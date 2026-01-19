ETV Bharat / health

क्या आपका बच्चा भी पीता है चाय? आज ही बंद कर दें वरना होंगे ये नुकसान, डॉक्टरों ने दी वार्निंग

शिमला: भारत के लगभग हर घर में सुबह की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ होती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके साथ-साथ आपका नन्हा बच्चा भी उसी चाय या कॉफी का आदि होता जा रहा है? जिसे हम अक्सर 'सिर्फ एक घूंट' या 'दूध वाली चाय' कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, वह असल में बच्चे के विकासशील मस्तिष्क और शरीर के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है.

कैफीन का 'न्यूरोलॉजिकल' हमला

चाय और कॉफी में 'कैफीन' नामक एक उत्तेजक (Stimulant) होता है. यह थकान दूर करने का जरिया हो सकता है, लेकिन बच्चों का दिमाग अभी 'सिनैप्टिक प्रूनिंग' और 'माइलिनेशन' जैसी महत्वपूर्ण विकास प्रक्रियाओं से गुजर रहा होता है. बाल रोग विशेषज्ञों (Pediatricians) ने चेतावनी दी है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को चाय या कॉफी देना उनके नर्वस सिस्टम (Nervous System) को हमेशा के लिए अस्थिर कर सकता है.

बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. रंजना रॉय (DCH शिमला, MBBS) के अनुसार, "कैफीन सीधे मस्तिष्क के एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है. इससे बच्चों का दिमाग कृत्रिम रूप से उत्तेजित रहता है. परिणामस्वरुप, बच्चों में हाइपर-एक्टिविटी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई (Lack of Focus) और गंभीर चिड़चिड़ापन देखा जा रहा है. जो बच्चा शांत रहकर पढ़ाई कर सकता था, वह कैफीन के प्रभाव में 'ब्रेन फॉग' का शिकार हो जाता है."

नींद की कमी और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर

पीडियाट्रिशन डॉ. रंजना रॉय बताती है कि कैफीन का असर शरीर में 8 से 10 घंटों तक रह सकता है. अगर बच्चा शाम को भी चाय पीता है, तो उसका प्रभाव रात की नींद पर पड़ता है.