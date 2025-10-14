ETV Bharat / health

क्यों होता है गर्भपात? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में किन बातों का रखें ख्याल, गायनेकोलॉजिस्ट से जानिए हर सवाल का जवाब

गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को मिसकैरिज से बचने के लिए किन बातों का रखना चाहिए ख्याल?

क्यों होता है गर्भपात?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 7:38 PM IST

5 Min Read
शिमला: 34 साल की नीना शर्मा शिमला की एक कामकाजी महिला हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्हें अच्छी नौकरी मिली और शादी हुई. शादी के बाद जब उन्होंने बच्चे की योजना बनाई, तो उन्हें लगा सब कुछ ठीक होगा. लेकिन उनकी प्रेगनेंसी की यात्रा आसान नहीं रही. नीना को पहले से ही PCOD (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) की समस्या थी, जिससे उनका मासिक चक्र अनियमित रहता था. साथ ही थायराइड की जांच में भी गड़बड़ी पाई गई थी, जिसे उन्होंने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया. जब प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई, तो खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन लगभग 8 से 9 हफ्ते बाद नीना को हल्की ब्लीडिंग होने लगी. उन्होंने डॉक्टर से तुरंत संपर्क किया. अल्ट्रासाउंड में पता चला कि भ्रूण का विकास रुक गया है और हार्ट बीट नहीं थी. डॉक्टर ने बताया कि यह मिसकैरेज है और नीना का मां बनने का सपना टूट गया.

हर साल 15 अक्टूबर को विश्वभर में Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day के रूप में मनाया जाता है. यह दिन उन सभी माता-पिता की याद में है, जिन्होंने गर्भपात या नवजात शिशु की मृत्यु जैसी गहरी पीड़ा सही पड़ी है. इस दिन का उद्देश्य इस दर्दनाक अनुभव के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समर्थन देना है. ETV भारत की टीम ने इस गंभीर विषय पर कमला नेहरू अस्पताल, शिमला के सहायक प्रोफेसर और गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. आर. जे. महाजन से बात की. उन्होंने बताया कि मिसकैरेज के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें हार्मोनल असंतुलन, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, संक्रमण और जीवनशैली से जुड़ी गलतियां आदि प्रमुख हैं.

डॉ. महाजन के अनुसार, "आजकल महिलाएं शादी और गर्भधारण दोनों देर से कर रही हैं. 35 वर्ष के बाद गर्भधारण को हाई‑रिस्क माना जाता है. इसके अलावा PCOD और थायरॉयड जैसी समस्याएं भी मिसकैरेज का बड़ा कारण बनती हैं. इसके अलावा प्लेसेंटा से बच्चे तक खून पहुंचाने वाली नसें बहुत ही पतली और नाजुक होती हैं. अगर इन नसों में किसी कारण से संक्रमण हो जाए, तो इससे बच्चे को सही मात्रा में खून और पोषण नहीं मिल पाता. ऐसा होने पर शुरुआती गर्भावस्था में गर्भपात (abortion) हो सकता है. वहीं, अगर यह संक्रमण बाद की गर्भावस्था में होता है, तो बच्चा कमजोर होने लगता है या उसकी विकास प्रक्रिया रुक सकती है. कुछ गंभीर मामलों में बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है. इसलिए गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से बचाव बहुत जरूरी होता है ताकि बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ रह सके".

मिसकैरेज के कारण क्या हैं?

