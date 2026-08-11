भारत में क्यों तेजी बढ़ रहा है आइस थेरेपी और कोल्ड प्लंज का ट्रेंड? जानिए फायदों और किन लोगों को इनसे बचना चाहिए
आइस बाथ हमेशा किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही लेना चाहिए. इस थेरेपी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां यहां दी गई हैं...
Published : August 11, 2026 at 9:00 AM IST
हाल ही में, मशहूर हिंदी एक्ट्रेस हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसमें उन्हें बर्फ के टुकड़ों से भरे टब में बैठे हुए देखा गया, जिसने सभी का ध्यान खींचा. इस तरीके को 'आइस क्यूब बाथ', 'आइस थेरेपी' या 'कोल्ड प्लंज' कहा जाता है और यह इंटरनेट पर काफी पॉपुलर हो गया है.
हालांकि पहले इस तरीके का इस्तेमाल मुख्य रूप से एथलीट और फिटनेस के शौकीन लोग करते थे, लेकिन अब आम लोगों के बीच भी यह पॉपुलर हो रहा है. हिना खान, जो अभी स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करवा रही हैं, ने साफ किया है कि वह यह थेरेपी सिर्फ मेडिकल देखरेख में ही कर रही हैं. आखिर इस तरह की आइस थेरेपी क्यों की जाती है? इससे शरीर को क्या फायदे होते हैं? आइए, इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में भी जानते हैं...
आइस थेरेपी (कोल्ड प्लंज) क्या है?
आइस थेरेपी, या 'कोल्ड प्लंज', एक हाइड्रोथेरेपी तकनीक है. इसमें शरीर को (या उसके खास हिस्सों को) कुछ मिनटों के लिए बहुत ठंडे पानी (आमतौर पर 3°C और 15°C के बीच) में डुबोया जाता है. एथलीट इस थेरेपी का इस्तेमाल तेजी से ठीक होने, सूजन कम करने और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए करते हैं. हेवी कसरत या भारी शारीरिक मेहनत के बाद मांसपेशियों में हल्की चोट और सूजन होना आम बात है. जानकारों का कहना है कि ऐसे में बहुत ज्यादा ठंडे पानी में बैठने से शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे सूजन और मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद मिलती है. पानी से बाहर निकलने पर रक्त वाहिकाएं फिर से फैल जाती हैं, जिससे रक्त का संचार बेहतर होता है और शरीर को तुरंत राहत और ताजगी का एहसास होता है.
कोल्ड थेरेपी के फायदे
- मांसपेशियों के दर्द और थकान को कम करता हैः क्लीवलैंड क्लिनिक का कहना है कि यह हेवी एक्सरसाइज के बाद मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द को कम करने में मदद करता है. जानकारों का मानना है कि इससे एथलीट अपने अगले वर्कआउट के लिए तेजी से रिकवर हो पाते हैं.
- सूजन और एलर्जी रिएक्शन को कम करता है: शरीर में सूजन कम करने में ठंड अहम भूमिका निभाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह कुछ समय के लिए ब्लड फ्लो को धीमा करके सूजन को नियंत्रित करती है.
- स्ट्रेस कम करता है और एनर्जी बढ़ाता है: विशेषज्ञों का कहना है कि ठंडे पानी में रहने से नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट होता है और अलर्टनेस बढ़ती है. इससे मानसिक तनाव कम होता है और मन एक्टिव और खुश रहता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार , बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, डिप्रेशन ठीक होता है, पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, सेक्स की इच्छा बढ़ती है, कैलोरी बर्न होती है और स्ट्रेस कम होता है.
- ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है: ठंडे पानी से निकलने के बाद, शरीर सामान्य तापमान पर वापस आने की कोशिश करता है. कहा जाता है कि इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और शरीर के सभी हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचती है.
किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?
harvard.edu का कहना है कि हालांकि ज्यादातर लोगों के लिए ठंडे पानी में नहाना या डुबकी लगाना सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जिन लोगों को दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है, उन्हें पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
- दिल की बीमारी वाले लोगों के लिए: एक्सपर्ट्स का कहना है कि अचानक बहुत ठंडे पानी में उतरने से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ सकते हैं. इसलिए, दिल की बीमारी वाले लोगों को ऐसा करने से बचने की सलाह दी जाती है.
- न्यूरोलॉजिकल समस्याओं वाले लोग: एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि जिन लोगों के हाथों या पैरों में सुन्नपन महसूस होता है या जिनकी नसें कमजोर हैं, उन्हें यह थेरेपी नहीं लेनी चाहिए. नसों के डैमेज होने के कारण, वे ठंड की तीव्रता को ठीक से महसूस नहीं कर पाते, जिससे त्वचा और मांसपेशियों को और नुकसान हो सकता है.
- कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग: एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो लोग पहले से बीमार हैं या जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उन्हें आइस थेरेपी नहीं लेनी चाहिए. उनका तर्क है कि ऐसे मामलों में, ठंडे पानी में उतरने से शरीर पर दबाव पड़ता है और इन्फेक्शन या अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.
आइस थेरेपी कैसे करें?
- एक्सपर्ट की देखरेख जरूरी है: एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आपने सोशल मीडिया पर सेलेब्रिटीज को ऐसा करते देखा है, बिना सही जानकारी के घर पर इसे करने की कोशिश न करें. इसे एक्सपर्ट की देखरेख में ही किया जाना चाहिए.
- कम समय से शुरुआत करें: शुरुआत में ज्यादा देर तक ठंडे पानी में न रहें. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि शरीर को इसके अनुकूल बनाने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड या 1-2 मिनट से शुरुआत करें. वर्कआउट के बाद मांसपेशियों को आराम देने और शरीर को तरोताजा करने के लिए आइस थेरेपी को एक बेहतरीन तरीका माना जाता है. कहा जाता है कि अगर इसे सही तरीके और सावधानी से किया जाए, तो इसके बहुत अच्छे नतीजे मिल सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सेहत से जुड़ी सभी जानकारी और सलाह आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल व हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा रहेगा)