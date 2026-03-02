ETV Bharat / health

पेट को क्यों कहा जाता है दूसरा दिमाग? मेंटल हेल्थ और पेट के बीच क्या है स्ट्रांग कनेक्शन, जानिए

मन परेशान है तो पेट खराब होगा और अगर पेट परेशान है तो मन भी बेचैन होगा. ये दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. जब हमारे मन में कोई ख्याल आता है, तो पेट सबसे पहले रिएक्ट करता है. इसीलिए जब हम परेशान और स्ट्रेस में होते हैं, तो पेट में भी परेशानी होने लगती है. इसीलिए पेट को "दूसरा दिमाग" कहा जाता है.

बहुत से लोग अपने पेट को लेकर बहुत लापरवाह होते हैं, सिर्फ स्वाद के लिए कुछ भी खा लेते हैं, जिससे उनके पेट की सेहत को नुकसान पहुंचता है. इसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है. इसलिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ बनाए रखने के लिए, "दूसरे दिमाग" यानी पेट का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है. खास तौर पर, कुछ खाने की चीजें पेट के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं और उनसे बचना चाहिए.आइए जानें कि वे कौन सी खाने की चीजें हैं...

मीठी चीजें: पेट में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं. अच्छे बैक्टीरिया हमारे खाने को पचाने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं. लेकिन, ज्यादा चीनी वाला खाना खाने से पेट में अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंच सकता है और बुरे बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद मिल सकती है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इससे कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. बुरे बैक्टीरिया गैस और अल्सर जैसी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं. इसलिए, एक्सपर्ट्स रिफाइंड चीनी और मिठाइयों से बचने या उन्हें कम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये पेट में बैक्टीरिया का बैलेंस बिगाड़ सकते हैं.

आर्टिफिशियल स्वीटनर: मीठी चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं, ऐसे में कुछ लोग इसकी जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करने लगते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनका इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है. उनका कहना है कि ये न सिर्फ पेट की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि पेट में अच्छे बैक्टीरिया का बैलेंस भी बिगाड़ते हैं. इसलिए, इनसे भी बचने की सलाह दी जाती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन में कहा गया है कि आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों तरह के स्वीटनर आंतों में मौजूद माइक्रोऑर्गेनिज्म की बनावट पर असर डालते हैं.