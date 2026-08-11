ETV Bharat / health

भारत में क्यों तेजी बढ़ रहा है आइस थेरेपी और कोल्ड प्लंज का ट्रेंड? जानिए फायदों और किन लोगों को इनसे बचना चाहिए

हाल ही में, मशहूर हिंदी एक्ट्रेस हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसमें उन्हें बर्फ के टुकड़ों से भरे टब में बैठे हुए देखा गया, जिसने सभी का ध्यान खींचा. इस तरीके को 'आइस क्यूब बाथ', 'आइस थेरेपी' या 'कोल्ड प्लंज' कहा जाता है और यह इंटरनेट पर काफी पॉपुलर हो गया है.

हालांकि पहले इस तरीके का इस्तेमाल मुख्य रूप से एथलीट और फिटनेस के शौकीन लोग करते थे, लेकिन अब आम लोगों के बीच भी यह पॉपुलर हो रहा है. हिना खान, जो अभी स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करवा रही हैं, ने साफ किया है कि वह यह थेरेपी सिर्फ मेडिकल देखरेख में ही कर रही हैं. आखिर इस तरह की आइस थेरेपी क्यों की जाती है? इससे शरीर को क्या फायदे होते हैं? आइए, इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में भी जानते हैं...

आइस थेरेपी (कोल्ड प्लंज) क्या है?

आइस थेरेपी, या 'कोल्ड प्लंज', एक हाइड्रोथेरेपी तकनीक है. इसमें शरीर को (या उसके खास हिस्सों को) कुछ मिनटों के लिए बहुत ठंडे पानी (आमतौर पर 3°C और 15°C के बीच) में डुबोया जाता है. एथलीट इस थेरेपी का इस्तेमाल तेजी से ठीक होने, सूजन कम करने और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए करते हैं. हेवी कसरत या भारी शारीरिक मेहनत के बाद मांसपेशियों में हल्की चोट और सूजन होना आम बात है. जानकारों का कहना है कि ऐसे में बहुत ज्यादा ठंडे पानी में बैठने से शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे सूजन और मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद मिलती है. पानी से बाहर निकलने पर रक्त वाहिकाएं फिर से फैल जाती हैं, जिससे रक्त का संचार बेहतर होता है और शरीर को तुरंत राहत और ताजगी का एहसास होता है.

कोल्ड थेरेपी के फायदे