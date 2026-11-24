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इंसानों के साथ जानवरों और पर्यावरण से भी जुड़ा है AMR का खतरा, कैसे हमारी छोटी आदतें बढ़ा सकती हैं समस्या?

इंसानों के साथ जानवरों और पर्यावरण से भी जुड़ा है AMR का खतरा, कैसे हमारी छोटी आदतें बढ़ा सकती हैं समस्या? ( IANS )

बुखार, गले में खराश या लगातार खांसी होने पर लोग अक्सर तुरंत राहत पाने के तरीके ढूंढते हैं. कई बार लोग डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, किसी नई बीमारी में पुरानी बची हुई दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर लक्षण बेहतर होते ही इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं. हालांकि ये बातें नुकसानरहित लग सकती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या पैदा कर देता है.

जयपुर के नारायणा अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट डॉ. बृज वल्लभ शर्मा का कहना है कि जब भी एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल की बात होती है, तो अक्सर हमारा ध्यान केवल इंसानों के इलाज पर जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल जानवरों और पर्यावरण को भी प्रभावित कर सकता है? यही वजह है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को केवल अस्पतालों या मरीजों की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज से जुड़ी चुनौती माना जाता है.