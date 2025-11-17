पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है अल्जाइमर? क्या हैं इसके कारण
अल्माइजर की समस्या बेहद खतरनाक होती है. अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है.
शिमला: अल्जाइमर रोग, जिसे आम बोलचाल की भाषा में भूलने की बीमारी कहा जाता है. ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल विकार है जो धीरे-धीरे हमारे मस्तिष्क की याददाश्त और सोचने-समझने की क्षमता को खत्म कर देता है. मरीज अपने सबसे छोटे काम भी ठीक से नहीं कर पाता. आमतौर पर, यह बीमारी 60 वर्ष की उम्र के आस-पास दिखाई देने लगती है.
अल्जाइमर डिजीज की शुरुआत मुख्यतः मेमोरी लॉस से होती है. ये एक न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी है जो धीरे-धीरे मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करती है. इसमें भूलने की आदत निरंतर बढ़ती जाती है और ये रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित करती है. जैसे ये भूल जाना कि चाबियां किस लिए इस्तेमाल होती हैं. इसे अल्जाइमर कहा जा सकता है. ये बीमारी याददाश्त और सोचने की क्षमता पर गहरा असर डालती है. इसकी शुरुआत मुख्यतः मेमोरी लॉस से होती है. इसमें मरीज जैसे किसी चीज को भूल जाता और फिर याद नहीं आता है. यहां तक कि मरीज परिवार के सदस्यों या करीबी दोस्तों के नाम या चेहरे तक भूल जाता. उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है ये एक प्रगतिशील बीमारी है, जिसका अर्थ है कि समय के साथ इसके लक्षण और भी गंभीर होते जाते हैं.
AIMSS शिमला के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर शर्मा बताते हैं कि 'चिंता की बात यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अल्जाइमर का खतरा काफी तेजी से बढ़ रहा है. ये बीमारी अब कम उम्र की महिलाओं को भी प्रभावित कर रही है. महिलाओं में अल्जाइमर का खतरा बढ़ने के पीछे कई जैविक, हार्मोनल और सामाजिक कारण ज़िम्मेदार हैं, जैसे लंबी उम्र, हार्मोनल बदलाव, एक्स गुणसूत्र इत्यादि.'
महिलाओं में अल्जाइमर केस बढ़ने के कारण
- लंबी उम्र: महिलाएं औसतन पुरुषों से अधिक समय तक जीवित रहती हैं, और बढ़ती उम्र ही अल्जाइमर का सबसे बड़ा जोखिम कारक है.
- हार्मोनल बदलाव: गर्भावस्था, प्रीक्लेम्पसिया और समय से पहले मेनोपॉज़ (Menopause) जैसे हार्मोनल परिवर्तन महिलाओं में अल्ज़ाइमर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं. मेनोपॉज़ के दौरान हार्मोनल बदलाव के साइड इफेक्ट से बचने के लिए डॉक्टर से बात करना जरूरी है.
- X गुणसूत्र (X chromosome): महिलाओं की कोशिकाओं में अधिक उपस्थित X गुणसूत्र कुछ ऐसे जीन धारण करते हैं, जो मस्तिष्क के कार्य और संज्ञान को प्रभावित करते हैं, जिससे ये बीमारी हो सकती है.
डॉ. सुधीर शर्मा के अनुसार, अक्सर लोग तनाव या थकान के कारण छोटी-मोटी बातें भूल जाते हैं, जो सामान्य है. लेकिन जब लक्षण गंभीर हो जाएं, तो यह अल्जाइमर का संकेत हो सकता है. इसके कुछ गंभीर लक्षण हैं, जैसे:
- अपने करीबी परिवार के सदस्यों के चेहरे या नाम तक भूल जाना.
- शीशे में अपनी परछाई को ही दूसरा व्यक्ति समझना.
- बातचीत करते समय सही शब्द खोजने में बहुत परेशानी होना.
- साधारण दैनिक कार्यों, जैसे बिल भरना या खरीदारी की योजना बनाना, में पूरी तरह विफल हो जाना.
जोखिम बढ़ाने वाले मुख्य कारक
डॉ सुधीर शर्मा के मुताबिक 'उम्र और जीन के अलावा लाइफ स्टाइल से जुड़े कई कारक जोखिम को बढ़ाते हैं. इसमें स्वास्थ्य संबंधी जोखिम जैसे उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर), मोटापा, डिप्रेशन, और सुनने की क्षमता में कमी जैसे कारण हैं. मेटाबॉलिक कारक जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस (जो टाइप-2 डायबिटीज से जुड़ा है) अल्जाइमर के जोखिम को बढ़ाता है. लाइफस्टाइल का भी इसपर असर पड़ता है, जैसे धूम्रपान, शराब का अत्याधिक सेवन, और सिर में चोट (Head Injuries) लगना इसके जोखिम को बढ़ा देते हैं.'
अल्जाइमर से बचाव के तरीके और जीवनशैली में बदलाव
नियमित व्यायाम: रोज़ाना व्यायाम करें (जैसे तेज़ चलना)। यह मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाकर कोशिकाओं की मदद करता है.
मस्तिष्क को सक्रिय रखें: अपने 'कॉग्निटिव रिजर्व' (कोई व्यक्ति बीमारी, कमजोर याददाश्त, तनाव या बढ़ती उम्र के बावजूद भी कितना अच्छा सोच, समझ और याद कर सकता) को बढ़ाने के लिए नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना या नई भाषा सीखना शुरू करें.
स्वस्थ आहार और नींद: हेल्दी डाइट लें और 7-8 घंटे की अच्छी नींद अवश्य लें.
तनाव: जितना हो सके खुश रहने और तनाव से दूर रहने की कोशिश करें.
डॉ. सुधीर शर्मा के अनुसार, 'वर्तमान में अल्जाइमर का कोई पूर्ण इलाज नहीं है, लेकिन उपचार का उद्देश्य लक्षणों को नियंत्रित करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है. मस्तिष्क के कार्य को सपोर्ट करने और लक्षणों की प्रगति को धीमा करने के लिए कुछ विशेष दवाइयां दी जाती हैं. Cognitive Stimulation Therapy और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का उपयोग किया जाता है. इसके साथ ही अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाना सबसे ज़रूरी है.'