  1. हार्मोनल असंतुलन
  2. PCOD (Polycystic Ovary Syndrome)
    PCOD वाली महिलाओं में मासिक चक्र अनियमित रहता है, ओव्यूलेशन (अंडोत्सर्जन) में कमी होती है, जिससे गर्भधारण और भ्रूण के स्वस्थ विकास में बाधा आती है.
  3. थायरॉयड विकार
    हाइपोथायरायडिज्म या हाइपर थायरायडिज्म दोनों ही गर्भावस्था को प्रभावित करते हैं. गर्भधारण में दिक्कत, भ्रूण विकास रुकना या मिसकैरेज हो सकता है.
  4. डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension)
  5. थ्रोम्बोफिलिया (रक्त के थक्के बनने की समस्या)
  6. किडनी या लीवर की पुरानी बीमारियां
  7. ऑटोइम्यून रोग
    इन बीमारियों के कारण प्लेसेंटा तक रक्त प्रवाह कमजोर हो जाता है, जिससे भ्रूण को पर्याप्त पोषण और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता.
    संक्रमण और कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से कुछ बैक्टीरिया या वायरस गर्भाशय में संक्रमण फैला सकते हैं, जिससे भ्रूण के लिए खतरा बनता है.
  8. धूम्रपान, शराब, नशीली दवाओं का सेवन
  9. अधिक कैफीन का सेवन (जैसे कॉफी, एनर्जी ड्रिंक)
  10. जंक फूड और अस्वस्थ आहार
  11. अत्यधिक तनाव और नींद की कमी
  12. भारी शारीरिक श्रम
गर्भपात होने की क्या वजह है?
गर्भपात ज्यादातर कब होता है?

अधिकांश गर्भपात पहले 12 हफ्तों (पहली तिमाही) के दौरान होते हैं. दूसरी तिमाही (13 से 20 हफ्ते) में यह कम होता है, लेकिन खतरा बना रहता है. तीसरी तिमाही में गर्भपात को स्टिलबर्थ कहा जाता है.

High-Risk Pregnancy में किन महिलाओं को रखा जाता है?

18 साल से कम उम्र या 35 साल से अधिक उम्र में अक्सर High-Risk Pregnancy देखी गई है.

PCOD, थायरॉयड या हार्मोनल विकार

पहले miscarriage या स्टिलबर्थ का इतिहास

प्लेसेंटा लो की स्थिति

जुड़वा बच्चे (twins)

संक्रमण या कमजोर इम्यून सिस्टम

किन महिलाओं में होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का खतरा?
शुरुआत से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

Pre-conception Checkup: थायरॉयड, ब्लड शुगर, हार्मोन और संक्रमण की जांच

वजन नियंत्रण: जरूरत अनुसार वजन बढ़ाना या घटाना

नियमित डॉक्टर चेकअप और अल्ट्रासाउंड

संक्रमण से बचाव, पर्याप्त आराम, तनाव नियंत्रण

गर्भपात के बाद रिकवरी में कितना समय लगता है?

डॉ. आर. जे. महाजन के अनुसार, गर्भपात के बाद शरीर को आराम की जरूरत होती है. इस दौरान शरीर से हल्का खून 4 से 6 हफ्ते तक आ सकता है और मासिक धर्म वापस आने में थोड़ा समय लग सकता है. इस दौरान साफ-सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ताकि कोई संक्रमण न हो. ऐसे समय में परिवार और दोस्तों का साथ बहुत मदद करता है. अगर जरूरत हो तो डॉक्टर से बात करके काउंसलिंग भी करवा सकते हैं. फिर से गर्भधारण करने के लिए गर्भपात के बाद कम से कम 6 महीने तक शरीर को आराम देना चाहिए. सामान्य डिलीवरी के बाद 3 साल का इंतजार करना बेहतर होता है. हमेशा डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. ताकि आप और आपके बच्चे दोनों स्वस्थ रहें.

पोषण विशेषज्ञ की सलाह, क्या खाएं और क्या न खाएं?

डायटीशियन विपाशा बताती हैं कि नीना जैसे मामलों में पोषण की भूमिका अहम होती है.

क्या खाएं?

हरी पत्तेदार सब्जियां (पालक, मेथी)
मौसमी फल (सेब, केला, संतरा)
दालें, चना, राजमा
पनीर, दही, दूध
अंडे (अच्छी तरह पकाए हुए)
साबुत अनाज (ब्राउन राइस, जौ, बाजरा)
अखरोट, बादाम, अलसी (शुरू में मात्रा कम रखें)
अच्छे तेल (ऑलिव ऑइल, सरसों)

क्या खाने से करें परहेज?
जंक फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स
तला-भुना और अधिक मसालेदार खाना
ज्यादा मीठा और कैफीन
अधपका मांस या मछली
अस्वच्छ भोजन

गर्भावस्था के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं?
