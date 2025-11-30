ETV Bharat / health

HIV पॉजिटिव दंपति भी दे सकते हैं स्वस्थ शिशु को जन्म, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर?

क्या गर्भवती मां से बच्चे को HIV एड्स का खतरा होता है, जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर?

HIV AIDS Infected Couple Gave Birth to Healthy Child
गर्भवती माँ से बच्चे को HIV का खतरा होता है (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 30, 2025 at 10:34 PM IST

6 Min Read
श्रेया शर्मा की रिपोर्ट

शिमला: विश्व एड्स दिवस के मौके पर केएनएच (कमला नेहरू हॉस्पिटल), शिमला के सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योति महाजन का कहना है कि आज के समय में HIV पॉजिटिव होना किसी भी महिला के मां बनने के सपने को पूरा करने में बाधा नहीं बनता. वे बताते हैं कि सही समय पर जांच और एआरटी दवाओं के नियमित सेवन से 98% से ज्यादा मामलों में पूरी तरह स्वस्थ और HIV-फ्री बच्चे का जन्म संभव है. डॉ. ज्योति महाजन का कहते हैं कि, जैसे लोग शादी से पहले अपनी कुंडली मिलवाते हैं, उसी तरह उन्हें अपनी मेडिकल कुंडली भी अवश्य मिलवा लेनी चाहिए.

क्या गर्भवती मां से बच्चे को HIV का खतरा होता है?

डॉ. ज्योति महाजन कहते हैं कि, "यदि गर्भवती महिला HIV पॉजिटिव है, तो वायरस तीन तरीकों से बच्चे तक पहुंच सकता है. गर्भावस्था में नाल (Placenta) के माध्यम से, प्रसव के दौरान मां के खून और तरल पदार्थों के संपर्क से और स्तनपान के दौरान स्तन के दूध से बच्चे में संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है. बिना इलाज के संक्रमण का खतरा 15%–45% तक होता है, पर समय पर ART लेने से यह खतरा घटकर 2% से भी कम हो जाता है."

मां और बच्चे को सुरक्षित कैसे रखा जाए?

डॉ. ज्योति महाजन के अनुसार, PMTCT (Preventing Mother-To-Child Transmission) प्रोटोकॉल का सही पालन सबसे जरूरी है. इसमें कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. गर्भावस्था से लेकर डिलीवरी के बाद तक ART दवा लेना बहुत जरूरी. डॉ. महाजन बताते हैं कि, "HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला को ART दवाएं रोजाना और नियमित रूप से लेनी पड़ती है. यह दवाएं वायरल लोड को इतना कम कर देती हैं कि बच्चे को संक्रमण होने का खतरा लगभग समाप्त हो जाता है. यदि माता-पिता दोनों HIV पॉजिटिव हैं तब भी मां को ART लेना अनिवार्य है."

HIV AIDS Infected Couple Gave Birth to Healthy Child
क्या HIV संक्रमित कपल दे सकते हैं स्वस्थ बच्चे को जन्म (ETV Bharat GFX)

इसके अलावा डॉ. महाजन कहते हैं कि बच्चा स्वस्थ पैदा हो इसके लिए सुरक्षित प्रसव (Normal या C-Section) बहुत जरूरी है. इसके लिए अगर वायरल लोड कम है तो सामान्य प्रसव कराया जा सकता है, जबकि वायरल लोड ज्यादा होने पर C-Section कराने की सलाह दी जाती हैं. जिनका वायरल लोड 1000 copies/ml से ज्यादा है उन्हें C-section जरूरी है. डॉ. महाजन कहते हैं कि, सही प्रसव तरीका चुनने से संक्रमण का जोखिम बहुत कम हो जाता है.

इतना ही डॉ. महाजन के अनुसार, जन्म के बाद बच्चे को 6–12 हफ्ते दवा देना बहुत जरूरी होता है. जन्म के तुरंत बाद बच्चे को कुछ हफ्तों की एंटीरेट्रोवायरल दवा दी जाती है, ताकि वायरस शरीर में न बढ़ सके और बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहे.

