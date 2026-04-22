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बच्चों में क्यों बढ़ा टाइप 2 डायबिटीज का खतरा, डॉक्टर से जानिए कारण

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आजकल सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है. दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, और मरीजों की संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा और बुजुर्ग ही इससे प्रभावित हैं, बल्कि छोटे बच्चे भी आजकल टाइप 1 और टाइप 2, दोनों तरह की डायबिटीज से पीड़ित हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि यह रुझान पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, और भारत में भी बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

यह बढ़ता रुझान डॉक्टरों के बीच बढ़ती चिंता का कारण बन रहा है. लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? बच्चों में ब्लड शुगर का लेवल क्यों बढ़ रहा है? इस रिपोर्ट में जानिए. कोलकाता स्थित एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. सोहम तरफदार ने ETV भारत से इस मामले पर विस्तार से बात की...

जानिए बच्चों को क्यों हो रहा टाइप 2 डायबिटीज

डॉ. सोहम तरफदार ने बताया कि पहले बच्चों में डायबिटीज का मतलब मुख्य रूप से टाइप 1 डायबिटीज होता था, लेकिन अब टाइप 2 डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. यह बदलाव पिछले एक या दो दशकों में खास तौर पर साफ तौर पर देखने को मिला है. जो एक चिंता का विषय है.

डॉ. सोहम तरफदार के अनुसार, बच्चों में मुख्य रूप से दो तरह की डायबिटीज पाई जाती है: टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज. टाइप 1 डायबिटीज असल में एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम पैंक्रियास के बीटा सेल्स को खत्म कर देता है. नतीजतन, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है. इस स्थिति में, फैमिली हिस्ट्री का असर काफी कम होता है. इसके उलट, टाइप 2 डायबिटीज सीधे तौर पर जेनेटिक वजहों के साथ-साथ लाइफस्टाइल से भी जुड़ी होती है. विशेष रूप से, मोटापा इस बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में उभर रहा है. डॉ. सोहम तरफदार के अनुसार, बच्चों की वर्तमान पीढ़ी के खान-पान की आदतों और जीवनशैली में बदलाव इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

लाइफस्टाइल और खानपान है बड़ा फैक्टर

डॉ. सोहम तरफदार के अनुसार, फास्ट फूड का चलन, बहुत ज्यादा चीनी और ऑयली खाना और कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन बच्चों के शरीर में फैट की मात्रा बढ़ा रहा है. पिज्जा, बर्गर, चॉप्स, स्नैक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट जैसी चीजें अब आसानी से मिल जाती हैं और बच्चों की डाइट में इनकी मात्रा बढ़ गई है. इसके साथ ही, आर्टिफिशियल रंग और चीनी वाली ड्रिंक्स भी नुकसानदायक असर डाल रही हैं. सिर्फ खान-पान ही नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल के दूसरे पहलू भी इस समस्या में योगदान दे रहे हैं. पढ़ाई के प्रेशर, कॉम्पिटिटिव माहौल और मेंटल स्ट्रेस के कारण बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है. पहले मैदान में खेलना या रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना एक आम आदत थी, लेकिन अब यह काफी कम हो गई है. नतीजतन, मोटापा बढ़ रहा है और इसका सीधा असर डायबिटीज के खतरे पर पड़ रहा है.