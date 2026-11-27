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कैंसर का इलाज शुरू करने से पहले बायोप्सी क्यों है जरूरी? क्या Biopsy से फैलता है Cancer?

कैंसर का इलाज शुरू करने से पहले बायोप्सी क्यों है जरूरी? क्या Biopsy से फैलता है Cancer? ( GETTY IMAGES )

कैंसर का नाम सुनते ही मरीजों और उनके परिवारों के मन में कई सवाल उठने लगते हैं. जब जांच के दौरान किसी अंग में कोई गांठ या ट्यूमर दिखाई देता है, तो लोग अक्सर मान लेते हैं कि यह कैंसर ही होगा. कभी-कभी CT स्कैन, MRI या PET स्कैन में भी असामान्य उभार (ग्रोथ) देखने को मिलते हैं. ऐसे में, मरीज स्वाभाविक रूप से यही चाहते हैं कि बिना किसी देरी के इलाज शुरू हो जाए. लेकिन, इलाज शुरू करने से पहले डॉक्टर अक्सर बायोप्सी कराने की सलाह देते हैं. अब सवाल यह है कि अगर स्कैन में ट्यूमर पहले से ही दिख रहा है, तो फिर बायोप्सी की क्या जरूरत है?

बायोप्सी क्या है और यह क्यों की जाती है?

पुणे के सह्याद्री हॉस्पिटल्स में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष और लीड कंसल्टेंट डॉ. विनोद गोरे का कहना है कि बायोप्सी एक मेडिकल प्रोसेस है, जिसमें शरीर के किसी संदिग्ध हिस्से से टिश्यू या कोशिकाओं का एक छोटा सा नमूना लिया जाता है. एक पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप की मदद से इस नमूने की जांच करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि गांठ कैंसरयुक्त है या नहीं. अगर यह कैंसर है, तो जांच से इसके प्रकार और इसके फैलने की गति का पता चलता है. स्कैन से गांठ के आकार और उसकी जगह का पता लगाने में मदद मिलती है, साथ ही यह भी पता चलता है कि इसका आसपास के अंगों पर क्या असर पड़ रहा है. हालांकि, हर मामले में सिर्फ स्कैन के आधार पर कैंसर की पुष्टि नहीं की जा सकती. कभी-कभी संक्रमण (जैसे टीबी), सूजन, या बिना कैंसर वाली (बिनाइन) गांठें भी स्कैन में कैंसर जैसी ही दिख सकती हैं. आसान शब्दों में कहें तो, जहां स्कैन से गांठ की एक तस्वीर मिलती है, वहीं बायोप्सी से उसके असली स्वरूप का पता चलता है.