जानिए किडनी खराब होने की स्थिति में दवा की सामान्य डोज भी शरीर के लिए कैसे हो सकती है जहरीली?
किडनी की बीमारी लिवर के काम करने की रफ्तार को भी धीमा कर देती है, जिससे दवाएं शरीर में ज्यादा समय तक बनी रहती हैं...
Published : October 14, 2026 at 1:10 PM IST
हममें से ज्यादातर लोग किडनी को सिर्फ शरीर की सफाई करने वाले अंग के तौर पर देखते हैं, जो कचरे और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालती है. लेकिन, वे इससे कहीं ज्यादा काम करती हैं. किडनी शरीर से कई तरह की दवाइयों और उनके मेटाबोलिक बाई-प्रोडक्ट्स (मेटाबॉलिज्म के बाद बनने वाले पदार्थ) को भी बाहर निकालती हैं. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो कुछ दवाइयां शरीर में जरूरत से ज्यादा समय तक बनी रह सकती हैं. इससे साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी (जहरीले असर) का खतरा बढ़ सकता है, भले ही मरीज ने डॉक्टर की बताई सही डोज ही ली हो
हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉ. दिलीप एम. बाबू का कहना है कि आसान शब्दों में कहें तो, जब किसी व्यक्ति को किडनी की बीमारी होती है, तो रोजाना ली जाने वाली दवाइयों का असर और शरीर की प्रतिक्रिया काफी बदल जाती है. ऐसा मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि किडनी शरीर के मुख्य फिल्टरिंग सिस्टम के तौर पर काम करती है. जब वे ठीक से काम नहीं करतीं, तो दवाइयों के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया बदल जाती है.
किडनी की बीमारी दवाओं के असर पर कैसे असर डालती है
डॉ. दिलीप एम. बाबू के अनुसार, अपनी किडनी को खून साफ करने वाले फिल्टर की तरह समझें. जो शरीर से बेकार चीजें बाहर निकालती हैं और फ्लूइड, सॉल्ट और मिनरल का सही संतुलन बनाए रखती हैं. क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) में फिल्टर करने का यह काम धीरे-धीरे कम हो जाता है, जिससे दवाओं के असर पर दो मुख्य तरीकों से फर्क पड़ता है...
- धीरे-धीरे बाहर निकलना: जिन दवाओं को किडनी आम तौर पर शरीर से बाहर निकाल देती है, वे खून में जमा हो सकती हैं. मतलब किडनी डैमेज होने पर दवाएं शरीर में ही जमा होने लगती हैं. इससे दवा की एक सामान्य डोज भी शरीर के लिए जहरीली (Toxic) या ओवरडोज बन सकती है
- ज्यादा सेंसिटिविटी: कमजोर किडनी वाले शरीर पर कुछ दवाओं का असर ज्यादा तेज हो सकता है.
आपकी किडनी कितनी अच्छी तरह काम कर रही है, इसके आधार पर डॉक्टर दवा की डोज कम कर सकते हैं, आपको दूसरी दवा दे सकते हैं, या डोज के बीच का समय बढ़ा सकते हैं.
रोजाना इस्तेमाल होने वाली दवाएं जिनके लिए ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है
डॉ. दिलीप एम. बाबू का कहना है कि किडनी की बीमारी होने पर डॉक्टर की सलाह से मिलने वाली (प्रिस्क्रिप्शन) और बिना सलाह के मिलने वाली (ओवर-द-काउंटर) दोनों तरह की दवाओं के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए.
- दर्द निवारक दवाएं (Painkillers): NSAIDs (नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स) किडनी में खून के बहाव को कम कर सकती हैं और किडनी को नुकसान पहुँचने का खतरा बढ़ा सकती हैं.
- एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल दवाएं: संक्रमण की कई दवाएं किडनी के जरिए शरीर से बाहर निकलती हैं, इसलिए शरीर में इनके जमाव और साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए अक्सर इनकी डोज में बदलाव करने की जरूरत होती है.
