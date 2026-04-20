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क्यों बच्चों में बढ़ रही डायबिटीज? कैसे करें कंट्रोल? कब से शुरू हुई इंसुलिन? एक्सपर्ट से जानिए मधुमेह बीमारी से जुड़े अहम जवाब

आजकल के बच्चे पैदा होते ही मोबाइल फोन देखने लग जाते हैं. उसमें गेम खेलने लग जाते हैं. घर के बाहर दौड़ भाग और एक्सरसाइज करना भी बंद हो गया है. डायबिटीज जैसी बीमारी 14 से 15 साल के युवाओं में भी देखने को मिल रही है. जवान लड़कियों में डायबिटीज के साथ ही पीसीओडी की समस्या भी देखने को मिल रही है. बहुत तेजी से इनका मोटापा बढ़ते जाता है. जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम होती है. इस तरह की जितनी भी समस्याएं हो रही है. वह बदलती जीवन शैली का परिणाम है. कहीं ना कहीं हमको इस तरह की लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है.

लोगों की एक्सरसाइज, जिसमें लोग पैदल चलना बंद कर दिए हैं. साइकिल चलाना बंद कर दिए हैं. कहीं भी लोगों को जाना होता है तो वह दो पहिया और चार पहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके साथ ही सुबह उठकर एक्सरसाइज नहीं करना, जंक फूड और बाहर का खाना खाना. ये सभी अपने आप में डायबिटीज के बहुत बड़े कारण बनते जा रहे हैं.

जवाब- डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल बीमारी है. केवल चावल खाने से ही डायबिटीज नहीं होती. बल्कि डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण हमारा बढ़ता मोटापा है. मोटापा बढ़ने के पीछे मुख्य वजह हमारी जीवन शैली है. एक्सरसाइज की कमी से तनाव बढ़ते जा रहा है. पहले की तुलना में खान-पान भी शुद्ध नहीं है. इस तरह के सभी कारणों की वजह से डायबिटीज हो रही है. ऐसे में हम किसी एक पर्टिकुलर कारण को डायबिटीज की वजह नहीं मान सकते.

रायपुर: वर्तमान समय में डायबिटीज आम बीमारी के रूप में बढ़ता जा रहा है. बड़ों में ही नहीं अब बच्चों में भी कई तरह के इफेक्ट दिखने लगे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि चावल ज्यादा खाने से डायबिटीज होता है, लेकिन डॉक्टरों का साफ कहना है कि सिर्फ चावल खाने से डायबिटीज होना जरूरी नहीं है. इसके पीछे कई वजह है. इन्हीं तमाम सवालों के जवाब एमडी मेडिसिन डॉ अरुण केडिया ने दिए.

जवाब- पहले ही मैंने कहा कि जीवन शैली बदलते जा रही है. पहले घरों में 4 से 6 बच्चे हुआ करते थे. आपस में खेलते कूदते थे. मौज मस्ती किया करते थे. मैदान में दौड़ने और कूदने का काम भी करते थे. अब बच्चे घर के बाहर मैदान में देखने को नहीं मिलेंगे. धीरे धीरे मैदान भी खत्म होते जा रहे हैं. बच्चों के माता पिता भी शुरुआत से ही मोबाइल की लत डाल देते हैं. पहले के जमाने में बच्चों का इंटरटेनमेंट खेल और उनके साथी से हुआ करता था, लेकिन बदलते परिवेश में लोग मोबाइल और टीवी में आ गए हैं. आज के बच्चे डिजिटल वर्ल्ड में चले गए हैं. जिसकी वजह से शरीर में धीरे धीरे चर्बी बढ़ते जाता है और उसका अंत और परिणाम ही डायबिटीज के रूप में आता है.

इसी वजह से 14 से 15 साल की उम्र में इसलिए बच्चों में डायबिटीज देखने को मिलने लगा है. सामान्य तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे काफी मोटे हो रहे हैं. ऐसे बच्चों में शुगर लेवल भी काफी हाई रहता है. उनके खान पान में जंक फूड का सेवन भी ज्यादा मात्रा में होता है. बच्चों में स्कूल का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, बच्चों में तनाव ऐसे अपने आप में बहुत सारे अलग अलग कारण हैं. यही कारण है, जिसकी वजह से बच्चों में डायबिटीज बढ़ते जा रहा है.

सवाल- डायबिटीज होने से रोकने या डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है ?

जवाब- सबसे पहले आता है प्राथमिक उपचार यानी बीमारी शुरू होने के पहले ही उसको नियंत्रित करना. इसके लिए सबसे पहले जागरूकता की जरूरत है. हर इंसान को पता होना चाहिए कि यह जो लाइफस्टाइल है, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है. पहले सुबह उठते ही 60 मिनट का नियमित व्यायाम होना चाहिए. जितना हो सके घर में बना हुआ खाना खाना चाहिए. सलाद खूब खाना चाहिए. फल खूब खाने चाहिए. तली और भुनी हुई चीजों को अवॉइड करना चाहिए. इंसान को रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, जो कि वर्तमान समय में यह विपरीत हो चुका है.

