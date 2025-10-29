ETV Bharat / health

EXPLAINER: महिलाओं के लिए क्यों जरूरी हैं पीरियड लीव? जानें किन-किन देशों में मिलती है इस दौरान छुट्टी

महिलाओं के लिए मासिक धर्म की छुट्टियां क्यों जरूरी हैं? वे किन बदलावों से गुजरती हैं जिनके लिए उन्हें आराम की जरूरत होती है, जानें...

Why is period leave important for women? Learn which countries offer period leave.
महिलाओं के लिए क्यों जरूरी हैं पीरियड लीव? जानें किन-किन देशों में मिलती है इस दौरान छुट्टी (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 29, 2025 at 3:54 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat
  • लेखक-स्नेहा भारती

महिलाएं हर महीने पीरियड के दर्द से जूझती हैं. ऐसे में, कर्नाटक सरकार ने कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर समानता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. हाल ही में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मासिक धर्म अवकाश नीति-2025 (Menstrual Leave Policy-2025) को मंजूरी दे दी. इसके तहत अब, सभी कामकाजी महिलाओं को हर महीने एक दिन का पेड मेन्स्ट्रुअल लीव दिया जाएगा. यह लाभ न केवल सरकारी महिला कर्मचारियों को, बल्कि कपड़ा उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, आईटी फर्मों और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को भी मिलेगा.

पीरियड्स की छुट्टी क्यों जरूरी है, महिलाओं में कौन से बदलाव आते हैं जिनके लिए आराम जरूरी है?
गुड़गांव की स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन और वरिष्ठ सलाहकार डॉ. प्राची सरीन सेठी का कहना है कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म की छुट्टियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके मासिक धर्म के दौरान कई तरह के शारीरिक और भावनात्मक बदलाव आते हैं जिससे उनके लिए रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है. मासिक धर्म के दौरान हार्मोनल परिवर्तन गर्भाशय में संकुचन का कारण बनते हैं, और कई महिलाओं को गंभीर ऐंठन, पीठ में तकलीफ, थकान, मतली और सिरदर्द का अनुभव हो सकता है. कुछ महिलाओं के लिए, खासकर एंडोमेट्रियोसिस या पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं के लिए, दर्द असहनीय हो सकता है और काम करना, ध्यान केंद्रित करना और तनाव महसूस करना मुश्किल बना सकता है. कई महिलाओं में हार्मोनल बदलाव और खून की कमी के कारण मूड स्विंग, गुस्सा, चक्कर आना और कमजोरी जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. ये लक्षण मन की शांति छीन सकते हैं. इस दौरान आराम करने से शरीर को स्वस्थ होने में मदद मिलती है और महिलाएं बहुत ज्यादा थकती नहीं हैं.

Why is period leave important for women? Learn which countries offer period leave.
महिलाओं के लिए क्यों जरूरी हैं पीरियड लीव? जानें किन-किन देशों में मिलती है इस दौरान छुट्टी (ETV Bharat)

पीरियड लीव प्राकृतिक स्थितियां को पहचान कर कार्यस्थल पर सहानुभूति और समावेशन को भी प्रोत्साहित करता है. महिलाओं को ऐसे महत्वपूर्ण समय में सहारे की जरूरत होती है क्योंकि मासिक धर्म का दर्द उनकी दिनचर्या में बाधा डालता है. महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी देने का मतलब उन्हें विशेषाधिकार या विशेष उपचार देना नहीं है, बल्कि उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं का सम्मान करना और उनकी भलाई को प्राथमिकता देने में उनकी मदद करना है. मासिक धर्म के दौरान, आराम करने, खूब पानी पीने और विश्राम करने से महिला के ओवरऑल हेल्थ पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. यह महिलाओं को अधिक एनर्जी और कंसंट्रेशन के साथ अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस आने में मदद कर सकता है. इसलिए महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश देने में कोई बुराई नहीं है.

Why is period leave important for women? Learn which countries offer period leave.
महिलाओं के लिए क्यों जरूरी हैं पीरियड लीव? जानें किन-किन देशों में मिलती है इस दौरान छुट्टी (GETTY IMAGES)

नोवा आईवीएफ फर्टिलिटी, नोएडा की प्रजनन विशेषज्ञ, डॉ. शुचि लखनपाल का कहना है कि मासिक धर्म की छुट्टियां कोई विशेषाधिकार नहीं हैं. पीरियड हर महिला के जीवन का एक अहम हिस्सा है. यह एक फिजिकल प्रोसेस है. मासिक धर्म हर महिला को अलग तरह से प्रभावित करता है. यह प्रक्रिया महिलाओं के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है. गर्भावस्था के लिए पीरियड बेहद जरूरी है. सीधे शब्दों में कहें तो, मां बनने के लिए महिलाओं को पीरियड होना बेहद जरूरी होता है. हालांकि, इस मुश्किल समय में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. इन मुश्किल दिनों में कुछ लड़कियों को पेट दर्द होता है, तो कुछ को बदन दर्द और बुखार. ऐसे में रोजमर्रा के काम करना और स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाना अक्सर बेहद मुश्किल हो जाता है.