- डायबिटीज की दवाएं: किडनी की कार्यक्षमता कम होने पर कुछ दवाएं शरीर में ज्यादा समय तक बनी रहती हैं. इंसुलिन की जरूरत भी बदल सकती है, जिससे ब्लड शुगर कम होने का खतरा बढ़ सकता है.
- ब्लड प्रेशर की दवाएं: ACE इनहिबिटर्स और ARBs किडनी को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये पोटैशियम के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए नियमित जांच जरूरी है.
- एंटासिड और एसिडिटी की दवाएं: CKD (क्रोनिक किडनी डिजीज) वाले लोगों में कुछ दवाएं शरीर में जमा हो सकती हैं, और एसिडिटी की कुछ दवाओं के लंबे समय तक इस्तेमाल के बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
यह याद रखना जरूरी है कि किडनी की बीमारी वाले हर व्यक्ति के लिए ये दवाएं अपने आप में असुरक्षित नहीं होती हैं. कोई खास दवा आपके लिए सही है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी किडनी कितनी अच्छी तरह काम कर रही है, आप दवा की कितनी मात्रा ले रहे हैं और आपकी कुल मिलाकर सेहत कैसी है.
नियमित जांच का महत्व
डॉ. दिलीप एम. बाबू बताते हैं कि जैसे-जैसे किडनी की बीमारी बढ़ती है, आपको जिन दवाओं की जरूरत होती है, वे भी बदल सकती हैं. इसीलिए नियमित जांच जरूरी है. ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है कि आपकी किडनी कैसा काम कर रही हैं. इनसे आपके eGFR (अनुमानित ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी आपकी किडनी कितना खून फिल्टर कर रही हैं) और पोटैशियम के लेवल की जांच की जाएगी. एल्ब्यूमिन, जो एक तरह का प्रोटीन है और किडनी के डैमेज होने पर दिखाई देता है, उसकी जांच यूरिन टेस्ट से भी की जा सकती है.
अपनी दवाएं सुरक्षित तरीके से लें
- अगर आपको किडनी की बीमारी है, तो ये आदतें आपकी सुरक्षा कर सकती हैं...
- अपने डॉक्टर, डेंटिस्ट और फार्मासिस्ट को अपनी किडनी की स्थिति के बारे में बताएं.
- दर्द निवारक (पेनकिलर), विटामिन, हर्बल उत्पाद और सप्लीमेंट जैसी कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले जांच लें.
- आप जो भी दवाएं लेते हैं और उनकी खुराक की एक अप-टू-डेट सूची रखें.
- डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी बताई गई दवा लेना बंद न करें या उसकी खुराक न बदलें.
- खून और पेशाब की जांच के लिए बताए गए शेड्यूल का पालन करें.
- बीमारी, उल्टी, दस्त या डिहाइड्रेशन के दौरान अपनी दवाओं को कैसे लेना है, इसके लिए अपने डॉक्टर से एक प्लान मांगें.
खुद से दवा लेने से बचें
डॉ. दिलीप एम. बाबू के अनुसार, अगर आपको किडनी की बीमारी है, तो डॉक्टर से बात किए बिना कोई भी दर्द निवारक, एंटीबायोटिक, बिना पर्ची के मिलने वाली दवा या हर्बल सप्लीमेंट लेना शुरू न करें. कुछ दवाएं किडनी को और नुकसान पहुंचा सकती हैं, जबकि कुछ दवाएं शरीर में जमा होकर गंभीर साइड इफेक्ट पैदा कर सकती हैं.हो सकता है कि जो दवा पहले आपके लिए सुरक्षित थी, किडनी के काम करने के तरीके में बदलाव के कारण अब उसकी नई खुराक की जरूरत हो.
आपकी किडनी और आपकी दवाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं. कुछ भी नया लेने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से थोड़ी सी बातचीत करना एक छोटा सा कदम है जो गंभीर नुकसान को रोक सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)