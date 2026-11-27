कैंसर का इलाज शुरू करने से पहले बायोप्सी क्यों है जरूरी? क्या Biopsy से फैलता है Cancer?
बायोप्सी रिपोर्ट से कैंसर के प्रकार और उसकी कोशिकाओं की विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है. हर मामले में सिर्फ स्कैन के आधार पर...
Published : November 27, 2026 at 5:51 PM IST
कैंसर का नाम सुनते ही मरीजों और उनके परिवारों के मन में कई सवाल उठने लगते हैं. जब जांच के दौरान किसी अंग में कोई गांठ या ट्यूमर दिखाई देता है, तो लोग अक्सर मान लेते हैं कि यह कैंसर ही होगा. कभी-कभी CT स्कैन, MRI या PET स्कैन में भी असामान्य उभार (ग्रोथ) देखने को मिलते हैं. ऐसे में, मरीज स्वाभाविक रूप से यही चाहते हैं कि बिना किसी देरी के इलाज शुरू हो जाए. लेकिन, इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर अक्सर बायोप्सी कराने की सलाह देते हैं. अब सवाल यह है कि अगर स्कैन में ट्यूमर पहले से ही दिख रहा है, तो फिर बायोप्सी की क्या जरूरत है?
बायोप्सी क्या है और यह क्यों की जाती है?
पुणे के सह्याद्री हॉस्पिटल्स में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष और लीड कंसल्टेंट डॉ. विनोद गोरे का कहना है कि बायोप्सी एक मेडिकल प्रोसेस है, जिसमें शरीर के किसी संदिग्ध हिस्से से टिश्यू या कोशिकाओं का एक छोटा सा नमूना लिया जाता है. एक पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप की मदद से इस नमूने की जांच करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि गांठ कैंसरयुक्त है या नहीं. अगर यह कैंसर है, तो जांच से इसके प्रकार और इसके फैलने की गति का पता चलता है. स्कैन से गांठ के आकार और उसकी जगह का पता लगाने में मदद मिलती है, साथ ही यह भी पता चलता है कि इसका आसपास के अंगों पर क्या असर पड़ रहा है. हालांकि, हर मामले में सिर्फ स्कैन के आधार पर कैंसर की पुष्टि नहीं की जा सकती. कभी-कभी संक्रमण (जैसे टीबी), सूजन, या बिना कैंसर वाली (बिनाइन) गांठें भी स्कैन में कैंसर जैसी ही दिख सकती हैं. आसान शब्दों में कहें तो, जहां स्कैन से गांठ की एक तस्वीर मिलती है, वहीं बायोप्सी से उसके असली स्वरूप का पता चलता है.
कैंसर के प्रकार को जानना क्यों है जरूरी?
डॉ. विनोद गोरे बताते हैं कि सभी कैंसर एक जैसे नहीं होते. यहां तक कि एक ही अंग को प्रभावित करने वाले कैंसर भी अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं. उदाहरण के लिए, फेफड़ों के कैंसर को मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा गया है ('स्मॉल सेल' और 'नॉन-स्मॉल सेल') जिनके लिए इलाज के अलग-अलग तरीके अपनाए जाते हैं. ब्रेस्ट कैंसर के मामले में, हार्मोन रिसेप्टर्स (ER/PR) और HER2 की जांच करने से यह तय करने में मदद मिलती है कि मरीज को हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या कीमोथेरेपी में से किस इलाज से फायदा होगा.
बायोप्सी रिपोर्ट से कैंसर के प्रकार और उसकी कोशिकाओं की विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है. कई मामलों में, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री (IHC) और बायोमार्कर एनालिसिस जैसे टेस्ट भी किए जाते हैं. इनसे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या इलाज के अन्य विकल्पों के असरदार होने की कितनी संभावना है. इसके अलावा, बायोप्सी से यह भी पता चल सकता है कि शरीर के किसी दूसरे हिस्से में मिला ट्यूमर, मूल कैंसर के फैलने (मेटास्टेसिस) का नतीजा है या नहीं.
