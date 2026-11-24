इंसानों के साथ जानवरों और पर्यावरण से भी जुड़ा है AMR का खतरा, कैसे हमारी छोटी आदतें बढ़ा सकती हैं समस्या?
एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को केवल अस्पतालों या मरीजों की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज से जुड़ी चुनौती माना जाता है, इस खबर में जानिए क्यों?
Published : November 24, 2026 at 1:36 PM IST
बुखार, गले में खराश या लगातार खांसी होने पर लोग अक्सर तुरंत राहत पाने के तरीके ढूंढते हैं. कई बार लोग डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, किसी नई बीमारी में पुरानी बची हुई दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर लक्षण बेहतर होते ही इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं. हालांकि ये बातें नुकसानरहित लग सकती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर समस्या पैदा कर देता है.
जयपुर के नारायणा अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट डॉ. बृज वल्लभ शर्मा का कहना है कि जब भी एंटीबायोटिक दवाओं के गलत इस्तेमाल की बात होती है, तो अक्सर हमारा ध्यान केवल इंसानों के इलाज पर जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल जानवरों और पर्यावरण को भी प्रभावित कर सकता है? यही वजह है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) को केवल अस्पतालों या मरीजों की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समाज से जुड़ी चुनौती माना जाता है.
AMR कब होता है?
डॉ. बृज वल्लभ शर्मा का कहना है कि AMR, यानी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और पैरासाइट उन दवाओं के प्रति प्रतिरोधी (रेजिस्टेंट) हो जाते हैं जिनका इस्तेमाल उनके इलाज के लिए किया जाता है. इससे संक्रमण का इलाज करना मुश्किल हो सकता है और कुछ मामलों में उपलब्ध दवाएं भी बेअसर हो सकती हैं.
इंसान, जानवर और पर्यावरण का आपस में जुड़ाव
डॉ. बृज वल्लभ शर्मा के मुताबिक, इस मुद्दे को समझने के लिए यह पहचानना जरूरी है कि इंसान, जानवर और पर्यावरण आपस में जुड़े हुए हैं. उदाहरण के लिए, पशुपालन में एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक या गलत इस्तेमाल 'ड्रग-रेसिस्टेंट' (दवाओं का असर न होने वाले) बैक्टीरिया के पनपने का कारण बन सकता है. ये बैक्टीरिया भोजन, पानी, मिट्टी या सीधे संपर्क के जरिए इंसानों तक पहुंच सकते हैं.
इसी तरह, अगर किसी दवा के बचे हुए हिस्से को गलत तरीके से नष्ट किया जाए (जैसे कि उसे नालियों में या खुले में फेंक देना) तो इससे पर्यावरण पर असर पड़ सकता है. इससे ऐसे वातावरण में दवा-प्रतिरोधी सूक्ष्मजीवों (drug-resistant microorganisms) के पनपने और फैलने का खतरा बढ़ सकता है.
इस चुनौती से निपटने के लिए 'वन हेल्थ' (One Health) की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है. इसका अर्थ यह है कि इंसानों, जानवरों, पौधों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है. AMR (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस) के खतरे को केवल इन सभी क्षेत्रों के आपसी सहयोग से ही कम किया जा सकता है.
आम जनता भी निभा सकती है हम भूमिका
आम जनता भी इसमें अहम भूमिका निभा सकती है. डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स न लें. जानवरों को दवाएं केवल पशु चिकित्सक की देखरेख में ही दें और बची हुई दवाओं को खुली जगहों या नालियों में न फेंकें. दवाओं को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए अपनी स्थानीय फार्मेसी या स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें.
साफ-सफाई भी बेहद महत्वपूर्ण
इसके अलावा, हाथों की सफाई, सुरक्षित पेयजल, भोजन को अच्छी तरह पकाना, टीकाकरण और साफ-सफाई से संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है. जब संक्रमण कम होंगे, तो एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत भी कम पड़ेगी.
'विश्व AMR जागरूकता सप्ताह 2026' की थीम
'विश्व AMR जागरूकता सप्ताह 2026' की थीम, 'वन हेल्थ, वन एक्शन: प्रिवेंट AMR नाउ' (एक स्वास्थ्य, एक कदम: अभी AMR रोकें), भी इसी सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देती है. AMR को रोकना केवल डॉक्टरों या सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है. हम अपने दैनिक जीवन में जो छोटी-छोटी सावधानियां बरतते हैं, वे भी यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती हैं कि जीवन बचाने वाली ये दवाएं भविष्य में भी असरदार बनी रहें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)