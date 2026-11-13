रोजमर्रा के भारतीय खाने में भी छिपी होती है चीनी, जानें डायबिटीज के मरीजों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान
world diabetes day 2026: पारंपरिक भारतीय खाना ब्लड ग्लूकोज लेवल पर काफी असर डाल सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि आम भारतीय डाइट में रिफाइंड...
Published : November 13, 2026 at 12:54 PM IST
हम अक्सर यह मान लेते हैं कि चीनी के मुख्य सोर्स सिर्फ मिठाई, केक और सॉफ्ट ड्रिंक्स तक ही सीमित हैं. लेकिन, रोजाना खाने-पीने की कई चीजें (जो 'हेल्दी' या नमकीन लग सकती हैं) असल में उनमें काफी मात्रा में 'एडेड शुगर' या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं. इन्हें खाने से ब्लड शुगर लेवल उतनी ही तेजी से बढ़ सकता है जितनी तेजी से रेगुलर चीनी खाने से बढ़ता है.
कोलकाता के CK बिड़ला हॉस्पिटल्स, CMRI में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. कल्याण कुमार गंगोपाध्याय के अनुसार, डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि उनकी रोज की डाइट में क्या-क्या शामिल है. डायबिटीज मैनेज करने वाले लोगों के लिए हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट बनाए रखना जरूरी है. सिर्फ चीनी से परहेज करना ही काफी नहीं है. आप दिन भर में क्या खाते हैं और कितनी मात्रा में खाते हैं, इस पर ध्यान दें. यह उतना ही जरूरी है जितना कि चीनी के साफ सोर्स से बचना...
रोजमर्रा की इन खाने-पीने की चीजों में भी होती है काफी मात्रा में चीनी
- डॉ. कल्याण कुमार गंगोपाध्याय बताते हैं कि सफेद चावल, मैदे से बनी रोटियां, ब्रेड, बिस्कुट, ब्रेकफास्ट सीरियल और पैकेटबंद स्नैक्स जैसे आम भारतीय खाद्य पदार्थ ब्लड ग्लूकोज के स्तर पर काफी असर डाल सकते हैं. भले ही ये चीजें खाने में मीठी न लगें, लेकिन पाचन के दौरान इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं. इसी तरह, पोहा, उपमा और इडली जैसी चीजें अगर ज्यादा मात्रा में खाई जाएं, तो ये ब्लड शुगर बढ़ा सकती हैं, खासकर तब, जब इनके साथ पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और फाइबर न लिया गया हो.
- एक और चिंता का विषय पैकेटबंद खाद्य पदार्थों में छिपा शुगर है. केचप, रेडी-मेड सॉस, फ्लेवर्ड दही, फलों के रस, ब्रेकफास्ट ड्रिंक्स और कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी अलग से शुगर मिलाई जा सकती है. फूड लेबल पर ग्लूकोज सिरप, माल्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और कॉर्न सिरप जैसे नाम इस बात का संकेत हैं कि उनमें शुगर मिलाई गई है. डायबिटीज के मरीजों को केवल 'शुगर-फ्री', 'नेचुरल' या 'हेल्दी' जैसे दावों पर भरोसा करने के बजाय, फूड लेबल पर दी गई न्यूट्रिशनल जानकारी (पोषण संबंधी जानकारी) पढ़ने की आदत डालनी चाहिए.
डायबिटीज के मरीजों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
- डॉ. कल्याण कुमार गंगोपाध्याय का कहना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि पारंपरिक भारतीय खाना पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए. इसके बजाय, खाने की मात्रा कंट्रोल करने, खाने की चीजों के सही कॉम्बिनेशन और उन्हें बनाने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए.
- कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों (जैसे दाल, अंडे, मछली, पनीर या दही) और फाइबर से भरपूर सब्जियों को शामिल करने से, शरीर में ग्लूकोज का अवशोषण धीमा हो जाता है. इससे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर के स्तर को बेहतर ढंग से नियंत्रित रखने में मदद मिलती है.
- साबुत अनाज, मोटे अनाज (मिलेट्स) और कम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का चुनाव करने से भी ग्लूकोज को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.
- यह याद रखना भी उतना ही जरूरी है कि 'नेचुरल शुगर' हमेशा नुकसान न पहुंचाने वाली नहीं होती है. ज्यादा मात्रा में फलों का जूस, शहद, गुड़ या खजूर खाने से भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है. हालांकि, साबुत फल खाना आम तौर पर एक बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि उनमें मौजूद फाइबर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बैलेंस करने में मदद करता है.
डॉक्टर की सलाह
डॉ. कल्याण कुमार गंगोपाध्याय का कहना है कि डायबिटीज को मैनेज करने का मतलब अपनी पसंदीदा खाने-पीने की चीजों को पूरी तरह से छोड़ देना नहीं है, बल्कि सोच-समझकर सही आहार चुनना है. ब्लड ग्लूकोज की नियमित जांच, खाने की सही मात्रा और अपनी जरूरत के हिसाब से बनाई गई डाइट काफी मददगार साबित हो सकती है. एक रजिस्टर्ड डायटीशियन या आपका डॉक्टर, आपके ग्लूकोज लेवल, दवाओं, शारीरिक गतिविधि और कुल स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपके लिए सही डाइट प्लान बनाने में मदद कर सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)