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रात में क्यों बढ़ जाता है कंधे का दर्द? करवट लेने या हिलने-डुलने पर होती है तकलीफ? जानिए इसे कब नहीं करना चाहिए नजरअंदाज

कंधे का दर्द अक्सर दिन में काम करते समय उतना परेशान नहीं करता जितना रात में बिस्तर पर लेटे रहने पर करता है, इस कंडीशन को मेडिकली नॉक्टर्नल शोल्डर पेन कहा जाता है. दिन भर एक्टिव रहने से दर्द का एहसास कम होता है, लेकिन रात में बिस्तर पर जाने पर बेचैनी बढ़ जाती है. जब व्यक्ति प्रभावित कंधे की तरफ करवट लेता है तो दर्द और बढ़ जाता है, जिससे उसे दूसरी तरफ करवट लेनी पड़ती है. कुछ लोगों को आराम करते समय भी कंधे में लगातार दर्द महसूस होता है, जिससे अक्सर उनकी नींद में खलल पड़ता है.

सह्याद्रि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कराड (जो अब मणिपाल हॉस्पिटल्स नेटवर्क का हिस्सा है) में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. जयदीप पाटिल का कहना है कि अगर यह समस्या कभी-कभी होती है, तो इसका कारण दिन में कंधे पर ज्यादा जोर पड़ना या मांसपेशियों की कोई मामूली समस्या हो सकती है. लेकिन, अगर आपको लगातार एक तरफ सोने में दिक्कत होती है, तो कंधे के जोड़ या आस-पास के टेंडन (मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले टिशू) से जुड़ी समस्याओं की जांच करवाना जरूरी हो सकता है.

लेटने पर कंधे का दर्द खास तौर पर क्यों बढ़ जाता है?

कंधे के जोड़ का काम करने का तरीका शरीर के दूसरे जोड़ों से काफी अलग होता है. कई मांसपेशियां और टेंडन मिलकर हाथ को ऊपर, पीछे और दूसरी कई दिशाओं में घुमाने में मदद करते हैं. हम दिन भर अपने कंधों को लगातार हिलाते-डुलाते रहते हैं, लेकिन रात में, जब शरीर एक ही स्थिति में रहता है और शरीर का भार प्रभावित कंधे पर पड़ता है, तो पहले से मौजूद सूजन या टेंडन की समस्याएं और बढ़ सकती हैं. यही वजह है कि कुछ लोग दिन में तो अपने रोजमर्रा के काम कर लेते हैं, लेकिन रात में उसी कंधे के बल लेटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है.

क्या दर्द सिर्फ कंधे में है, या समस्या कहीं और भी हो सकती है?

डॉ. जयदीप पाटिल का कहना है कि कंधे का दर्द जरूरी नहीं कि कंधे के जोड़ से ही जुड़ा हो. यह हमेशा कंधे की किसी खास समस्या के कारण नहीं होता, बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों से भी शुरू हो सकता है. गर्दन की नसों पर दबाव (जैसे हर्नियेटेड डिस्क के कारण) से ऐसा दर्द हो सकता है जो कंधे में महसूस हो और हाथ तक भी फैल सकता है. कुछ मामलों में, आस-पास की मांसपेशियों में खिंचाव या टेंडन में बदलाव भी इसका कारण हो सकते हैं. लेकिन, अचानक से तेज दर्द या दबाव (खासकर बाएं कंधे में) दिल की समस्या का संकेत हो सकता है, खासकर अगर इसके साथ सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या पसीना आना जैसे लक्षण भी हों. इसलिए, डॉक्टर के लिए यह जानना जरूरी है कि दर्द एक ही जगह पर है या यह हाथ, गर्दन या पीठ के ऊपरी हिस्से तक फैल रहा है.

रात में दर्द होना किस तरह की समस्या की ओर इशारा कर सकता है?

डॉ. जयदीप पाटिल बताते हैं कि रात में कंधे का दर्द कई तरह की समस्याओं से जुड़ा हो सकता है. इनमें रोटेटर कफ की समस्या, टेंडन में सूजन या घिसाव, बर्साइटिस, फ्रोजन शोल्डर और कंधे के जोड़ में आर्थराइटिस शामिल हो सकते हैं. फ्रोजन शोल्डर के मामलों में, न सिर्फ दर्द होता है बल्कि कंधे की हिलने-डुलने की क्षमता (रेंज ऑफ मोशन) भी धीरे-धीरे कम हो जाती है. उदाहरण के लिए, हाथ ऊपर उठाना, कपड़े पहनना या पीठ के पीछे हाथ ले जाना जैसे काम करना मुश्किल होता जाता है.

वहीं, रोटेटर कफ की समस्या होने पर, कुछ लोगों को सिर के ऊपर हाथ ले जाने वाले काम करने या कोई चीज उठाने पर दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है.

यह सिर्फ नींद से जुड़ी समस्या कब नहीं रह जाती?

कंधे का दर्द तब और ध्यान देने लायक हो जाता है जब यह आपकी नींद के साथ-साथ आपके रोजाना के कामों पर भी असर डालने लगे. जैसे कि...