रात में क्यों बढ़ जाता है कंधे का दर्द? करवट लेने या हिलने-डुलने पर होती है तकलीफ? जानिए इसे कब नहीं करना चाहिए नजरअंदाज
कंधे में दर्द के कई कारण हो सकते हैं और उनका इलाज भी अलग-अलग होता है। अगर रात में दर्द लगातार बना रहता है, तो...
Published : September 17, 2026 at 12:13 PM IST
कंधे का दर्द अक्सर दिन में काम करते समय उतना परेशान नहीं करता जितना रात में बिस्तर पर लेटे रहने पर करता है, इस कंडीशन को मेडिकली नॉक्टर्नल शोल्डर पेन कहा जाता है. दिन भर एक्टिव रहने से दर्द का एहसास कम होता है, लेकिन रात में बिस्तर पर जाने पर बेचैनी बढ़ जाती है. जब व्यक्ति प्रभावित कंधे की तरफ करवट लेता है तो दर्द और बढ़ जाता है, जिससे उसे दूसरी तरफ करवट लेनी पड़ती है. कुछ लोगों को आराम करते समय भी कंधे में लगातार दर्द महसूस होता है, जिससे अक्सर उनकी नींद में खलल पड़ता है.
सह्याद्रि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कराड (जो अब मणिपाल हॉस्पिटल्स नेटवर्क का हिस्सा है) में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. जयदीप पाटिल का कहना है कि अगर यह समस्या कभी-कभी होती है, तो इसका कारण दिन में कंधे पर ज्यादा जोर पड़ना या मांसपेशियों की कोई मामूली समस्या हो सकती है. लेकिन, अगर आपको लगातार एक तरफ सोने में दिक्कत होती है, तो कंधे के जोड़ या आस-पास के टेंडन (मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले टिशू) से जुड़ी समस्याओं की जांच करवाना जरूरी हो सकता है.
लेटने पर कंधे का दर्द खास तौर पर क्यों बढ़ जाता है?
कंधे के जोड़ का काम करने का तरीका शरीर के दूसरे जोड़ों से काफी अलग होता है. कई मांसपेशियां और टेंडन मिलकर हाथ को ऊपर, पीछे और दूसरी कई दिशाओं में घुमाने में मदद करते हैं. हम दिन भर अपने कंधों को लगातार हिलाते-डुलाते रहते हैं, लेकिन रात में, जब शरीर एक ही स्थिति में रहता है और शरीर का भार प्रभावित कंधे पर पड़ता है, तो पहले से मौजूद सूजन या टेंडन की समस्याएं और बढ़ सकती हैं. यही वजह है कि कुछ लोग दिन में तो अपने रोजमर्रा के काम कर लेते हैं, लेकिन रात में उसी कंधे के बल लेटना उनके लिए मुश्किल हो जाता है.
क्या दर्द सिर्फ कंधे में है, या समस्या कहीं और भी हो सकती है?
डॉ. जयदीप पाटिल का कहना है कि कंधे का दर्द जरूरी नहीं कि कंधे के जोड़ से ही जुड़ा हो. यह हमेशा कंधे की किसी खास समस्या के कारण नहीं होता, बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों से भी शुरू हो सकता है. गर्दन की नसों पर दबाव (जैसे हर्नियेटेड डिस्क के कारण) से ऐसा दर्द हो सकता है जो कंधे में महसूस हो और हाथ तक भी फैल सकता है. कुछ मामलों में, आस-पास की मांसपेशियों में खिंचाव या टेंडन में बदलाव भी इसका कारण हो सकते हैं. लेकिन, अचानक से तेज दर्द या दबाव (खासकर बाएं कंधे में) दिल की समस्या का संकेत हो सकता है, खासकर अगर इसके साथ सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ या पसीना आना जैसे लक्षण भी हों. इसलिए, डॉक्टर के लिए यह जानना जरूरी है कि दर्द एक ही जगह पर है या यह हाथ, गर्दन या पीठ के ऊपरी हिस्से तक फैल रहा है.
रात में दर्द होना किस तरह की समस्या की ओर इशारा कर सकता है?
डॉ. जयदीप पाटिल बताते हैं कि रात में कंधे का दर्द कई तरह की समस्याओं से जुड़ा हो सकता है. इनमें रोटेटर कफ की समस्या, टेंडन में सूजन या घिसाव, बर्साइटिस, फ्रोजन शोल्डर और कंधे के जोड़ में आर्थराइटिस शामिल हो सकते हैं. फ्रोजन शोल्डर के मामलों में, न सिर्फ दर्द होता है बल्कि कंधे की हिलने-डुलने की क्षमता (रेंज ऑफ मोशन) भी धीरे-धीरे कम हो जाती है. उदाहरण के लिए, हाथ ऊपर उठाना, कपड़े पहनना या पीठ के पीछे हाथ ले जाना जैसे काम करना मुश्किल होता जाता है.
वहीं, रोटेटर कफ की समस्या होने पर, कुछ लोगों को सिर के ऊपर हाथ ले जाने वाले काम करने या कोई चीज उठाने पर दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है.
यह सिर्फ नींद से जुड़ी समस्या कब नहीं रह जाती?
कंधे का दर्द तब और ध्यान देने लायक हो जाता है जब यह आपकी नींद के साथ-साथ आपके रोजाना के कामों पर भी असर डालने लगे. जैसे कि...
