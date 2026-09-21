डिमेंशिया की पहचान अक्सर देर से क्यों होती है? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर
अगर याददाश्त या व्यवहार में बदलाव लगातार बने रहते हैं और रोजमर्रा की ज़िंदगी में रुकावट डालते हैं, तो स्थिति के और बिगड़ने का इंतजार....
Published : September 21, 2026 at 3:20 PM IST
अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार और कारण है. यह एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जो दिमाग में अमाइलॉइड प्लाक और न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स के रूप में प्रोटीन जमा होने से शुरू होती है. समय के साथ, इससे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं और दिमाग सिकुड़ने लगता है. अनुमानों के अनुसार, 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के 88 लाख भारतीय डिमेंशिया से पीड़ित हैं और अल्जाइमर रोग इसका सबसे आम कारण है. 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में इस बीमारी का प्रसार लगभग 7.4 प्रतिशत है, और भारत की बुजुर्ग आबादी बढ़ने के साथ-साथ इसके मामलों की संख्या भी बढ़ रही है.
अल्जाइमर रोग के शुरुआती लक्षणों में हाल की घटनाओं या बातचीत को भूल जाना शामिल है. समय के साथ, अल्जाइमर रोग से गंभीर रूप से याददाश्त कम हो जाती है और व्यक्ति की रोज़मर्रा के काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है. अल्जाइमर रोग का कोई इलाज नहीं है. एडवांस स्टेज में, दिमाग के काम करने में कमी से डिहाइड्रेशन, खराब न्यूट्रिशन या इन्फेक्शन हो सकता है. इन कॉम्प्लीकेशंस से मौत हो सकती है. लेकिन दवाएं लक्षणों में सुधार कर सकती हैं या सोचने की क्षमता में कमी को धीमा कर सकती हैं. प्रोग्राम और सर्विस इस बीमारी से पीड़ित लोगों और उनकी देखभाल करने वालों की मदद कर सकते हैं.
जागरूकता की कमी इस रोज का सबसे बड़ा कारण
डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो याददाश्त, सोचने-समझने की क्षमता, व्यवहार और रोजमर्रा के काम करने की काबिलियत पर असर डालती है. अक्सर इस बीमारी का पता तब चलता है जब इसके लक्षण काफी गंभीर हो जाते हैं. ऐसी देरी उन समुदायों में ज्यादा देखी जाती है जहां जागरूकता कम है और खास हेल्थकेयर सुविधाओं तक पहुंचना मुश्किल है.
इसका एक मुख्य कारण यह है कि शुरुआती लक्षणों को अक्सर बुढ़ापे का सामान्य हिस्सा मान लिया जाता है. हालांकि कभी-कभार किसी का नाम भूल जाना सामान्य हो सकता है, लेकिन हाल की बातचीत बार-बार भूलना, जानी-पहचानी जगहों पर रास्ता भटक जाना, पैसों या दवाइयों के मामले में दिक्कत होना, या व्यवहार में साफ बदलाव दिखना जैसे लक्षणों को सिर्फ बुढ़ापे की निशानी मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
जानकारी की कमी और सामाजिक शर्म की वजह से भी इलाज में देरी हो सकती है. परिवारों को शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, वे समाज की आलोचना से डर सकते हैं, या उन्हें लग सकता है कि डिमेंशिया बुढ़ापे का एक ऐसा हिस्सा है जिसे बदला नहीं जा सकता. नतीजतन, वे अक्सर तब तक इंतजार करते हैं जब तक लक्षण रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी रुकावट न डालने लगें.
देखभाल या इलाज पाना भी एक बड़ी चुनौती है. न्यूरोलॉजिस्ट, जेरियाट्रिशियन (बुजुर्गों के डॉक्टर), साइकियाट्रिस्ट और मेमोरी क्लीनिक जैसी विशेषज्ञ सेवाएं अक्सर बड़े शहरों में ही मिलती हैं. यात्रा की दूरी, खर्च, लंबा इंतजार और ट्रेंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की कमी जैसी वजहों से बीमारी का पता लगाना मुश्किल हो सकता है.
हम क्या कर सकते हैं?
- इसका समाधान जागरूकता से शुरू होता है. स्थानीय भाषा में चलाए जाने वाले कैंपेन, कम्युनिटी प्रोग्राम, प्राइमरी हेल्थकेयर सेंटर और सामाजिक संगठनों के जरिए लोगों को डिमेंशिया के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए.
- प्राइमरी केयर डॉक्टर और हेल्थकेयर वर्कर को दिमागी क्षमता में होने वाले शुरुआती बदलावों को पहचानने और जरूरत पड़ने पर मरीजों को आगे रेफर करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. टेलीमेडिसिन और आउटरीच क्लीनिक छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों तक स्पेशलिस्ट की सलाह पहुंचाने में मदद कर सकते हैं.
- परिवार भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं. अगर याददाश्त या व्यवहार में बदलाव लगातार बने रहते हैं और रोजमर्रा की ज़िंदगी में रुकावट डालते हैं, तो स्थिति के और बिगड़ने का इंतजार करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है.
- सबसे जरूरी बात यह है कि डिमेंशिया के बारे में बिना किसी शर्म या हिचकिचाहट के खुलकर बात की जानी चाहिए. बीमारी का जल्दी पता चलने से इलाज योग्य कारणों की पहचान करने, सही देखभाल सुनिश्चित करने, देखभाल करने वालों को सपोर्ट देने और परिवारों को भविष्य की योजना बनाने में मदद मिल सकती है. डिमेंशिया का जल्दी पता लगाना सिर्फ मेडिकल जिम्मेदारी नहीं है, यह परिवार, समुदाय और हेल्थकेयर सिस्टम की सामूहिक जिम्मेदारी है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)