स्तनपान से बच्चे में संक्रमण अधिक

KNH के विशेषज्ञ डॉ. महाजन के अनुसार, स्तनपान से संक्रमण का खतरा बना रहता है. इसलिए HIV पॉजिटिव माताओं को सामान्यतः फॉर्मूला मिल्क देने की सलाह दी जाती है. डॉ. महाजन कहते हैं कि, जैसे ही महिला को पता चले कि वह गर्भवती है, उसे फौरन HIV जांच करवानी चाहिए. अगर समय पर निदान और इलाज शुरू हो जाए, तो 98 फीसदी से ज्यादा मामलों में एकदम स्वस्थ बच्चा सुनिश्चित कर सकते हैं. यह मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी उपलब्धि है.

HIV AIDS Infected Couple Gave Birth to Healthy Child
मां और बच्चे को सुरक्षित कैसे रखा जाए? (ETV Bharat GFX)

हर कपल के लिए क्यों जरूरी है HIV टेस्ट?

डॉ. ज्योति महाजन के अनुसार, प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले कपल HIV सहित सभी STIs की जांच करवा लें, ताकि जरूरत होने पर समय रहते इलाज हो सके. उन्होंने कहा कि, गर्भावस्था के दौरान भारत में प्रसवपूर्व जांच (ANC) में HIV टेस्ट अनिवार्य है. पति/पार्टनर की जांच भी करवाई जाती है, ताकि दोनों का एक साथ इलाज शुरू हो सके.

क्या HIV पॉजिटिव माता-पिता दे सकते हैं स्वस्थ बच्चे को जन्म?

डॉ. ज्योति महाजन के अनुसार, HIV पॉजिटिव माता-पिता भी बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं. इसके लिए बस सही समय पर जांच, नियमित ART और डॉक्टर की सलाह का पालन करना बहुत जरूरी है. यह सिर्फ माता-पिता ही नहीं, बल्कि उनके बच्चे की भी सबसे बड़ी सुरक्षा है.

Causes of AIDS Symptoms of AIDS
बच्चे को सुरक्षित कैसे रखें (ETV Bharat GFX)

बिना इलाज के बच्चे में संक्रमण का खतरा कितना?

डॉ. ज्योति महाजन के अनुसार, बिना इलाज के संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा रहता है. HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला को इलाज न मिले तो बच्चे में संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाता है. डॉ. ज्योति महाजन के अनुसार, यूरोप में पहले 14–20%, अफ्रीका में 43% तक जोखिम था. वहीं, ART आने के बाद जोखिम बहुत कम हुआ है. ART से कई अफ्रीकी देशों में जोखिम 2–25% रह गया है. बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका में 5% से भी कम संक्रमण का खतरा रह गया है.

संकमण का खतरा कब सबसे अधिक

सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. ज्योति महाजन के अनुसार संक्रमण तीन समय पर सबसे अधिक होता है. उन्होंने बताया कि, गर्भावस्था, प्रसव के समय और स्तनपान के समय बच्चे में संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है. डॉक्टर के अनुसार, गर्भावस्था/प्रसव और स्तनपान दोनों में जोखिम लगभग बराबर रहता है.

HIV test necessary for couples
दंपति के लिए क्यों जरूरी है HIV टेस्ट (ETV Bharat GFX)

सही इलाज से यूरोप में जोखिम लगभग शून्य

डॉ. ज्योति महाजन ने बताया कि, सही समय पर सही इलाज से गर्भधारण के दौरान यूरोप में जोखिम करी शून्य पर पहुंच गया है. उनके अनुसार, UK में 0.3% और फ्रांस में 0.2% तक पहुंच गया है. डॉक्टर के मुताबिक, अगर मां गर्भधारण से पहले ART पर हो और वायरल लोड < 50 copies/ml (अंडिटेक्टेबल) हो साथ ही डिलीवरी तक कंट्रोल में रहे तो संक्रमण का जोखिम शून्य होता है.

ऐसे बढ़ता है बच्चे में संक्रमण का खतरा

डॉक्टर ज्योति महाजन के मुताबिक, वायरल लोड ज्यादा होने, देर से इलाज, CD4 Count कम होने, STI, बैक्टीरियल वेजिनोसिस और गर्भावस्था/स्तनपान के दौरान HIV संक्रमण से बच्चे में संक्रमण फैलने का खतरा सबसे अधिक रहता है. बच्चे का PEP (Post-Exposure दवा) जरूरी रहता है. जन्म के बाद कुछ हफ्तों तक दवा देने से जोखिम बहुत कम हो जाता है.