Why is period leave important for women? Learn which countries offer period leave.
महिलाओं के लिए क्यों जरूरी हैं पीरियड लीव? जानें किन-किन देशों में मिलती है इस दौरान छुट्टी (ETV Bharat)

इसके अलावा, एंडोमेट्रियोसिस या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) जैसी मेडीकल कंडिशन से पीड़ित महिलाओं को इतना दर्द और बेचैनी हो सकती है कि वे साधारण काम भी नहीं कर पातीं. ऐसे में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को आराम देने के लिए पीरियड लीव बेहद जरूरी है.

महिला अधिकार कार्यकर्ता रंजना कुमारी कहती हैं कि मासिक धर्म की छुट्टी महिलाओं को बिना अपराधबोध या शर्म के आराम करने और ठीक होने का अवसर देती है, जिससे वे अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकती हैं और शारीरिक एवं भावनात्मक कष्टों से राहत पाकर बेहतर महसूस कर सकती हैं. यह नीति कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है और महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण काम पर न जा पाने की स्थिति में भी वित्तीय असुरक्षा से बचाती है. साफ शब्दों में कहा जाए तो मासिक धर्म की छुट्टी महिलाओं को न केवल शारीरिक रूप से ठीक होने का समय देती है, बल्कि यह कार्यस्थल में जेंडर इक्वलिटी और महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है.

Why is period leave important for women? Learn which countries offer period leave.
महिलाओं के लिए क्यों जरूरी हैं पीरियड लीव? जानें किन-किन देशों में मिलती है इस दौरान छुट्टी (ETV Bharat)

भारत में पीरियड लीव की कैसे हुई शुरुआत
बिहार भारत का पहला राज्य था जिसने 2 जनवरी 1992 को महिला कर्मचारियों को दो दिन की पीरियड लीव की अनुमति दी थी. यह नीति तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में लागू की गई थी और इसका उद्देश्य महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना था. इस पहल के तहत महिलाऐं हर महीने दो पीरियड लीव ले सकती हैं. लेकिन यह केवल सरकारी महिला कर्मचारियों और 45 वर्ष की आयु तक की महिलाओं के लिए उपलब्ध है. इसके बाद, 1997 में, मुंबई स्थित कल्चर मशीन ने एक दिन की छुट्टी देना शुरू किया. 2020 में, फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने मासिक धर्म की छुट्टी शुरू करने की घोषणा की. वर्तमान में, भारत में 12 कंपनियां पीरियड लीव देती हैं, जिनमें बायजू, स्विगी, मातृभूमि, बायजू, वेट एंड ड्राई और मैगज्टर शामिल हैं.

Why is period leave important for women? Learn which countries offer period leave.
महिलाओं के लिए क्यों जरूरी हैं पीरियड लीव? जानें किन-किन देशों में मिलती है इस दौरान छुट्टी (GETTY IMAGES)

भारत में कौन से राज्य पीरियड लीव देते हैं?

भारत के राज्यों में बात किया जाएगा तो सिर्फ बिहार, केरल, ओडिशा सिक्किम और कर्नाटक में पीरियड लीव को लेकर नियम हैं.

  • बिहार: महिला कर्मचारियों को 1992 से हर महीने दो दिन का पेड पीरियड लीव मिल रहा है.
  • केरल: सरकारी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की छात्राओं के लिए 2023 में पीरियड लीव शुरू किया गया
  • सिक्किम: 2024 में, सिक्किम हाई कोर्ट ने रजिस्ट्री में कार्यरत महिला कर्मचारियों को हर महीने दो से तीन दिन का पीरियड लीव देने का निर्णय लिया था.
  • ओडिशा: अगस्त 2024 में, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए एक दिन के पीरियड लीव की नीति लागू की गई.
  • कर्नाटक: अक्टूबर 2025 में, कर्नाटक सरकार ने महिला कर्मचारियों को प्रति माह एक दिन का पेड पीरियड लीव देने का निर्णय लिया. मतलब, कर्नाटक सभी महिला श्रमिकों के लिए प्रति वर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देगा.