- कंधे के दर्द के कारण रात में नींद खुलना
- सोते समय बार-बार करवट बदलना
- शर्ट पहनने या उतारने में परेशानी होना
- पिछली जेब से सामान निकालने या पीठ खुजलाने में दिक्कत होना
- ऊंची जगह पर रखी चीजों तक हाथ पहुंचाने में मुश्किल होना
- दर्द के कारण उन कामों को न करना जो पहले आसानी से हो जाते थे
- कंधे में कमजोरी महसूस होना
- कई दिनों तक दर्द में कोई खास सुधार न होना
- इन संकेतों का मतलब यह नहीं है कि समस्या गंभीर ही है. लेकिन लगातार बने रहने वाले लक्षणों की वजह जानना जरूरी है
क्या यह सोचना गलत है कि कंधे का दर्द आराम करने से अपने आप ठीक हो जाएगा?
डॉ. जयदीप पाटिल के अनुसार, छोटी-मोटी चोट या मांसपेशियों में खिंचाव से होने वाले दर्द को कम करने में आराम मदद कर सकता है. लेकिन, कंधे को लंबे समय तक बिल्कुल भी न हिलाना सही तरीका नहीं है. पूरी तरह से स्थिर रखने से अकड़न बढ़ सकती है. इसलिए, अपनी गतिविधियों में बदलाव करना और समस्या के मूल कारण के अनुसार सही एक्सरसाइज करना अक्सर ज्यादा फायदेमंद होता है. इसके अलावा, बिना सही जांच के ऑनलाइन मिलने वाली एक्सरसाइज या स्ट्रेच करना हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता, खासकर तब, जब दर्द के साथ-साथ हाथ में कमजोरी हो या हाथ हिलाने-डुलाने की क्षमता में काफी कमी आ गई हो.
डॉक्टर के पास जाने पर कौन-कौन सी बातें बतानी चाहिए?
- कंधे की समस्याओं को समझने के लिए मरीज को रोजाना होने वाली दिक्कतों के बारे में जानना जरूरी है. डॉक्टर को सिर्फ यह बताना कि मेरे कंधे में दर्द है काफी नहीं है.
- डॉक्टर से आपको यह भी बताना चाहिए कि दर्द कब शुरू हुआ, रात में किस स्थिति में दर्द बढ़ जाता है, किन गतिविधियों से तकलीफ होती है, और क्या यह समस्या किसी चोट या भारी शारीरिक गतिविधि के बाद शुरू हुई थी.
- अगर दर्द की वजह से आपकी नींद पर असर पड़ रहा है, तो डॉक्टर को इस बारे में भी जरूर बताएं. रात में होने वाला दर्द समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगाने में मदद कर सकता है.
किन मामलों में जल्दी जांच करानी चाहिए?
- अगर कंधे का दर्द किसी गिरने या चोट के बाद अचानक शुरू हुआ है और उसके बाद हाथ उठाना मुश्किल हो गया है, तो डॉक्टर से जल्द संपर्क करना चाहिए
- इसी तरह, अचानक कमजोरी महसूस होना, कंधे की स्थिति असामान्य होना, बहुत ज्यादा सूजन आना या हाथ का इस्तेमाल न कर पाना, ऐसी स्थितियों में इंतजार करना ठीक नहीं है.
- अगर कोई चोट नहीं लगी है, फिर भी दर्द लगातार बढ़ रहा है या कई हफ्तों से आपकी नींद में खलल डाल रहा है, तो बेहतर होगा कि आप किसी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट (हड्डी रोग विशेषज्ञ) से सलाह लें.
सोते समय कंधे को आराम देने के लिए क्या किया जा सकता है?
- एक आसान तरीका यह है कि दर्द वाले हिस्से पर लगातार वजन न डालें. अगर दूसरी तरफ करवट लेकर सो रहे हैं, तो तकिए का इस्तेमाल करके प्रभावित हाथ को सहारा दिया जा सकता है.
- कुछ लोगों को पीठ के बल सोने से भी आराम मिल सकता है. हालांकि, सोने का सबसे आरामदायक तरीका हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है.
- अगर रात में भी दर्द बना रहता है, तो सिर्फ सोने का तरीका बदलने के बजाय दर्द की असली वजह का पता लगाना ज्यादा जरूरी है.
ऐसे लक्षण जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए
- हालांकि कंधे का दर्द एक आम समस्या हो सकती है, लेकिन एक तरफ करवट लेकर न सो पाना और रात की नींद में बार-बार खलल पड़ना ऐसे लक्षण हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
- इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत सर्जरी की जरूरत है, कंधे की कई समस्याओं का इलाज बिना ऑपरेशन के भी किया जा सकता है. हालांकि, समय पर जांच कराने से समस्या की असली वजह का पता चलता है और सही इलाज का तरीका चुनने में मदद मिलती है.
- अगर कंधे का दर्द आपकी नींद और रोजमर्रा के कामों पर असर डालने लगे, तो इसे सिर्फ उम्र के कारण होने वाला दर्द या थकान मानकर नजरअंदाज करने के बजाय किसी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट (हड्डी रोग विशेषज्ञ) से सलाह लेना बेहतर है.
- कंधे के दर्द के कई कारण हो सकते हैं और उनके इलाज भी उसी के अनुसार अलग-अलग होते हैं. इसलिए, सही कारण का पता लगाने के लिए शारीरिक जांच जरूरी है. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड या एमआरआई जैसे टेस्ट भी करवाने की सलाह दे सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)