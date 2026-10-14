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जानिए किडनी खराब होने की स्थिति में दवा की सामान्य डोज भी शरीर के लिए कैसे हो सकती है जहरीली?

जानिए किडनी खराब होने की स्थिति में दवा की सामान्य डोज भी शरीर के लिए कैसे हो सकती है जहरीली? ( GETTY IMAGES )

हममें से ज्यादातर लोग किडनी को सिर्फ शरीर की सफाई करने वाले अंग के तौर पर देखते हैं, जो कचरे और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालती है. लेकिन, वे इससे कहीं ज्यादा काम करती हैं. किडनी शरीर से कई तरह की दवाइयों और उनके मेटाबोलिक बाई-प्रोडक्ट्स (मेटाबॉलिज्म के बाद बनने वाले पदार्थ) को भी बाहर निकालती हैं. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो कुछ दवाइयां शरीर में जरूरत से ज्यादा समय तक बनी रह सकती हैं. इससे साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी (जहरीले असर) का खतरा बढ़ सकता है, भले ही मरीज ने डॉक्टर की बताई सही डोज ही ली हो

हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉ. दिलीप एम. बाबू का कहना है कि आसान शब्दों में कहें तो, जब किसी व्यक्ति को किडनी की बीमारी होती है, तो रोजाना ली जाने वाली दवाइयों का असर और शरीर की प्रतिक्रिया काफी बदल जाती है. ऐसा मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि किडनी शरीर के मुख्य फिल्टरिंग सिस्टम के तौर पर काम करती है. जब वे ठीक से काम नहीं करतीं, तो दवाइयों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया बदल जाती है.