लोग रात में 12 से 1 बजे सोते हैं. सुबह 10 बजे तक सो कर उठते हैं. इन सब चीजों को लोग जानते हैं, बावजूद इसके लोग इस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. ऐसे में सबसे पहले लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, तभी हम डायबिटीज को रोक पाएंगे. डायबिटीज को रोकने का सबसे अच्छा तरीका मोटापा को रोकना है. मोटापा को कम करना है तो हमें जितनी भूख है, हम उतना खाना खाएं. जितनी आवश्यकता है, उतना ही खाना खाएं. मेरा अपना मानना है कि आम आदमी को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा. उसके बिना डायबिटीज की रोकथाम करना बहुत ही कठिन होगा.

खाने में न्यूट्रिशयन और डायबिटीज कंट्रोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल- प्रिस्क्रिप्शन में इंसुलिन लिखना कब से शुरू हुआ है इसे लेकर आप क्या कहेंगे ?

जवाब- इंसुलिन विश्व में 1921 में बना है. इंसुलिन आम आदमी तक पहुंचने में काफी समय लगा. आज भी लोग इंसुलिन से डरते हैं. उन्हें लगता है कि इंसुलिन स्टार्ट होने का मतलब डायबिटीज का अंतिम चरण है, लेकिन ऐसा नहीं है. इंसुलिन आपके लिए एक जीवनदायक दवा है. यह डॉक्टर के द्वारा तभी लिखी जाती है, जब आपके शरीर को इंसुलिन की जरूरत होती है. इंसुलिन को लेकर लोगों के अंदर भ्रम और डर है. लोगों के अंदर से इसी डर और भ्रम को हटाना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि डॉक्टर की काउंसलिंग के कारण ही मरीज इंसुलिन को एक्सेप्ट कर पाता है.

1990 में रायपुर में प्रिस्क्रिप्शन में इंसुलिन नहीं लिखा जाता था. ज्यादातर लोगों को गोलियां लिख दी जाती थी. साल 1990 और 91 में मरीज की जरूरत के अनुसार इंसुलिन लिखना चालू किया गया. आज की तारीख में इंसुलिन की एक्सेप्ट पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है. इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग पेशेंट को प्यार से समझाते हैं कि आपके शरीर को इंसुलिन की आवश्यकता क्यों है. इसके क्या फायदे हैं. इसको आप अपने जीवन का या अपनी बीमारी का अंत न मानें. बल्कि यह आपके जीवन का एक सहारा है. यदि हम इंसुलिन को अपना दोस्त मानते हैं तो इंसुलिन के प्रति हम कभी भी नफरत नहीं रखेंगे. इंसुलिन के प्रति जो गलत धारणाएं हैं, उनको हटाना और पब्लिक को जागरूक करना, यह हम डॉक्टरों का कर्तव्य होता है.

सवाल-मोटापा कम करने के लिए मार्केट में जो दवा आ रही है, क्या वह बिना डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के ले सकते हैं? क्या यह डायबिटीज में सहायक है ?

जवाब- देखिए मार्केट में मोटापा कम करने की जो दवाइयां आई हैं. एक मुंजारो और दूसरा ओज़ेम्पिक. इस दवाई का आविष्कार डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए ही हुआ था. लेकिन जब इन दवाओं का सेवन चालू हुआ तो पाया गया कि इससे वजन तेजी से कम होता है. इसके बाद इस पर रिसर्च किया गया कि क्या इन दवाओं का इस्तेमाल मोटापा कम करने के लिए कर सकते हैं. इसी रिसर्च में यह पाया गया कि इन दवाओं का इस्तेमाल मोटापा कम करने के लिए भी किया जा सकता है. जो दवा डायबिटीज के लिए डेवलप हुई, वो बन गई मोटापा कम करने की दवा.

अगर आप मोटापा कम करते हैं तो आपकी डायबिटीज ऑटोमेटिक कंट्रोल में आती है. लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में इन दवाइयां की उपलब्धता डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ही काउंटर पर उपलब्ध है. कई लोग बिना सोचे समझे इस तरह के इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर किसी का वजन 65 किलोग्राम है और वह 60 किलोग्राम होने के लिए इंजेक्शन का प्रयोग करता है तो यह अनुचित है.

ऐसे में मेरा अपना मानना है कि इस तरह के इंजेक्शंस का प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए, जिनका मोटापा कंट्रोल में नहीं है. सभी तरह के डाइट और एक्सरसाइज के बाद मोटापा कंट्रोल नहीं होता है तो यह इंजेक्शन उन लोगों के लिए है. बिना डॉक्टर की सलाह के इस तरह का इंजेक्शन का प्रयोग बहुत घातक साबित हो सकता है.

जब हम इस तरह के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो शरीर की चर्बी के साथ ही मांसपेशियां भी कमजोर होती है. वजन कम करने के लिए लोगों को यह पता नहीं होता कि चर्बी कम हो रही है या मांसपेशी कम हो रही है. वेटलॉस दिखाई देता है तो लोग खुश होते हैं. जब मांसपेशी कम होती है तो शरीर धीरे धीरे काफी कमजोर होने लग जाता है. इसको हम लोग शरीर में मांस की कमी होना कहते हैं, जो अनुचित है. ऐसा होने पर आपके शरीर की ताकत कम हो जाती है. इस तरह के इंजेक्शन का इस्तेमाल एक्सरसाइज और व्यायाम के साथ होना चाहिए. आपकी मांसपेशियां कम ना हो और ढीली ना हो. जो लॉस होना है, वह चर्बी का होना चाहिए ना की मांसपेशियों का. वेटलॉस के लिए बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयां का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.