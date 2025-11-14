Bihar Election Results 2025

छोटे बच्चों में डायबिटीज के 5 ऐसे शुरुआती लक्षण जिन्हें नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

WORLD DIABETES DAY 2025: डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकता है, न केवल वयस्कों में बल्कि छोटे बच्चों में भी. जानें इसके लक्षणों को...

WORLD DIABETES DAY 2025: Warning Signs of Diabetes in Children, KNOW Symptoms of Type 1 Diabetes in Children
छोटे बच्चों में डायबिटीज के 5 ऐसे शुरुआती लक्षण जिन्हें नहीं करना चाहिए नजरअंदाज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 14, 2025 at 7:00 AM IST

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है. दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और हर साल इसके मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. न केवल युवा और बुजुर्ग, बल्कि छोटे बच्चे भी कई कारणों से डायबिटीज से ग्रस्त हो सकते हैं. बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकता है. हालांकि यह अक्सर 4 से 6 साल की उम्र के बीच या 10 से 14 साल की उम्र के बीच होता है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके बच्चे का शरीर इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देता है. बता दें, इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर की कोशिकाओं को एनर्जी के लिए ब्लड शुगर (ग्लूकोज) का उपयोग करने में मदद करता है. जब इंसुलिन नहीं बनता, तो ब्लड शुगर में जमा हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है. यह स्थिति शरीर की डिफेंस सिस्टम के कारण होती है जो गलती से पैंक्रियाज की उन सेल्स पर हमला करती है जो इंसुलिन बनाती हैं.

क्योंकि शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता, बच्चों को जीवित रहने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन पंप के माध्यम से इंसुलिन की आवश्यकता होती है. वैसे तो टाइप 1 डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे इंसुलिन, ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग और एक हेल्दी डाइट प्लान के माध्यम से मैनेज किया जा सकता है. इसे पहले किशोर मधुमेह (juvenile diabetes) या इंसुलिन-निर्भर मधुमेह (insulin-dependent diabetes) के नाम से भी जाना जाता था.

अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक, टाइप 1 डायबिटीज गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है. इसलिए, न केवल डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों को जानना जरूरी है, बल्कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी कहते हैं कि बच्चों में इसकी पहचान जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए. अन्यथा, वे चेतावनी देते हैं कि इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. तो, इस खबर में, आइए जानें कि बच्चों में डायबिटीज के किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए...

बच्चों में डायबिटीज के लक्षणों इस प्रकार दिखाई देते हैं...

बहुत अधिक प्यास लगना: डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अक्सर बहुत प्यास लगती है. इस वजह से वे ज्यादा पानी पीते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपके बच्चे इस तरह पानी पी रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए.

बहुत अधिक पेशाब आना: बच्चों में डायबिटीज का एक और शुरुआती चेतावनी संकेत अत्यधिक पेशाब आना है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह लक्षण दिखाई देने पर तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए. ऐसी स्थिति में, मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज उत्सर्जित होता है. इससे बच्चों में धीरे-धीरे गंभीर डिहाईड्रेशन हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह अंततः किडनी फंक्शन को प्रभावित कर सकता है.

बहुत ज्यादा भूख लगना: यह भी बच्चों में देखा जाने वाला डायबिटीज का एक लक्षण है. उनके शरीर में ग्लूकोज की कमी के कारण उन्हें भूख लग सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि इसी वजह से वे ज्यादा खा लेते हैं. डॉक्टरों के अनुसार, ज्यादा भूख लगना अच्छी बात नहीं है और इसके लिए तुरंत इलाज या निदान की आवश्यकता होती है. इसलिए, विशेषज्ञ इस लक्षण के दिखने पर तुरंत सावधानी बरतने की सलाह देते हैं.

धुंधला दिखना: बच्चों में डायबिटीज का एक लक्षण धुंधला दिखाई देना है. यह तब होता है जब ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिससे आंखों के लेंस में सूजन आ जाती है और ठीक से ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है.

वजन कम होना: यह भी बच्चों में डायबिटीज का एक प्रमुख लक्षण है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हेल्दी दिखने वाले बच्चों का वजन कम हो जाए, तो यह विशेष रूप से चिंताजनक है.

अन्य लक्षण
इनके अलावा, बच्चों में डायबिटीज के अन्य लक्षणों की भी जांच होनी चाहिए. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में कुछ संक्रमण, थकान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सुस्ती, उदासी और कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं. इसलिए, अगर बच्चों में ये लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत सतर्क हो जाना सबसे अच्छा है. इसके अलावा, विशेषज्ञों का कहना है कि किसी नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

SYMPTOMS OF TYPE 1 DIABETES
TYPE 1 DIABETES IN CHILDREN
WARNING SIGNS OF DIABETES
WORLD DIABETES DAY 2025
SYMPTOMS OF DIABETES IN CHILDREN

