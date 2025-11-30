ETV Bharat / health

सर्दी की हवाएं नहीं देती ताजगी, सेहत के लिए हो सकती है घातक, ऐसे करें बचाव

सिरमौर: सर्दियों का यह मौसम ताजगी, ऊर्जा व स्वादिष्ट आहार की सौगात लेकर आता है, तो वहीं इसकी शीत वात (ठंडी हवा) मानव शरीर के लिए कई प्रकार से चुनौती भी बन जाती है. आयुर्वेद के अनुसार शीत ऋतु में चलने वाली ठंडी हवाएं शरीर के वात दोष को अत्यधिक बढ़ाती है. इससे जोड़ों के दर्द से लेकर सर्दी, जुकाम, हृदय-संवेदनशीलता और मानसिक तनाव तक अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.

दरअसल सर्दी के मौसम में ठंडी हवाएं शरीर पर किस तरह प्रभाव डालती है और आयुर्वेद इस मौसम में कैसी सावधानियां सुझाता है, इन तमाम पहलुओं पर पांवटा साहिब आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनात वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक (विशेषज्ञ) डॉ. प्रमोद पारिक से विशेष बातचीत की गई. उन्होंने कहा कि ठंड के इस मौसम में खासकर दिसंबर व जनवरी माह में लोगों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है.

सर्दी के इस मौसम में ठंडी हवाएं किस तरह से शरीर पर प्रभाव डालती है? इस सवाल पर डॉ. पारिक ने कहा कि "आयुर्वेद में "वात" को चलन, शुष्कता, ठंडक, गति और संवेदना का कारक माना गया है. जब शरीर पर ठंडी हवा पड़ती है, तो यह वात दोष को और अधिक उत्तेजित कर देता है. इससे शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार (रोग) उत्पन्न होने की संभावना रहती है."