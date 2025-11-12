ETV Bharat / health

क्यों आईसीयू में भर्ती थे दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र? जानें बुजुर्गों को क्यों ज्यादा होती हैं सांस की बीमारी?

हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को आज, 12 नवंबर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे घर लौट आए. अभिनेता पिछले 11 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडल अस्पताल में भर्ती थे. इस बीच, दिग्गज अभिनेता के निधन की अफवाहें बार-बार फैल रही थीं, जिसके बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने झूठी खबरें फैलाने के लिए मीडिया की कड़ी आलोचना की. अभिनेता अब अपने परिवार के पास घर लौट आए हैं और आराम कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता धर्मेंद्र को 89 साल की उम्र में सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी बेटी ईशा देओल और पत्नी हेमा मालिनी ने बताया है कि अब वे स्वस्थ हैं. ऐसे में आज इस खबर में जानें कि बुढ़ापे में सांस लेने में तकलीफ से कैसे निपटें और क्या सावधानियां बरतें...

अन्य कारण

मेडलाइन प्लस की वेबसाइट के अनुसार, मौसम में बदलाव से बुजुर्गों में सांस फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसके अलावा, मोटापा भी कई बुजुर्गों में सांस फूलने का कारण बनता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेट की चर्बी फेफड़ों पर दबाव डालती है. कुछ बुजुर्गों को शरीर में खून और ऑक्सीजन की कमी के कारण भी सांस फूलने की समस्या होती है.

अन्य स्वास्थ्य समस्याएं

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, उम्र बढ़ने के साथ, हमें न केवल सांस लेने में तकलीफ होती है, बल्कि कई अन्य बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याएं भी होने लगती हैं. इनमें जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, कमजोर दृष्टि, दिमागी धुंध, याददाश्त में कमी, सुनने की क्षमता में कमी, बार-बार बुखार आना और खांसी शामिल हैं. इससे निमोनिया जैसे फेफड़ों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. यह बुजुर्गों के लिए जानलेवा हो सकता है.

बरती जाने वाली सावधानियां

स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ें: स्मोकिंग फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक होता है. इसलिए स्मोकिंग पूरी तरह से तुरंत छोड़ दें. साथ ही, सेकेंड हैंड स्मोकिंग से बचने की कोशिश करें.

स्मोकिंग फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक होता है. इसलिए स्मोकिंग पूरी तरह से तुरंत छोड़ दें. साथ ही, सेकेंड हैंड स्मोकिंग से बचने की कोशिश करें. फिजिकल एक्टिविटी: जितना हो सके रेगुलर एक्सरसाइज करें. कम से कम टहलें. इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होती है.

जितना हो सके रेगुलर एक्सरसाइज करें. कम से कम टहलें. इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होती है. श्वास संबंधी (respiratory) व्यायाम : प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम जैसे श्वास संबंधी व्यायाम फेफड़ों की क्षमता बढ़ाते हैं.

प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम जैसे श्वास संबंधी व्यायाम फेफड़ों की क्षमता बढ़ाते हैं. प्रदूषण से बचाव: इन दिनों प्रदूषण के कारण फेफड़ों की कई बीमारियां हो रही हैं. बाहर निकलते समय मास्क पहनना अच्छा है.

इन दिनों प्रदूषण के कारण फेफड़ों की कई बीमारियां हो रही हैं. बाहर निकलते समय मास्क पहनना अच्छा है. हेल्दी डाइट: हेल्दी फूड्स को अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं. सब्जियां, ताजे फल, हरी सब्जियां, मेवे, बीज आदि शामिल करें.

युवाओं को भी सावधान रहना चाहिए

यह समस्या सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं है. युवा भी इस समस्या से जूझ रहे हैं. अगर आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, चक्कर आना या पैरों में सूजन जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. यह एकइमरजेंसी कंडीशन हो सकती है. उचित निदान और समय पर उपचार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को रोक सकता है.अपनी जीवनशैली में सुधार, नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार लेने से इन स्थितियों के खतरे को कम किया जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)