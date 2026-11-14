क्या देर रात तक जागने और लगातार तनाव में रहने से बढ़ सकता है डायबिटीज का खतरा? नींद और ब्लड शुगर के बीच के संबंध के बारे में जानें.
एडल्ट्स को अपनी ओवरऑल सेहत और तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए हर रात कम से कम सात घंटे की नींद लेनी चाहिए. इससे ब्लड शुगर...
Published : November 14, 2026 at 12:22 PM IST
देर रात तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, काम के दबाव के कारण पूरी नींद न ले पाना, जल्दी उठना और दिन भर तनाव में रहना, ये सब आज की जीवनशैली का हिस्सा बनते जा रहे हैं. ज्यादातर लोग इन आदतों को थकान और चिड़चिड़ेपन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी नींद के पैटर्न और मानसिक तनाव का असर आपके ब्लड शुगर लेवल पर भी पड़ सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक नींद की कमी और लगातार तनाव इस बात पर असर डाल सकते हैं कि शरीर में इंसुलिन कैसे काम करता है...
नींद की कमी और ब्लड शुगर के बीच क्या संबंध है?
जयपुर के नारायण हॉस्पिटल में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अभिनव कुमार गुप्ता का कहना है कि जब हमें पर्याप्त नींद नहीं मिलती, तो इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता (sensitivity) प्रभावित हो सकती है. इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज को रक्तप्रवाह से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है, जहां इसका इस्तेमाल ऊर्जा के लिए किया जा सकता है. हालांकि, जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देतीं, तो इसे 'इंसुलिन रेजिस्टेंस' कहा जाता है. ऐसी स्थिति में, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए शरीर को अधिक इंसुलिन की आवश्यकता हो सकती है. समय के साथ, यह समस्या टाइप 2 डायबिटीज होने के खतरे को बढ़ा सकती है.
क्या तनाव के कारण ब्लड शुगर का स्तर भी बढ़ सकता है?
मानसिक तनाव के दौरान, शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है. ये हार्मोन शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करते हैं. इस प्रक्रिया में, लिवर अधिक ग्लूकोज छोड़ सकता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है. डायबिटीज से पीड़ित लोगों में यह असर अधिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि तनाव की स्थिति में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है. हालांकि, तनाव का असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग होता है.
अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाना शुरू करें
ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए सिर्फ डाइट पर ध्यान देना काफी नहीं है. इसके लिए भरपूर नींद लेना और तनाव को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है. आप नीचे दी गई आदतों को अपना सकते हैं...
- रोजाना एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें.
- वयस्कों को आमतौर पर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए.
- सोने से पहले मोबाइल फोन और अन्य स्क्रीन का इस्तेमाल कम से कम करें.
- रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलने की आदत डालें, या अपनी क्षमता के अनुसार कोई अन्य शारीरिक गतिविधि करें.
- योग, ध्यान (मेडिटेशन) और गहरी सांस लेने के व्यायाम (डीप-ब्रीदिंग एक्सरसाइज) तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं.
डायबिटीज से बचाव में पूरी जीवनशैली की भूमिका
यह समझना जरूरी है कि सिर्फ कम सोने या तनाव लेने से किसी व्यक्ति को डायबिटीज नहीं हो जाती. इसके पीछे आनुवंशिक कारण, वजन, खानपान, शारीरिक गतिविधि और अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं. विश्व मधुमेह दिवस पर हमें यह समझने की जरूरत है कि डायबिटीज से बचाव और नियंत्रण केवल मीठा छोड़ने तक सीमित नहीं है. पर्याप्त नींद, तनाव पर नियंत्रण, संतुलित खानपान और नियमित व्यायाम भी स्वस्थ जीवनशैली के जरूरी हिस्से हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)