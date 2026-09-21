ETV Bharat / health

डिमेंशिया की पहचान अक्सर देर से क्यों होती है? जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर

अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे आम प्रकार और कारण है. यह एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जो दिमाग में अमाइलॉइड प्लाक और न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स के रूप में प्रोटीन जमा होने से शुरू होती है. समय के साथ, इससे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं और दिमाग सिकुड़ने लगता है. अनुमानों के अनुसार, 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के 88 लाख भारतीय डिमेंशिया से पीड़ित हैं और अल्जाइमर रोग इसका सबसे आम कारण है. 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में इस बीमारी का प्रसार लगभग 7.4 प्रतिशत है, और भारत की बुजुर्ग आबादी बढ़ने के साथ-साथ इसके मामलों की संख्या भी बढ़ रही है.

अल्जाइमर रोग के शुरुआती लक्षणों में हाल की घटनाओं या बातचीत को भूल जाना शामिल है. समय के साथ, अल्जाइमर रोग से गंभीर रूप से याददाश्त कम हो जाती है और व्यक्ति की रोज़मर्रा के काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है. अल्जाइमर रोग का कोई इलाज नहीं है. एडवांस स्टेज में, दिमाग के काम करने में कमी से डिहाइड्रेशन, खराब न्यूट्रिशन या इन्फेक्शन हो सकता है. इन कॉम्प्लीकेशंस से मौत हो सकती है. लेकिन दवाएं लक्षणों में सुधार कर सकती हैं या सोचने की क्षमता में कमी को धीमा कर सकती हैं. प्रोग्राम और सर्विस इस बीमारी से पीड़ित लोगों और उनकी देखभाल करने वालों की मदद कर सकते हैं.

जागरूकता की कमी इस रोज का सबसे बड़ा कारण

डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो याददाश्त, सोचने-समझने की क्षमता, व्यवहार और रोजमर्रा के काम करने की काबिलियत पर असर डालती है. अक्सर इस बीमारी का पता तब चलता है जब इसके लक्षण काफी गंभीर हो जाते हैं. ऐसी देरी उन समुदायों में ज्यादा देखी जाती है जहां जागरूकता कम है और खास हेल्थकेयर सुविधाओं तक पहुंचना मुश्किल है.

इसका एक मुख्य कारण यह है कि शुरुआती लक्षणों को अक्सर बुढ़ापे का सामान्य हिस्सा मान लिया जाता है. हालांकि कभी-कभार किसी का नाम भूल जाना सामान्य हो सकता है, लेकिन हाल की बातचीत बार-बार भूलना, जानी-पहचानी जगहों पर रास्ता भटक जाना, पैसों या दवाइयों के मामले में दिक्कत होना, या व्यवहार में साफ बदलाव दिखना जैसे लक्षणों को सिर्फ बुढ़ापे की निशानी मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.