक मजबूत सहारा बन गईं. जब भी कोई दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी मुश्किल समय से गुजरता, चाहे वह दुख हो, बीमारी हो या मानसिक तनाव पुष्पा सिंह उनके साथ खड़ी रहतीं.

कैंसर को हराकर ट्रैवलर बनीं पुष्पा सिंह (ETV BHARAT)

कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन का सामना कर कैंसर को दी मात

करीब दो महीने की कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन और सालभर चले इलाज ने उन्हें ठीक करके उम्मीद की एक किरण दी. समाज में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई. वह लोगों को हिम्मत देती हैं, उन्हें संभालती हैं, और जरूरत पड़ने पर बिना किसी अपेक्षा के मदद करती हैं. उनकी जिंदगी यह सिखाती है कि असली जीत सिर्फ खुद संभलने में नहीं, बल्कि दूसरों को संभालने में भी है.

10 साल से करा रही नियमित जांच

उन्होंने बताया कि पिछले दस वर्षों से वह नियमित रूप से अपनी जांच और इलाज का ध्यान रख रही हैं. उन्होंने कभी शिकायत नहीं की. न दर्द की, न परिस्थितियों की. उन्होंने हमेशा कृतज्ञता को चुना. वह अपने अतीत को दुख के साथ नहीं, बल्कि गर्व के साथ देखती हैं. वह दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, वहां के डॉक्टरों और स्टाफ का दिल से धन्यवाद करती हैं, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया और सबसे ऊपर, वह भगवान का धन्यवाद करती हैं, जिंदगी के हर नए दिन के लिए.



पुष्पा सिंह सिर्फ कैंसर सरवाइवर नहीं बल्कि हिम्मत, साहस और जज्बे की हैं मिसाल

आज, पुष्पा सिंह सिर्फ एक कैंसर सर्वाइवर नहीं हैं बल्कि वह साहस, करुणा और सच्चे अर्थों में जीने की मिसाल हैं. उनकी कहानी बीमारी की नहीं, बल्कि हिम्मत, स्वीकार्यता और जीवन के प्रति प्रेम की कहानी है. वह हमें सिखाती है कि जिंदगी हमें क्या देती है, यह मायने नहीं रखता, हम उसे कैसे जीते हैं, यही असली बात है. उन्होंने बताया कि मुझे जब कैंसर का पता चला तो मैंने कोई चिंता नहीं की बल्कि यही सोचा कि और बीमारियों की तरह ही मुझे एक बीमारी हुई है, जिसका इलाज संभव है और मैने अपना इलाज शुरू कराया. उन्होंने कहा कि अगर मैं जीत सकती हूं, तो कोई भी जीत सकता है. बस अपनी ताकत को कभी मत भूलो. उन्होंने बताया कि सात अप्रैल को वो नेपाल घूमने जा रही हूं पांच दिन के टूर पर.

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