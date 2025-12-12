डिजिटल स्ट्रेस को क्यों माना जाता है नया साइलेंट हार्ट किलर? यह कितना खतरनाक है कार्डियोलॉजिस्ट से जानें
Published : December 12, 2025 at 2:34 PM IST
इन दिनों डिजिटल स्ट्रेस एक नया साइलेंट हार्ट किलर बन गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसके असर को कम आंकते हैं. लगातार मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन से जुड़े रहने और जानकारी के लगातार प्रेशर से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिसका दिल की सेहत पर गहरा असर पड़ता है. कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन भामरी बताते हैं कि हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए सिर्फ ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान देना काफी नहीं है. डिजिटल स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी जरूरी है. दरअसल, अनकंट्रोल्ड डिजिटल स्ट्रेस के कारण शरीर कई बीमारियों की चपेट में आ सकता है. जिसमें सबसे पहले नंबर पर है दिल की बीमारी, फिर हाई ब्लड प्रेशर, पाचन की समस्या (IBS), मानसिक बीमारियां (एंग्जायटी, डिप्रेशन), नींद की कमी, कमजोर इम्यून सिस्टम और मोटापा शामिल है. आइए इस खबर में हम जानते हैं कि डिजिटल स्ट्रेस क्या है, इसे दिल और सेहत के लिए साइलेंट किलर क्यों माना जाता है, और इसे कैसे मैनेज करें...
क्या होता है डिजिटल स्ट्रेस?
डिजिटल स्ट्रेस वह एंग्जायटी, थकान और ओवरलोड की फीलिंग है जो हमें तब महसूस होती है जब हम लगातार अपने डिजिटल डिवाइस से जुड़े रहते हैं. चाहे ईमेल चेक करना हो, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना हो या कभी-कभी आने वाले नोटिफिकेशन से निपटना हो, डिजिटल स्ट्रेस हमारी मेंटल हेल्थ और वेल-बीइंग पर गंभीर असर डाल सकता है. कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन भामरी कहते हैं कि डिजिटल स्ट्रेस मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल डिवाइस के लगातार इस्तेमाल और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से होने वाला स्ट्रेस है. यह न केवल मेंटल बल्कि फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालता है. इससे नींद न आना, एंग्जायटी, चिड़चिड़ापन हो सकता है और लंबे समय में कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का खतरा दोगुना हो सकता है.
डिजिटल स्ट्रेस को दिल और सेहत का साइलेंट किलर क्यों माना जाता है
डॉ. नवीन भामरी का कहना है कि आजकल डिजिटल डिवाइस के बढ़ते इस्तेमाल के कारण "डिजिटल स्ट्रेस" बढ़ रहा है. बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन, काम के ईमेल और लगातार सोशल मीडिया चेक करने से इंसान का स्ट्रेस लेवल (जिसे कोर्टिसोल भी कहते हैं) बढ़ सकता है. यह लंबे समय का स्ट्रेस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर दबाव डालता है, जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे समय के साथ दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है.
इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो लोगों को जोड़ने के लिए बनाए गए थे, वे लोगों में दूरी और चिंता की भावना पैदा कर सकते हैं, जिससे इमोशनल परेशानी होती है. डिजिटल डिपेंडेंसी और इमोशनल परेशानी के इस चक्कर के दिल की सेहत पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है. डिजिटल डिपेंडेंसी मेंटल स्ट्रेस बढ़ाता है, जिससे सीधे दिल की सेहत पर असर पड़ता है., क्योंकि स्ट्रेस और अकेलापन दिल की बीमारी के बड़े रिस्क फैक्टर हैं, जिससे लंबे समय में दिल की समस्याएं बढ़ सकती हैं.
डिजिटल स्ट्रेस होने के कुछ सामान्य लक्षण
- एंग्जायटी या पैनिक अटैक
- सोशल एक्टिविटीज से अकेलापन या दूरी
- गुस्सा
- डिप्रेशन
- कंधे में दर्द
- पेट दर्द, सिरदर्द, या शरीर के दूसरे आम दर्द जो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से न हों
डिजिटल स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें
टेक्नोलॉजी हमेशा रहेगी, लेकिन हेल्दी डिजिटल आदतें अपनाने से आपके दिल को बचाने में काफी मदद मिल सकती है. जैसे कि
- रेगुलर ब्रेक लें और 20-20-20 रूल को फॉलो करें- हर 20 मिनट में, 20 सेकंड का ब्रेक लें और स्क्रीन की थकान कम करने और मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए 20 फीट दूर देखें.
- फिजिकल एक्टिविटी शामिल करें: काम के घंटों के दौरान खड़े होने, स्ट्रेच करने या चलने के लिए रिमाइंडर सेट करें. रोजाना कम से कम 30 मिनट की हल्की एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें.
- सोने से पहले स्क्रीन टाइम लिमिट करें: नींद की क्वालिटी बेहतर करने के लिए सोने से कम से कम एक घंटा पहले स्क्रीन से बचें.
- डिजिटल डिटॉक्स की प्रैक्टिस करें: दिन में कुछ खास समय डिवाइस से डिस्कनेक्ट करने और पढ़ने, मेडिटेशन करने या अपनों के साथ समय बिताने जैसी ऑफलाइन एक्टिविटी करने के लिए रखें.
- बैलेंस्ड डाइट को प्रायोरिटी दें: अपने खाने की आदतों का ध्यान रखें, खासकर स्क्रीन इस्तेमाल करते समय. फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन जैसे दिल के लिए हेल्दी फूड चुनें.
- अर्ली मॉर्निंग सनलाइट लेना- सुबह की धूप शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है. यह आपकी प्राकृतिक नींद-जागने की घड़ी (सर्कैडियन रिदम) को सेट करती है और ओवरऑल हेल्थ पर अच्छा प्रभाव पड़ता है.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)