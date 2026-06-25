ETV Bharat / health

मेनोपॉज से ठीक पहले महिलाओं में क्यों बढ़ जाता है ओवेरियन कैंसर का खतरा? जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

ओवेरियन कैंसर को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं. ये लक्षण पेट, पाचन और यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ी आम समस्याओं जैसे ही होते हैं, इसलिए, महिलाएं अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देती हैं और बीमारी का पता तब चलता है जब वह काफी बढ़ चुकी होती है. भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल, डोडरा में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. इति पारिख का कहना है कि यह महिलाओं को होने वाले सबसे आम गायनेकोलॉजिकल कैंसर में से एक है. भारत समेत कई विकासशील देशों में, सर्वाइकल कैंसर के बाद ओवेरियन कैंसर दूसरा सबसे आम गायनेकोलॉजिकल कैंसर है. इसके उलट, कई विकसित और शहरी इलाकों में सर्वाइकल कैंसर के बाद एंडोमेट्रियल कैंसर दूसरे नंबर पर आता है.

ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षण?

डॉ. इति पारिख के मुताबिक, शुरुआती स्टेज में ओवेरियन कैंसर के लक्षण मामूली लग सकते हैं, जिसमें पेट फूलना, पेल्विक एरिया में तकलीफ, थकान, इनडाइजेशन, या थोड़ा सा खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस होना शामिल है. कुछ महिलाओं को बार-बार या अचानक पेशाब करने की इच्छा हो सकती है, जबकि कुछ में कोई खास लक्षण नहीं दिखते. इन लक्षणों का बने रहना, न कि उनकी गंभीरता, अक्सर मुख्य चेतावनी का संकेत होता है.

ओवेरियन कैंसर किस उम्र में और कैसे होता है?

डॉ. इति पारिख का कहना है कि ओवेरियन कैंसर का पता आमतौर पर 50 से 60 साल की उम्र की महिलाओं में चलता है, हालांकि कम उम्र की महिलाओं में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं. बढ़ती उम्र एक अहम रिस्क फैक्टर है. खतरे को बढ़ाने वाले अन्य फैक्टर्स में इनफर्टिलिटी (बांझपन), एंडोमेट्रियोसिस, स्मोकिंग और कुछ गायनेकोलॉजिकल स्थितियां शामिल हैं. परिवार का मेडिकल इतिहास भी अहम भूमिका निभाता है. जिन महिलाओं को खुद या उनके परिवार में ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर रहा हो, उनमें खतरा ज्यादा हो सकता है, खासकर अगर उनमें BRCA1 या BRCA2 जीन में वंशानुगत म्यूटेशन (जेनेटिक बदलाव) हों. ये जेनेटिक म्यूटेशन जीवन भर ओवेरियन कैंसर होने के खतरे को काफी बढ़ा सकते हैं और इनके लिए जेनेटिक काउंसलिंग और रिस्क असेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है.

ओवेरियन कैंसर कैसे होता है?

ओवेरियन कैंसर कैसे होता है, इसे समझाने के लिए कई थ्योरी बताई गई हैं. सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी में से एक है 'इनसेसेंट ओव्यूलेशन थ्योरी', जो बताती है कि कई सालों तक बार-बार ओव्यूलेशन होने से ओवरी की सतह को लगातार नुकसान होता है, जिसके बाद लगातार रिपेयर होता है. इस लगातार चलने वाले साइकिल से जेनेटिक बदलाव हो सकते हैं जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है.

डॉ. इति पारिख के मुताबिक, एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है 'फैलोपियन ट्यूब थ्योरी', जो बताता है कि कई ओवेरियन कैंसर असल में फैलोपियन ट्यूब में ही शुरू होते हैं. ट्यूब में बनने वाले एबनॉर्मल सेल्स बाद में ओवरीज और आस-पास के पेल्विक ऑर्गन्स में फैल सकते हैं. इस थ्योरी ने ज्यादा रिस्क वाली महिलाओं के लिए रोकथाम और रिस्क कम करने वाली सर्जरी के मौजूदा तरीकों पर काफी असर डाला है. ओवेरियन कैंसर से जुड़ी एक बड़ी चुनौती यह है कि इसके लक्षण मेनोपॉज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या दूसरी आम पाचन समस्याओं जैसे ही होते हैं. इसलिए, महिलाएं लगातार ब्लोटिंग, पेट में तकलीफ, पेल्विक दर्द, यूरिनरी प्रॉब्लम, या बिना वजह थकान को नजरअंदाज कर सकती हैं, और उन्हें आम हेल्थ प्रॉब्लम मानकर नजरअंदाज कर सकती हैं.