डिजिटल स्ट्रेस को क्यों माना जाता है नया साइलेंट हार्ट किलर? यह कितना खतरनाक है कार्डियोलॉजिस्ट से जानें

इन दिनों डिजिटल स्ट्रेस एक नया साइलेंट हार्ट किलर बन गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसके असर को कम आंकते हैं. लगातार मोबाइल, लैपटॉप और स्क्रीन से जुड़े रहने और जानकारी के लगातार प्रेशर से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, जिसका दिल की सेहत पर गहरा असर पड़ता है. कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन भामरी बताते हैं कि हार्ट को हेल्दी बनाए रखने के लिए सिर्फ ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान देना काफी नहीं है. डिजिटल स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी जरूरी है. दरअसल, अनकंट्रोल्ड डिजिटल स्ट्रेस के कारण शरीर कई बीमार‍ियों की चपेट में आ सकता है. जिसमें सबसे पहले नंबर पर है दिल की बीमारी, फिर हाई ब्लड प्रेशर, पाचन की समस्या (IBS), मानसिक बीमारियां (एंग्जायटी, डिप्रेशन), नींद की कमी, कमजोर इम्यून सिस्टम और मोटापा शामिल है. आइए इस खबर में हम जानते हैं कि डिजिटल स्ट्रेस क्या है, इसे दिल और सेहत के लिए साइलेंट किलर क्यों माना जाता है, और इसे कैसे मैनेज करें...

क्या होता है डिजिटल स्ट्रेस?

डिजिटल स्ट्रेस वह एंग्जायटी, थकान और ओवरलोड की फीलिंग है जो हमें तब महसूस होती है जब हम लगातार अपने डिजिटल डिवाइस से जुड़े रहते हैं. चाहे ईमेल चेक करना हो, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना हो या कभी-कभी आने वाले नोटिफिकेशन से निपटना हो, डिजिटल स्ट्रेस हमारी मेंटल हेल्थ और वेल-बीइंग पर गंभीर असर डाल सकता है. कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन भामरी कहते हैं कि डिजिटल स्ट्रेस मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे डिजिटल डिवाइस के लगातार इस्तेमाल और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से होने वाला स्ट्रेस है. यह न केवल मेंटल बल्कि फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालता है. इससे नींद न आना, एंग्जायटी, चिड़चिड़ापन हो सकता है और लंबे समय में कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का खतरा दोगुना हो सकता है.

डिजिटल स्ट्रेस को दिल और सेहत का साइलेंट किलर क्यों माना जाता है

डॉ. नवीन भामरी का कहना है कि आजकल डिजिटल डिवाइस के बढ़ते इस्तेमाल के कारण "डिजिटल स्ट्रेस" बढ़ रहा है. बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन, काम के ईमेल और लगातार सोशल मीडिया चेक करने से इंसान का स्ट्रेस लेवल (जिसे कोर्टिसोल भी कहते हैं) बढ़ सकता है. यह लंबे समय का स्ट्रेस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर दबाव डालता है, जिससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे समय के साथ दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है.