किन देशों में पीरियड लीव उपलब्ध है?
दुनिया भर के कई देशों में महिलाओं को पीरियड के दौरान पेड मेन्स्ट्रुअल लीव प्रदान करने का प्रावधान है. आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि 60 फीसदी से अधिक एशियाई देश महिलाओं को पीरियड लीव प्रदान करते हैं. तो आइए उन विभिन्न देशों के बारे में जानें जो महिला कर्मचारियों को मेन्स्ट्रुअल लीव देते हैं.

Why is period leave important for women? Learn which countries offer period leave.
महिलाओं के लिए क्यों जरूरी हैं पीरियड लीव? जानें किन-किन देशों में मिलती है इस दौरान छुट्टी (ETV Bharat)

स्पेन
स्पेन पहला यूरोपीय देश है जो महिलाओं को पीरियड के दौरान पेड पीरियड लीव प्रदान करता है. इसके अलावा, यह ऐसा करने वाला पहला पश्चिमी देश भी है. यहां महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान हर महीने तीन अतिरिक्त दिनों की छुट्टी दी जाती है. सैनिटरी पैड और टैम्पोन भी वैट से मुक्त हैं.

इंडोनेशिया
2003 में पारित एक कानून के अनुसार, इंडोनेशिया में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान दो दिनों की छुट्टी दी जाती है. यह कानून महिलाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के हर महीने दो दिन की छुट्टी लेने का अधिकार देता है.

जापान
जापान भी उन देशों में से एक है जो महिलाओं को पीरियड लीव प्रदान करते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान ने 1947 में ही महिलाओं को पीरियड लीव देने का कानून बनाया था. हालांकि, यहां अधिकांश महिलाएं इस कानून का लाभ नहीं उठाती हैं. लगभग 6,000 जापानी कंपनियों के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि केवल 0.9 फीसदी महिला कर्मचारी ही मासिक धर्म अवकाश लेती हैं.

दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया भी उन देशों में शामिल है जो महिलाओं को पीरियड लीव प्रदान करते हैं. हालांकि, अवकाश बढ़ाया नहीं जाता और न ही उसका भुगतान किया जाता है. यहां महिलाओं को हर महीने एक दिन का मासिक पीरियड लीव दिया जाता है, जिसे पुरुष भेदभावपूर्ण मानते हैं.

ताइवान
ताइवान भी उन देशों में शामिल है जो महिलाओं को पीरियड लीव प्रदान करते हैं. यहां महिला कर्मचारियों को साल में तीन बार अवकाश दिया जाता है.

जाम्बिया
जाम्बिया में भी महिलाओं को पीरियड लीव मिलता है. 2013 में लागू इस कानून के अनुसार, महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन का पीरियड लीव दिया जाता है.

Why is period leave important for women? Learn which countries offer period leave.
महिलाओं के लिए क्यों जरूरी हैं पीरियड लीव? जानें किन-किन देशों में मिलती है इस दौरान छुट्टी (GETTY IMAGES)

भारत में कोई केंद्रीय कानून नहीं
भारत की बात करें तो, यहां अभी भी पीरियड लीव को लेकर कोई कानून नहीं है. इस साल, कामकाजी महिलाओं और छात्रों के लिए पीरियड लीव की मांग वाली एक याचिका को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकारी नीति के दायरे में आता है. हालांकि, आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां महिलाओं को पीरियड के दौरान पेड लीव दिया जाता है. यहां महिला कर्मचारियों को 1992 से मासिक धर्म के दौरान दो दिन का अवकाश दिया जाता है.

Why is period leave important for women? Learn which countries offer period leave.
महिलाओं के लिए क्यों जरूरी हैं पीरियड लीव? जानें किन-किन देशों में मिलती है इस दौरान छुट्टी (ETV Bharat)

जैसा कि हमने बताया कि भारत में पीरियड लीव के मुद्दे पर कोई केंद्रीय कानून या नीति नहीं है. कुछ सांसदों ने पीरियड लीव को लेकर कई बार संसद में निजी विधेयक पेश किए हैं, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया है. अपने पिछले कार्यकाल में, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पीरियड लीव का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि यह कोई बीमारी या विकलांगता नहीं है और मासिक धर्म अवकाश का कोई प्रस्ताव नहीं है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

WHY IS PERIOD LEAVE IMPORTANT
WHICH COUNTRIES OFFER PERIOD LEAVE
CHANGES DURING THE MENSTRUAL CYCLE
मासिक धर्म की छुट्टियां क्यों जरूरी
WHY IS MENSTRUAL LEAVE NECESSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.