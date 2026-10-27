फ्रैक्चर होने से पहले ऑस्टियोपोरोसिस की जांच कराना क्यों है जरूरी? जानिए बोन-डेंसिटी स्कैन कैसे करता है काम
बोन-डेंसिटी स्कैन एक तेज, दर्द रहित और कम रेडिएशन वाला एक्स-रे टेस्ट है, जिसे अक्सर 'DEXA स्कैन' कहा जाता है. इससे पता चलता है कि...
Published : October 27, 2026 at 1:33 PM IST
हड्डियों का कमजोर होना एक 'साइलेंट किलर' है, एक ऐसी अदृश्य स्थिति जो बिना किसी चेतावनी के शरीर को अंदर से खोखला कर देती है. यहां तक कि जोर से छींकने या झुकने भर से भी गंभीर फ्रैक्चर हो सकता है. दूसरे शब्दों में, जिन लोगों की हड्डियां कमजोर या नाजुक होती हैं, उनके लिए छींकना, खांसना या कोई चीज उठाने के लिए झुकना भी रीढ़ की हड्डी में गंभीर फ्रैक्चर का कारण बन सकता है.
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. अभिषेक बारली का कहना है कि चिंता की बात यह है कि हड्डियों का कमजोर होना अक्सर बिना किसी चेतावनी के होता है. हड्डी टूटने से पहले कोई दर्द, सूजन या कोई अन्य स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देता है. यही कारण है कि डॉक्टर 'बोन डेंसिटी स्कैन' का इस्तेमाल करते हैं, ताकि फ्रैक्चर होने से पहले ही कमजोर हड्डियों का पता लगाया जा सके.
बोन डेंसिटी स्कैन क्या है?
यह एक तेज, दर्द रहित और कम रेडिएशन वाला एक्स-रे टेस्ट है, जिसे अक्सर 'DEXA स्कैन' कहा जाता है. इससे पता चलता है कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत और घनी हैं. इसमें आमतौर पर कूल्हे और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की जांच की जाती है, क्योंकि यहां होने वाले फ्रैक्चर सबसे गंभीर हो सकते हैं. इसमें आपको एक पैडेड टेबल पर लेटना होता है, जबकि एक स्कैनर आपके ऊपर से गुजरता है. इसमें न तो सुई का इस्तेमाल होता है और न ही इंजेक्शन का. ज्यादातर स्कैन 10 से 30 मिनट में पूरे हो जाते हैं
किसे अपनी जांच कराने के बारे में सोचना चाहिए?
- 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाएं, भले ही वे खुद को पूरी तरह स्वस्थ महसूस करती हों
- 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष
- ऐसी महिलाएं जो मेनोपॉज की अवस्था में पहुंच चुकी हैं या जिन्हें समय से पहले मेनोपॉज हो गया है, खासकर यदि वे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) नहीं ले रही हैं.
- कोई भी व्यक्ति जिसे 50 वर्ष की आयु के बाद हड्डी टूटने का अनुभव हुआ हो, विशेष रूप से मामूली रूप से गिरने के कारण.
- ऐसे लोग जो लंबे समय से स्टेरॉयड दवाएं ले रहे हैं.
- कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता में से किसी को कूल्हे की हड्डी टूटने की समस्या हुई हो या जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होने का पता चला हो.
- ऐसे लोग जिन्हें रुमेटीइड आर्थराइटिस, लिवर या किडनी की कोई पुरानी बीमारी, या टाइप 1 डायबिटीज है.
- वे लोग जो हाइपरथायरायडिज्म, हाइपरपैराथायरायडिज्म या प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, विशेष रूप से ऐसे इलाज जिनसे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं.
- ऐसी महिलाएं जिनका बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 21 से कम है, या जिनका वजन 125 पाउंड (लगभग 56 किलोग्राम) से कम है.
किन संकेतों को देखकर आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए?
कभी-कभी शरीर कुछ सूक्ष्म संकेत देता है, जैसे कि...
- समय के साथ कद (लंबाई) का कम होना.
- ऊपरी पीठ का झुक जाना या गोल हो जाना.
- अचानक, बिना किसी स्पष्ट कारण के पीठ में दर्द होना.
- बार-बार गिरना या शरीर का संतुलन ठीक न होना.
हड्डियों को कमजोर करने वाले रिस्क फैक्टर
- बहुत दुबला-पतला होना या शरीर का ढांचा छोटा होना.
- धूम्रपान करना या बहुत अधिक शराब पीना.
- विटामिन D की कमी होना या शारीरिक गतिविधि बहुत कम होना.
- रूमेटाइड आर्थराइटिस, डायबिटीज, थायरॉयड या पाचन संबंधी विकार जैसी स्थितियां.
- लंबे समय तक कुछ खास दवाएं लेना, जिनमें कैंसर, दौरे (seizures) या एसिड रिफ्लक्स की दवाएं शामिल हैं.
यदि आपकी उम्र तय की गई आयु सीमा से कम है, लेकिन आपमें इनमें से कुछ जोखिम कारक मौजूद हैं, तो भी डॉक्टर से बात करना बेहतर रहेगा.
स्कैन से पहले क्या करें
- स्कैन से 24 घंटे पहले कैल्शियम सप्लीमेंट लेना बंद कर दें
- ऐसे ढीले-ढाले कपड़े पहनें जिनमें धातु (मेटल) की जिप या बटन न हों
- अगर आप गर्भवती हैं, तो टेक्नीशियन को जरूर बताएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आमतौर पर स्कैन नहीं किया जाता है.
अपने रिजल्ट को कैसे समझें
आपके रिजल्ट की तुलना एक हेल्दी युवा वयस्क की बोन डेंसिटी से की जाती है और उन्हें तीन कैटेगरी में बांटा जाता है: नॉर्मल, कम बोन डेंसिटी (ऑस्टियोपीनिया), या ऑस्टियोपोरोसिस. आपका डॉक्टर इन रिजल्ट को आपकी उम्र, मेडिकल हिस्ट्री और गिरने के रिस्क के आधार पर जांचेगा, न कि रिजल्ट को अलग से देखेगा.
ध्यान रखने योग्य बातें
अगर स्कैन से पता चलता है कि आपकी हड्डियां कमजोर हैं, तो घबराएं नहीं. आखिरकार, इस स्कैन का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि इस स्थिति का जल्दी पता चल सके. नतीजों के आधार पर, आपके डॉक्टर आपको कुछ सुझाव दे सकते हैं, जिनमें शामिल है...
- वजन उठाने वाले व्यायाम करना, साथ ही ऐसे व्यायाम करना जिनसे शरीर का संतुलन और ताकत बेहतर हो
- कैल्शियम, विटामिन D और प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा लेना
- अगर फ्रैक्चर का खतरा ज्यादा हो, तो दवाएं लेना
- घर पर गिरने से बचने के लिए कुछ आसान सावधानियां अपनाना, जैसे, घर में अच्छी रोशनी का इंतजाम रखना और फिसलने से रोकने वाली मैट का इस्तेमाल करना.
आप अपनी हड्डियों के कमजोर होने को महसूस नहीं कर सकते, लेकिन एक साधारण स्कैन वह बता सकता है जो आपका शरीर खुद आपको नहीं बता पाता. अगर आप इनमें से किसी भी समूह में आते हैं, तो डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हड्डियों के कमजोर होने (ऑस्टियोपोरोसिस) का पता लगाने के लिए DEXA स्कैन सबसे असरदार और आसान तरीका है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)