बायोप्सी कितने प्रकार की होती है?
डॉ. विनोद गोरे के अनुसार, मरीज की स्थिति और ट्यूमर की जगह के अनुसार तरीका चुना जाता है.
- फाइन नीडल एस्पिरेशन (FNAC): पतली सुई से कोशिकाओं या तरल का नमूना लिया जाता है. इसमें केवल कोशिकाएं मिलती हैं, इसलिए कई मामलों में आगे की जांच के लिए अलग से बायोप्सी की जरूरत पड़ सकती है.
- कोर नीडल बायोप्सी: थोड़ी मोटी सुई से ऊतक का छोटा टुकड़ा लिया जाता है. यह अक्सर सोनोग्राफी या सीटी की मदद से सही जगह से ली जाती है और IHC जैसी जांचों के लिए उपयुक्त होती है.
- सर्जिकल बायोप्सी: जब सुई से पर्याप्त नमूना न मिल सके, तब सर्जरी से गांठ का पूरा या कुछ हिस्सा निकालकर जांच की जाती है.
- एंडोस्कोपिक बायोप्सी: पाचन तंत्र या अन्य अंगों की अंदरूनी जांच (एंडोस्कोपी) के दौरान विशेष उपकरण से ऊतक का नमूना लिया जाता है.
- कई बायोप्सी कम समय की प्रक्रिया होती हैं और मरीज उसी दिन घर जा सकता है
क्या बायोप्सी से कैंसर फैलता है?
डॉ. विनोद गोरे का कहना है कि यह एक आम गलतफहमी है. जब कोई अनुभवी स्पेशलिस्ट सही तकनीक से बायोप्सी करता है, तो बायोप्सी से कैंसर फैलने का खतरा बहुत कम होता है. इसके उलट, बिना पहले टेस्ट किए गांठ निकालना या गलत तरीके से सैंपल लेना बाद के इलाज में दिक्कतें पैदा कर सकता है. इसलिए, सबसे अच्छा है कि बायोप्सी सिर्फ अपने इलाज की देखरेख कर रहे स्पेशलिस्ट की सलाह और प्लान के हिसाब से ही करवाएं.
क्या हर कैंसर मरीज के लिए बायोप्सी जरूरी है?
ज्यादातर सॉलिड ट्यूमर के मामलों में इलाज शुरू करने से पहले बायोप्सी कराने की सलाह दी जाती है. हालांकि, यह हर मरीज के लिए अनिवार्य नहीं है. ब्लड कैंसर के मामलों में, अक्सर ब्लड या बोन मैरो टेस्ट के जरिए बीमारी का पता लगाया जाता है. कुछ मामलों में (जैसे कि अंडकोष में गांठ होने पर) पहले सर्जरी के जरिए ट्यूमर को निकाल दिया जाता है और फिर उसकी जांच की जाती है. जिन स्थितियों में बायोप्सी कराने से काफी जोखिम हो सकता है, वहां अन्य जांचों और मरीज की क्लिनिकल स्थिति के आधार पर फैसला लिया जाता है. ऐसे फैसले हमेशा एक विशेषज्ञ डॉक्टर ही लेते हैं.
सही जांच से सही इलाज संभव है
कैंसर का इलाज सिर्फ ट्यूमर के आकार या उसकी जगह के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है. बीमारी की सही पहचान करना और उसकी खास विशेषताओं को समझना बहुत जरूरी है. अगर आपको बायोप्सी कराने की सलाह दी गई है, तो घबराएं नहीं और अपने डॉक्टर से सलाह लिए बिना इसे टालें नहीं. अपने डॉक्टर से पूछें कि यह जांच क्यों जरूरी है और इसमें क्या-क्या होता है. सही समय पर जरूरी जांच कराने से इलाज अधिक सटीक और असरदार हो जाता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)