ETV Bharat / health

सर्दी की हवाएं नहीं देती ताजगी, सेहत के लिए हो सकती है घातक, ऐसे करें बचाव

वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक ने बताया कि सर्दी में किस तरह से अपना ख्याल रखें.

Winter Health Care
सर्दी से कैसे करें बचाव ? (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 30, 2025 at 4:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरमौर: सर्दियों का यह मौसम ताजगी, ऊर्जा व स्वादिष्ट आहार की सौगात लेकर आता है, तो वहीं इसकी शीत वात (ठंडी हवा) मानव शरीर के लिए कई प्रकार से चुनौती भी बन जाती है. आयुर्वेद के अनुसार शीत ऋतु में चलने वाली ठंडी हवाएं शरीर के वात दोष को अत्यधिक बढ़ाती है. इससे जोड़ों के दर्द से लेकर सर्दी, जुकाम, हृदय-संवेदनशीलता और मानसिक तनाव तक अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.

दरअसल सर्दी के मौसम में ठंडी हवाएं शरीर पर किस तरह प्रभाव डालती है और आयुर्वेद इस मौसम में कैसी सावधानियां सुझाता है, इन तमाम पहलुओं पर पांवटा साहिब आयुर्वेदिक अस्पताल में तैनात वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक (विशेषज्ञ) डॉ. प्रमोद पारिक से विशेष बातचीत की गई. उन्होंने कहा कि ठंड के इस मौसम में खासकर दिसंबर व जनवरी माह में लोगों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है.

सर्दी के इस मौसम में ठंडी हवाएं किस तरह से शरीर पर प्रभाव डालती है? इस सवाल पर डॉ. पारिक ने कहा कि "आयुर्वेद में "वात" को चलन, शुष्कता, ठंडक, गति और संवेदना का कारक माना गया है. जब शरीर पर ठंडी हवा पड़ती है, तो यह वात दोष को और अधिक उत्तेजित कर देता है. इससे शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार (रोग) उत्पन्न होने की संभावना रहती है."

Winter Health Care
वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. प्रमोद पारिक ने बताया कैसे करें ठंड से बचाव (ETV Bharat)

ठंडी हवा का शरीर पर प्रभाव

  • जोड़ों में दर्द और अकड़न: डॉ. पारिक ने बताया कि शीत वात की अधिकता से हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों में कड़ापन आता है. गठिया, साइटिका, पीठ दर्द और घुटने के दर्द की समस्याएं इस मौसम में बढ़ जाती हैं.
  • सर्दी-जुकाम और श्वसन विकार: इस मौसम में ठंडी हवा नाक-गले की श्लेष्मा को सुखा देती है. आयुर्वेद में इसे "वात कफ का संयोगज विकार" बताया गया है. इससे गले में खराश, खांसी, कफ जमना, दमा, एलर्जी, साइनस जैसी समस्याएं बढ़ जाती है.
  • त्वचा का रूखापन व फटना: वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक के अनुसार ठंडक और हवा दोनों में "शोषक" (सुखाने वाले) गुण होते हैं. इससे त्वचा फटना, होंठ सूखना, एड़ी में दरार, हाथ पैरों का रुखापन होता है.
  • हृदय पर प्रभाव: आयुर्वेद के मुताबिक ठंडा मौसम रक्त वाहिनियों को संकुचित करता है. इससे रक्तचाप (Blood Pressure) में उतार-चढ़ाव, हृदय पर भार, हाथ-पैर ठंडे रहना जैसे लक्षण उभर सकते हैं.
  • मानसिक प्रभाव-चिड़चिड़ापन और चिंता: वात दोष का बढ़ना मन में अस्थिरता लाता है. इस मौसम में चिंता, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और एकाग्रता में कमी सामान्य हैं. इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में ठंडी हवा से होने वाले रोग शीत-वात के कारण आयुर्वेद में वर्णित प्रमुख रोगों में वातार्त (वात से होने वाला जोड़ों का दर्द), आमवात (गठिया), उरःकष्ट (सीने में जकड़न), श्वास कास (दमा व खांसी), त्वचा रोग (अत्यधिक शुष्कता, एग्जिमा), सिरदर्द एवं वातजन्य, सर्दी-जुकाम शामिल हैं.

