पेट को क्यों कहा जाता है दूसरा दिमाग? मेंटल हेल्थ और पेट के बीच क्या है स्ट्रांग कनेक्शन, जानिए
एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ खाने की चीजें आपके पेट की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसलिए, अपने पेट को हेल्दी कैसे रखें...
Published : March 2, 2026 at 12:31 PM IST
मन परेशान है तो पेट खराब होगा और अगर पेट परेशान है तो मन भी बेचैन होगा. ये दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. जब हमारे मन में कोई ख्याल आता है, तो पेट सबसे पहले रिएक्ट करता है. इसीलिए जब हम परेशान और स्ट्रेस में होते हैं, तो पेट में भी परेशानी होने लगती है. इसीलिए पेट को "दूसरा दिमाग" कहा जाता है.
बहुत से लोग अपने पेट को लेकर बहुत लापरवाह होते हैं, सिर्फ स्वाद के लिए कुछ भी खा लेते हैं, जिससे उनके पेट की सेहत को नुकसान पहुंचता है. इसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है. इसलिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ बनाए रखने के लिए, "दूसरे दिमाग" यानी पेट का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है. खास तौर पर, कुछ खाने की चीजें पेट के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं और उनसे बचना चाहिए.आइए जानें कि वे कौन सी खाने की चीजें हैं...
मीठी चीजें: पेट में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं. अच्छे बैक्टीरिया हमारे खाने को पचाने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं. लेकिन, ज्यादा चीनी वाला खाना खाने से पेट में अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंच सकता है और बुरे बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद मिल सकती है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इससे कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. बुरे बैक्टीरिया गैस और अल्सर जैसी प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं. इसलिए, एक्सपर्ट्स रिफाइंड चीनी और मिठाइयों से बचने या उन्हें कम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये पेट में बैक्टीरिया का बैलेंस बिगाड़ सकते हैं.
आर्टिफिशियल स्वीटनर: मीठी चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं, ऐसे में कुछ लोग इसकी जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करने लगते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनका इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है. उनका कहना है कि ये न सिर्फ पेट की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि पेट में अच्छे बैक्टीरिया का बैलेंस भी बिगाड़ते हैं. इसलिए, इनसे भी बचने की सलाह दी जाती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन में कहा गया है कि आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों तरह के स्वीटनर आंतों में मौजूद माइक्रोऑर्गेनिज्म की बनावट पर असर डालते हैं.
बहुत ज्यादा तला हुआ खाना खाना: बहुत से लोगों को तला हुआ खाना पसंद होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन खाने की चीजों को पचने में बहुत समय लगता है और पेट की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए, तला हुआ खाना खाने से बचना चाहिए.
अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड: कुछ लोग पैकेज्ड फ़ूड पसंद करते हैं। इनमें रिफाइंड आटा, आर्टिफिशियल शुगर और नुकसानदायक फैट होता है. इन फूड को ज्यादा खाने से पेट में अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और नुकसानदायक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे आंतों पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इसलिए, इनसे भी बचना सबसे अच्छा है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के अनुसार, कुछ इमल्सीफायर, स्वीटनर, रंग, माइक्रोपार्टिकल और नैनोपार्टिकल गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आंतों में सूजन पैदा कर सकते हैं.
गट हेल्थ को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए
एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेल्दी गट बनाए रखने के लिए, ऊपर बताए गए फूड से बचना चाहिए और अपनी रोज की लाइफस्टाइल में भी बदलाव करने चाहिए, जैसे कि
- योग: योग पेट की सेहत के लिए बहुत अच्छा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि वीरभद्रासन, त्रिकोणासन, शलभासन, मलासन, उष्ट्रासन और पवनमुक्तासन जैसे आसन खास तौर पर मददगार होते हैं.
- स्ट्रेस मैनेजमेंट: हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के एक स्टडी में कहा गया है कि ज्यादा स्ट्रेस से डाइजेस्टिव सिस्टम पर तुरंत असर पड़ सकता है. कहा जाता है कि मेंटल स्ट्रेस एड्रेनालाईन और कोर्टिसोल जैसे हॉर्मोन बढ़ाता है, जिससे डायरिया, कब्ज, पेट दर्द और सीने में जलन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.
- गुड फैट्स: एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, घी, नारियल तेल, तिल का तेल, वगैरह गुड फैट्स के जाने-माने सोर्स हैं.
- फास्टिंग: यह हफ्ते में एक बार पूरा फास्ट हो सकता है, या डेली रूटीन के हिस्से के तौर पर इंटरमिटेंट फास्टिंग हो सकता है. पेट पर बोझ कम करने के लिए किसी तरह का फास्टिंग फायदेमंद माना जाता है.
- वॉकिंग: एक्सपर्ट्स का कहना है कि वॉकिंग और पेट की हेल्थ के बीच सीधा लिंक है. इसलिए, वे खाने के तुरंत बाद बैठने या लेटने के बजाय कम से कम 15 मिनट तक वॉक करने की सलाह देते हैं.
- अनाज: अनाज एक सस्ता और बढ़िया खाना है. यह सलाह दी जाती है कि समा, कोरा और रागू जैसे अनाज को नाश्ते, लंच, स्नैक्स और डिनर के साथ-साथ दूसरी चीजों में खाया जा सकता है.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)