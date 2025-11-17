ETV Bharat / health

पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है अल्जाइमर? क्या हैं इसके कारण

शिमला: अल्जाइमर रोग, जिसे आम बोलचाल की भाषा में भूलने की बीमारी कहा जाता है. ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल विकार है जो धीरे-धीरे हमारे मस्तिष्क की याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता को खत्म कर देता है. मरीज अपने सबसे छोटे काम भी ठीक से नहीं कर पाता. आमतौर पर, यह बीमारी 60 वर्ष की उम्र के आस-पास दिखाई देने लगती है.

अल्जाइमर डिजीज की शुरुआत मुख्यतः मेमोरी लॉस से होती है. ये एक न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी है जो धीरे-धीरे मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करती है. इसमें भूलने की आदत निरंतर बढ़ती जाती है और ये रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित करती है. जैसे ये भूल जाना कि चाबियां किस लिए इस्तेमाल होती हैं. इसे अल्जाइमर कहा जा सकता है. ये बीमारी याददाश्त और सोचने की क्षमता पर गहरा असर डालती है. इसकी शुरुआत मुख्यतः मेमोरी लॉस से होती है. इसमें मरीज जैसे किसी चीज को भूल जाता और फिर याद नहीं आता है. यहां तक कि मरीज परिवार के सदस्यों या करीबी दोस्तों के नाम या चेहरे तक भूल जाता. उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है ये एक प्रगतिशील बीमारी है, जिसका अर्थ है कि समय के साथ इसके लक्षण और भी गंभीर होते जाते हैं.

क्या है अल्जाइमर (ETV Bharat)

AIMSS शिमला के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर शर्मा बताते हैं कि 'चिंता की बात यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अल्जाइमर का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है. ये बीमारी अब कम उम्र की महिलाओं को भी प्रभावित कर रही है. महिलाओं में अल्जाइमर का खतरा बढ़ने के पीछे कई जैविक, हार्मोनल और सामाजिक कारण ज़िम्मेदार हैं, जैसे लंबी उम्र, हार्मोनल बदलाव, एक्स गुणसूत्र इत्यादि.'

महिलाओं में अल्जाइमर केस बढ़ने के कारण

लंबी उम्र: महिलाएं औसतन पुरुषों से अधिक समय तक जीवित रहती हैं, और बढ़ती उम्र ही अल्जाइमर का सबसे बड़ा जोखिम कारक है. हार्मोनल बदलाव: गर्भावस्था, प्रीक्लेम्पसिया और समय से पहले मेनोपॉज़ (Menopause) जैसे हार्मोनल परिवर्तन महिलाओं में अल्ज़ाइमर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं. मेनोपॉज़ के दौरान हार्मोनल बदलाव के साइड इफेक्ट से बचने के लिए डॉक्टर से बात करना जरूरी है. X गुणसूत्र (X chromosome): महिलाओं की कोशिकाओं में अधिक उपस्थित X गुणसूत्र कुछ ऐसे जीन धारण करते हैं, जो मस्तिष्क के कार्य और संज्ञान को प्रभावित करते हैं, जिससे ये बीमारी हो सकती है.

डॉ. सुधीर शर्मा के अनुसार, अक्सर लोग तनाव या थकान के कारण छोटी-मोटी बातें भूल जाते हैं, जो सामान्य है. लेकिन जब लक्षण गंभीर हो जाएं, तो यह अल्जाइमर का संकेत हो सकता है. इसके कुछ गंभीर लक्षण हैं, जैसे: