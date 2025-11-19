ETV Bharat / health

इन्फ्लूएंजा वायरस आमतौर पर सर्दियों में ही लोगों को क्यों संक्रमित करता है? पल्मोनोलॉजिस्ट ने बताए फैक्ट्स

डॉ. नवीद नजीर से जानें कि इन्फ्लूएंजा वायरस आमतौर पर सर्दियों में लोगों को कैसे प्रभावित करता है? (श्रीनगर से संवाददाता परवेजुद्दीन की रिपोर्ट)

इन्फ्लूएंजा वायरस आमतौर पर सर्दियों में ही लोगों को क्यों संक्रमित करता है? पल्मोनोलॉजिस्ट ने बताए फैक्ट्स (AFP)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 19, 2025 at 1:42 PM IST

8 Min Read
इन्फ्लूएंजा वायरस, जिसे फ्लू भी कहा जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक वायरल इंफेक्शन है जो हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है. यह मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों, श्वसन संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोगों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करता है. यह वायरस सर्दियों के मौसम में अधिक आसानी से फैलता है, क्योंकि तापमान इसके ट्रांसमिशन के लिए अधिक अनुकूल होता है.

ठंड के मौसम में कश्मीर समेत देश के कई राज्यों में इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ जाती है. जीएमसी श्रीनगर में छाती रोग विशेषज्ञ और प्रोफेसर व पल्मोनोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. नवीद शाह ने इस खबर में विस्तार से बताया कि सर्दियों में इन्फ्लूएंजा वायरस से इन्फेक्टेड मरीजों की संख्या क्यों बढ़ जाती है और इस मौसम में इस वायरस से कैसे बचाव किया जा सकता है...

इन्फ्लूएंजा वायरस आमतौर पर सर्दियों में ही लोगों को क्यों संक्रमित करता है? पल्मोनोलॉजिस्ट ने बताए फैक्ट्स (GETTY IMAGES)

एलर्जी है या इंफेक्शन पता लगाना जरूरी
डॉ. नवीद शाह ने बताया कि सर्दियों के महीनों में वायरल इंफेक्शन बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्लू एक वायरस से होने वाला फेफड़ों का इंफेक्शन है. लोगों को साल के किसी भी समय फ्लू हो सकता है, लेकिन यह बीमारी सर्दियों में ज्यादा आम है. हालांकि फ्लू कई तरह के वायरसों के कारण होता है, लेकिन सर्दियों में यह आमतौर पर इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण होता है. इसलिए, जब किसी को सर्दी-जुकाम हो, तो यह पता लगाना जरूरी है कि यह एलर्जी है या इंफेक्शन, क्योंकि इलाज स्थिति के अनुसार अलग-अलग होता है. यह किसी विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा निदान और जांच के जरिए तय किया जा सकता है.

सामान्य सर्दी-जुकाम और फ्लू के बीच ये है मुख्य अंतर
डॉ. नवीद शाह ने बताया कि फ्लू और सामान्य सर्दी-जुकाम में मुख्य अंतर यह है कि फ्लू के लक्षण अधिक गंभीर होते हैं और अचानक प्रकट होते हैं. वहीं, सर्दी-जुकाम के लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं. फ्लू तेज बुखार और शरीर में दर्द का कारण बनता है और फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है, जबकि सर्दी-जुकाम सिर्फ नाक और गले तक ही सीमित रहता है.

उन्होंने बताया कि इन्फ्लूएंजा वायरस सर्दियों के मौसम में लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है और कई बार इसके लक्षण काफी तकलीफदेह हो सकते हैं और कई बार गंभीर स्थिति में भी दिखाई दे सकते हैं. उन्होंने बताया कि इन्फ्लूएंजा, जिसे आम भाषा में फ्लू के नाम से जाना जाता है, एक वायरल श्वसन रोग है जो बहुत आसानी से फैलता है. इन्फ्लूएंजा सर्दियों में ज्यादा फैलता है, लेकिन यह आपको साल के किसी भी समय प्रभावित कर सकता है. फ्लू आमतौर पर इन्फ्लूएंजा वायरस ए और बी के कारण होता है, हालांकि, हर साल अलग-अलग प्रकार के फ्लू वायरस आते हैं,

इन्फ्लूएंजा वायरस आमतौर पर सर्दियों में ही लोगों को क्यों संक्रमित करता है? पल्मोनोलॉजिस्ट ने बताए फैक्ट्स (ANI)

