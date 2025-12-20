ETV Bharat / health

बंद कमरे में हीटर या ब्लोअर चलाकर सोते हैं आप तो हो जाइए सावधान! थोड़ी सी लापरवाही ले लेगी आपकी जान

सर्दियों के महीनों में कई लोग गर्म रहने के आसान तरीके के तौर पर अपने कमरों में हीटर का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि हम अपनी आराम और सुविधा के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. तो, क्या आप जानते हैं कि रूम हीटर आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं या बुरे? क्या आपको पता है कि अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? अगर नहीं, तो जानने के लिए आगे पढ़ें...

हीटर का इस्तेमाल खतरनाक क्यों है?

CDC के मुताबिक, आजकल बहुत ज्यादा ठंड है. ज्यादातर शहरों में रहने वाले लोग अपने कमरों को गर्म रखने के लिए रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं. वे गर्मी बनाए रखने के लिए खिड़कियों और दरवाजों को भी पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जो काफी खतरनाक हो सकता है. इससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है और कमरे में बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा हो सकती है.

यह जानना जरूरी है कि यह गैस इतनी खतरनाक है कि इससे मौत भी हो सकती है. इससे खून के थक्के जमने और ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं. आप सोते समय दम घुटने से मर सकते हैं. रूम हीटर के ज्यादा इस्तेमाल से आपके कमरे में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है. इसी वजह से सांस लेते समय हमारे दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है.

आंखों में जलन: हीटर इस्तेमाल करने से आपके कमरे की हवा सूख सकती है. सर्दियों में, हवा में पहले से ही नमी कम होती है, और रूम हीटर इस्तेमाल करने से यह और भी ज्यादा सूख जाती है. इससे आंखें सूख सकती हैं, जिससे जलन, खुजली और लालिमा हो सकती है. इस सूखेपन की भरपाई के लिए, आपकी आंखों से बहुत ज्यादा पानी आ सकता है, जो काफी परेशान करने वाला हो सकता है.

स्किन जलने का खतरा: बहुत से लोग रात में हीटर के पास सोते हैं, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है. आग लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है, खासकर अगर हीटर के पास कोई चीज़ या कपड़े रखे हों. इसके अलावा, हीटर की तेज गर्मी के लगातार संपर्क में रहने से स्किन जल सकती है.