क्या आपका बच्चा भी पीता है चाय? आज ही बंद कर दें वरना होंगे ये नुकसान, डॉक्टरों ने दी वार्निंग
छोटी उम्र में चाय या कॉफी की लत कई बीमारियों को न्योता देती है. जिसके लिए बाल रोग विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 12:15 PM IST
शिमला: भारत के लगभग हर घर में सुबह की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ होती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके साथ-साथ आपका नन्हा बच्चा भी उसी चाय या कॉफी का आदि होता जा रहा है? जिसे हम अक्सर 'सिर्फ एक घूंट' या 'दूध वाली चाय' कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, वह असल में बच्चे के विकासशील मस्तिष्क और शरीर के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है.
कैफीन का 'न्यूरोलॉजिकल' हमला
चाय और कॉफी में 'कैफीन' नामक एक उत्तेजक (Stimulant) होता है. यह थकान दूर करने का जरिया हो सकता है, लेकिन बच्चों का दिमाग अभी 'सिनैप्टिक प्रूनिंग' और 'माइलिनेशन' जैसी महत्वपूर्ण विकास प्रक्रियाओं से गुजर रहा होता है. बाल रोग विशेषज्ञों (Pediatricians) ने चेतावनी दी है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को चाय या कॉफी देना उनके नर्वस सिस्टम (Nervous System) को हमेशा के लिए अस्थिर कर सकता है.
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. रंजना रॉय (DCH शिमला, MBBS) के अनुसार, "कैफीन सीधे मस्तिष्क के एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है. इससे बच्चों का दिमाग कृत्रिम रूप से उत्तेजित रहता है. परिणामस्वरुप, बच्चों में हाइपर-एक्टिविटी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई (Lack of Focus) और गंभीर चिड़चिड़ापन देखा जा रहा है. जो बच्चा शांत रहकर पढ़ाई कर सकता था, वह कैफीन के प्रभाव में 'ब्रेन फॉग' का शिकार हो जाता है."
नींद की कमी और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर
पीडियाट्रिशन डॉ. रंजना रॉय बताती है कि कैफीन का असर शरीर में 8 से 10 घंटों तक रह सकता है. अगर बच्चा शाम को भी चाय पीता है, तो उसका प्रभाव रात की नींद पर पड़ता है.
- स्लीप पैटर्न का टूटना: गहरी नींद के दौरान ही बच्चों के शरीर में 'ग्रोथ हार्मोन' रिलीज होते हैं. कैफीन इस नींद को बाधित करता है.
- थकान और एंग्जायटी: नींद पूरी न होने के कारण बच्चे अगले दिन स्कूल में थकान महसूस करते हैं और छोटी-छोटी बातों पर घबराहट और बेचैनी दिखाने लगते हैं.
पोषण की चोरी: चाय बनती है एनीमिया का कारण
पीडियाट्रिशन डॉ. रंजना रॉय बताती है कि शायद सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि चाय बच्चों के शरीर से पोषण को 'चुराती' है. चाय में टैनिन और फाइटेट्स होते हैं.
- आयरन की कमी: टैनिन भोजन से मिलने वाले आयरन के अवशोषण (Absorption) को रोक देता है. इससे बच्चों में खून की कमी या एनीमिया हो जाता है.
- कैल्शियम की कमी: कैफीन के कारण शरीर से कैल्शियम पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और बच्चे की लंबाई पर भी असर पड़ सकता है.
सोहना अस्पताल की डॉ. निशा कहती हैं, "मेरे क्लीनिक में आने वाले कई कमजोर और चिड़चिड़े बच्चों की हिस्ट्री में 'चाय' एक बड़ा कारण निकलकर आती है. माता-पिता को लगता है कि वे दूध वाली चाय दे रहे हैं, लेकिन चाय मिलते ही दूध का पोषण शून्य हो जाता है."
चीनी और 'एम्प्टी कैलोरीज' का जाल
बच्चों को अक्सर मीठी चाय पसंद आती है. एक कप चाय में औसतन 2-3 चम्मच चीनी होती है. यह 'एम्प्टी कैलोरीज' (पोषण रहित ऊर्जा) बच्चों में कई समस्या पैदा करती हैं.
- बचपन का मोटापा
- दांतों में सड़न
- कम उम्र में टाइप-2 डायबिटीज का खतरा
डॉक्टरों की सख्त हिदायत: उम्र का गणित समझें
- 0-12 साल: इस उम्र तक चाय, कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं देनी चाहिए.
- 12-18 साल: अगर जरूरी हो, तो दिन में 100mg से कम कैफीन (एक छोटा कप चाय) ही सीमित रखें.
- डिकोफिनेटेड (Decaf) भी सुरक्षित नहीं: कई लोग सोचते हैं कि डिकैफ कॉफी सुरक्षित है, लेकिन उसमें भी कैफीन की कुछ मात्रा होती है जो छोटे बच्चों के लिए हानिकारक है.
माता-पिता क्या करें?
अगर आपका बच्चा चाय की जिद करता है, तो उसे इन स्वस्थ विकल्पों की ओर मोड़ें:
- सादा दूध या हल्दी वाला दूध: यह विकास के लिए सर्वोत्तम है.
- नारियल पानी: जो प्राकृतिक रूप से हाइड्रेटिंग है.
- घर का बना सत्तू या छाछ: यह पेट को ठंडा रखता है और प्रोटीन देता है.
- सौंफ या मिश्री का पानी: अगर बच्चा कुछ गरम मांग रहा हो, तो उसे बिना कैफीन वाला हर्बल अर्क दिया जा सकता है.