सर्दियों में इन्फ्लूएंजा वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या क्यों बढ़ जाती है?
डॉ. नवीद ने बताया कि फ्लू से इन्फेक्टेड लोगों में अक्सर बहती नाक, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, खांसी और छींक जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. लेकिन, हर किसी को सर्दी, बुखार या खांसी होने पर फ्लू नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि फ्लू से इन्फेक्टेड अधिकांश लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ते, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह खतरनाक हो सकता है. इनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं, साथ ही हृदय, फेफड़े, किडनी की बीमारी या अन्य बीमारियों और प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्याओं से ग्रस्त लोग भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सर्दियों के महीनों में, लोग अक्सर घर के अंदर या बंद जगहों पर रहते हैं, जिससे वायरस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना आसान हो जाता है. ठंडी, शुष्क हवा हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देती है. इसके साथ ही सर्दी का मौसम वायरस संचरण के लिए अधिक अनुकूल होता है. इस वजह से, सर्दियों के मौसम में फ्लू फैलने का खतरा ज्यादा होता है.

इन्फ्लूएंजा वायरस आमतौर पर सर्दियों में ही लोगों को क्यों संक्रमित करता है? पल्मोनोलॉजिस्ट ने बताए फैक्ट्स (ETV Bharat)

डॉ. नवीद नजीर शाह ने कहा कि ये वायरस सर्दियों में आर्द्र वातावरण के कारण ज्यादा पनपते हैं. ठंडा मौसम वायरस, खासकर इन्फ्लूएंजा वायरस, को हवा में अधिक देर तक जीवित रहने देता है, जिससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. वहीं, सर्दियों में लोग ज्यादा समय घर के अंदर बिताते हैं, जिससे बंद जगहों में लोगों के बीच नजदीकी संपर्क बढ़ जाता है, जिससे वायरस आसानी से फैल सकता है. इसके अलावा, हीटिंग सिस्टम सर्दियों में हवा को और शुष्क बना सकते हैं, जिससे नाक के रास्ते सूख सकते हैं और लोग वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं.

इस तरह से फैलता है यह वायरस
डॉ. नवीद ने बताया कि फ्लू का वायरस मुख्य रूप से श्वसन की बूंदों के माध्यम से फैलता है. जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है, तो फ्लू के वायरस वाली छोटी बूंदें हवा में छोड़ी जाती हैं. अगर आप इन बूंदों को अंदर लेते हैं, तो आप संक्रमित हो सकते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, बूंदें 6 फीट तक जा सकती हैं, जिससे इन्फेक्टेड लोगों के साथ निकट संपर्क एक बड़ा खतरा बन जाता है. फ्लू का वायरस सीधे संपर्क से भी फैल सकता है. उदाहरण के लिए, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं जिसे फ्लू है और फिर अपना चेहरा या नाक छूते हैं, तो ये वायरस आपके श्वसन तंत्र में में भी ट्रांसफर हो सकते हैं. डॉ. नवीद ने यह भी कहा कि ऐसा कोई फ्लू का टीका नहीं है जो किसी को फ्लू से 100% बचा सके. यह टीका हमें केवल इन्फ्लूएंजा वायरस से बचा सकता है, अन्य वायरस से नहीं, क्योंकि इन्फ्लूएंजा के अलावा भी कई अन्य वायरस होते हैं.

इन्फ्लूएंजा वायरस आमतौर पर सर्दियों में ही लोगों को क्यों संक्रमित करता है? पल्मोनोलॉजिस्ट ने बताए फैक्ट्स (GETTY IMAGES)

इस वायरस से बचने के उपाय
डॉ. नवीद नजीर ने सावधानियों के बारे में बताया कि ठंड के मौसम में आम आदमी को अपने खान-पान पर पूरा ध्यान देना चाहिए. पौष्टिक भोजन और पानी पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर बनी रहे.वहीं, अगर घर में किसी भी व्यक्ति में सर्दी-जुकाम के लक्षण दिखें तो उसे कुछ दिनों के लिए अलग कर देना चाहिए ताकि घर के अन्य लोग, खासकर बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित रह सकें. इसके अलावा कमरों में अच्छे वेंटिलेशन का ध्यान रखना चाहिए और बाहर जाते समय सर्दी से बचने के लिए उपयुक्त कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए. विशेषतौर से सुबह और शाम के समय नाक और मुंह को ढक कर रखना चाहिए. इससे ठंड और वायरस से बचाव होता है. इलाज के बारे में उन्होंने कहा कि इस फ्लू को एंटीवायरल दवाओं से बेहतर तरीके से ठीक किया जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

