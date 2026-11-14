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क्या देर रात तक जागने और लगातार तनाव में रहने से बढ़ सकता है डायबिटीज का खतरा? नींद और ब्लड शुगर के बीच के संबंध के बारे में जानें.

क्या देर रात तक जागने और लगातार तनाव में रहने से बढ़ सकता है डायबिटीज का खतरा? ( GETTY IMAGES )

देर रात तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, काम के दबाव के कारण पूरी नींद न ले पाना, जल्दी उठना और दिन भर तनाव में रहना, ये सब आज की जीवनशैली का हिस्सा बनते जा रहे हैं. ज्यादातर लोग इन आदतों को थकान और चिड़चिड़ेपन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी नींद के पैटर्न और मानसिक तनाव का असर आपके ब्लड शुगर लेवल पर भी पड़ सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक नींद की कमी और लगातार तनाव इस बात पर असर डाल सकते हैं कि शरीर में इंसुलिन कैसे काम करता है...