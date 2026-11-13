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रोजमर्रा के भारतीय खाने में भी छिपी होती है चीनी, जानें डायबिटीज के मरीजों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

रोजमर्रा के भारतीय खाने में भी छिपी होती है चीनी, जानें डायबिटीज के मरीजों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान ( GETTY IMAGES )

हम अक्सर यह मान लेते हैं कि चीनी के मुख्य सोर्स सिर्फ मिठाई, केक और सॉफ्ट ड्रिंक्स तक ही सीमित हैं. लेकिन, रोजाना खाने-पीने की कई चीजें (जो 'हेल्दी' या नमकीन लग सकती हैं) असल में उनमें काफी मात्रा में 'एडेड शुगर' या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं. इन्हें खाने से ब्लड शुगर लेवल उतनी ही तेजी से बढ़ सकता है जितनी तेजी से रेगुलर चीनी खाने से बढ़ता है.

कोलकाता के CK बिड़ला हॉस्पिटल्स, CMRI में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. कल्याण कुमार गंगोपाध्याय के अनुसार, डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उनकी रोज की डाइट में क्या-क्या शामिल है. डायबिटीज मैनेज करने वाले लोगों के लिए हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट बनाए रखना जरूरी है. सिर्फ चीनी से परहेज करना ही काफी नहीं है. आप दिन भर में क्या खाते हैं और कितनी मात्रा में खाते हैं, इस पर ध्यान दें. यह उतना ही जरूरी है जितना कि चीनी के साफ सोर्स से बचना...