ठंडी हवा से बचाव-आयुर्वेद की सरल सलाह
डॉ. पारिक ने कहा कि ठंडी हवा से बचाव के मद्देनजर आयुर्वेद में सरल सलाह दी गई हैं, जिन्हें अपनाकर व्यक्ति इस मौसम में स्वस्थ और फिट रह सकते हैं. ये सलाहें इस प्रकार है:

  • शरीर को गर्म रखें (उष्ण उपाय): आयुर्वेदिक वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. प्रमोद पारिक ने बताया कि इस मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए सिर, कान और गर्दन को कपड़े से ढककर रखें. तेल से मालिश करें. तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है. रात में सरसों या तिल का तेल पैरों में लगाएं, तो इससे शरीर में गर्माहट बनी रहेगी.
  • पाचन अग्नि को मजबूत बनाना जरूरी: आयुर्वेद के अनुसार चूंकि सर्दी में अग्नि मजबूत होती है. लिहाजा सूप, गर्म दलिया, मूंग दाल, अदरक, लहसुन, गरम मसालों का सेवन, भोजन में तिल तेल, घी का पर्याप्त उपयोग करें और ठंडे पेय और फ्रिज के पानी का सेवन न करें.
  • श्वसन तंत्र को सुरक्षित रखें: डॉ. प्रमोद ने बताया कि श्वसन तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भाप लेना, सौंठ, तुलसी, दालचीनी का काढ़ा का इस्तेमाल करें और घर में सुबह-शाम कपूर या अजवाइन की धूनी दें.
  • त्वचा की ऐसे करें सुरक्षा: डॉ. प्रमोद पारिक ने बताया कि तिल या नारियल तेल की नियमित मालिश, गुनगुने पानी से स्नान, मॉइस्चराइजर के प्रयोग से त्वचा की सुरक्षा की जा सकती है.
  • ऐसे बढ़ाएं प्रतिरक्षा: सर्दी के इस मौसम में प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश, आंवला, अश्वगंधा, हल्दी वाला गोल्डन दूध, ये सभी औषधियां "वात-शमन" और "ओज-वर्धक" मानी गई हैं. लिहाजा लोगों को इस दिशा में भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता है.

सर्दियों में आहार-क्या खाएं और क्या न खाएं?

डॉ. पारिक ने बताया कि सर्दियों में गर्म सूप, मूंग दाल, बाजरा रोटी, तिल, गुड़, च्यवनप्राश, ताजे आंवले, गाजर, मूली, उष्ण पेय: सौंठ चाय, अदरक पानी का सेवन करें. ठंडी चीजें जैसे ठंडा पानी, ठंडी दही, कच्चे सलाद (अति मात्रा में), तेल रहित अधिक सूखे भोजन का सेवन न करें.

"ठंडी हवा से बचाव ही स्वास्थ्य का मूल मंत्र"

डॉ. प्रमोद पारिक ने अंत में बताया कि "ठंडी हवा से बचाव ही स्वास्थ्य का मूल मंत्र है. लिहाजा सर्दियों में ठंडी हवा का स्पर्श वात को बढ़ाकर शरीर को अनेक बीमारियों की ओर धकेल सकता है, लेकिन कुछ सरल सावधानियों, गर्म आहार, तेल-मालिश और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले यह उपाय अपनाकर हम इन समस्याओं से बचाव कर सकते हैं. ऐसे में गर्म रहें, स्वस्थ रहें, यही इस मौसम का मंत्र है. उन्होंने लोगों को यह सलाह भी दी कि यदि इस मौसम में अधिक दिक्कत पेश आए, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें."

ये भी पढ़ें: आपको भी हो रही थकान, झड़ रहे बाल? एक्सपर्ट बोले- ये एक वजह है जिम्मेदार

TAGGED:

WINTER WINDS HARMFUL TO HEALTH
WINTER HEALTH CARE
HOW TO AVOID COLD WINDS IN WINTER
HOW TO TAKE CARE HEALTH IN WINTER
WINTER HEALTH TIPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.