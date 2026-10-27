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फ्रैक्चर होने से पहले ऑस्टियोपोरोसिस की जांच कराना क्यों है जरूरी? जानिए बोन-डेंसिटी स्कैन कैसे करता है काम

फ्रैक्चर होने से पहले ऑस्टियोपोरोसिस की जांच कराना क्यों है जरूरी? ( GETTY IMAGES )

हड्डियों का कमजोर होना एक 'साइलेंट किलर' है, एक ऐसी अदृश्य स्थिति जो बिना किसी चेतावनी के शरीर को अंदर से खोखला कर देती है. यहां तक कि जोर से छींकने या झुकने भर से भी गंभीर फ्रैक्चर हो सकता है. दूसरे शब्दों में, जिन लोगों की हड्डियां कमजोर या नाजुक होती हैं, उनके लिए छींकना, खांसना या कोई चीज उठाने के लिए झुकना भी रीढ़ की हड्डी में गंभीर फ्रैक्चर का कारण बन सकता है.

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. अभिषेक बारली का कहना है कि चिंता की बात यह है कि हड्डियों का कमजोर होना अक्सर बिना किसी चेतावनी के होता है. हड्डी टूटने से पहले कोई दर्द, सूजन या कोई अन्य स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देता है. यही कारण है कि डॉक्टर 'बोन डेंसिटी स्कैन' का इस्तेमाल करते हैं, ताकि फ्रैक्चर होने से पहले ही कमजोर हड्डियों का पता लगाया जा सके.