18-20 साल की उम्र में बाल क्यों झड़ते हैं? एक्सपर्ट से जानिए गंजेपन से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

बाल झड़ने के शुरुआती लक्षणों को पहचानकर, मेडिकल जांच और इलाज से इस समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स का क्या है कहना...

Why does hair fall out at the age of 18-20? Learn from experts what you should do to prevent baldness.
18-20 साल की उम्र में बाल क्यों झड़ते हैं? एक्सपर्ट से जानिए गंजेपन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 24, 2026 at 3:22 PM IST

6 Min Read
  • लेखक-स्नेहा भारती

तकिए पर बाल मिलना और हेयरलाइन का पीछे हटना पुरुषों में गंजेपन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. हालांकि, नई दिल्ली स्थित यूजेनिक्स हेयर साइंसेज के को-फाउंडर और चेयरमैन डॉ. प्रदीप सेठी का कहना है कि इस समस्या को नजरअंदाज करने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं. यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, बल्कि भविष्य में होने वाले गंजेपन का शुरुआती संकेत है.

बाल झड़ने के क्या लक्षण हैं?
डॉ. प्रदीप सेठी कहते हैं कि रोजाना 50-100 बाल झड़ना नॉर्मल है, लेकिन अगर हेयरलाइन लगातार पीछे जा रही है या बाल तेजी से पतले हो रहे हैं, तो यह बालों के झड़ने का संकेत है. इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि बाद में बाल वापस पाना मुश्किल हो सकता है. डॉ. सेठी कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में वह ऐसे अनगिनत लोगों से मिले हैं जो इसी सवाल के साथ सलाह लेने आते हैं कि क्या गंजेपन का इलाज अभी भी संभव है? बहुत से लोग यह नहीं समझते कि बालों का झड़ना तब शुरू नहीं होता जब गंजे पैच दिखने लगते हैं. यह चुपचाप, कई साल पहले (खोपड़ी दिखने से बहुत पहले) शुरू हो जाता है, जब बाल जड़ों से पतले और कमजोर होने लगते हैं.

Why does hair fall out at the age of 18-20? Learn from experts what you should do to prevent baldness.
(Dr. Pradeep Sethi and Getty Images)

समय पर मेडिकल सलाह लेना बहुत जरूरी
पुरुषों में गंजापन, या एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया, रातों-रात नहीं होता, यह एक धीमी, जेनेटिक और हार्मोन पर आधारित प्रक्रिया है जो धीरे-धीरे बढ़ती है. यह मुख्य रूप से DHT हार्मोन के कारण बालों के फॉलिकल्स के सिकुड़ने से होता है, जो अक्सर सिर के ऊपरी हिस्से और कनपटी से शुरू होता है, जिससे 'M' आकार का पैटर्न बनता है. ज्यादातर पुरुष तभी मेडिकल मदद लेते हैं जब उनके 50 फीसदी तक बाल झड़ चुके होते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो, अधिकांश पुरुष तभी मेडिकल सलाह लेते हैं जब बालों का झड़ना उनके आत्मविश्वास या सामाजिक आराम को प्रभावित करने लगता है. तब तक, आमतौर पर बहुत देर हो चुकी होती है. उस स्टेज तक, प्रभावित जगह के लगभग आधे बाल पहले ही झड़ चुके होते हैं. इसलिए, वक्त रहते इलाज जरूरी है.

मेडिकल जांच और सही इलाज से मिल सकती है राहत
डॉ. प्रदीप सेठी कहते हैं कि आज मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि यह अंदाजा लगाना मुमकिन है कि 10 साल बाद आपकी सेहत कैसी होगी. बालों के मामले में भी यही सच है. आजकल, हमारे पास बालों के पतले होने का शुरुआती स्टेज में ही पता लगाने की क्षमता है. बालों के झड़ने के शुरुआती लक्षणों को पहचानकर, मेडिकल जांच और इलाज से इस समस्या को मैनेज किया जा सकता है. सही समय पर इलाज से न सिर्फ बालों के पतले होने की प्रक्रिया धीमी होती है, बल्कि इसे उल्टा (regrowth) भी किया जा सकता है. जिससे हेयर ट्रांसप्लांट या अन्य सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती या काफी सालों तक टल जाती है.

Why does hair fall out at the age of 18-20? Learn from experts what you should do to prevent baldness.
18-20 साल की उम्र में बाल क्यों झड़ते हैं? एक्सपर्ट से जानिए गंजेपन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? (GETTY IMAGES)

किन लोगों के लिए स्पेशलिस्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी
जिन लोगों के परिवार में गंजेपन की हिस्ट्री है (जेनेटिक्स), उनके लिए 18 से 20 साल की उम्र के बीच किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआती इलाज से बालों का झड़ना काफी हद तक रोका जा सकता है और लंबे समय तक चलने वाले नतीजे मिल सकते हैं. इस उम्र में, टेस्टोस्टेरोन और DHT जैसे हार्मोन की वजह से बालों के फॉलिकल्स पतले हो सकते हैं, इसलिए सही समय पर मेडिकल सलाह लेने से बालों की डेंसिटी बनाए रखने में मदद मिलती है.

हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी बंद नहीं होता बालों का झड़ना
डॉ. प्रदीप सेठी कहते हैं कि वह हर दिन कई ऐसे पुरुषों से मिलते हैं जिनका हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, लेकिन वे फिर भी निराश हैं क्योंकि उनके बाल अभी भी झड़ रहे हैं. बता दें, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी बालों का झड़ना जारी रह सकता है क्योंकि यह प्रोसीजर बालों के झड़ने के असली कारण (जैसे जेनेटिक्स या DHT हार्मोन) का इलाज नहीं करता है. ट्रांसप्लांट किए गए बाल तो स्थाई हो सकते हैं, लेकिन आसपास के नैचुरल बाल कमजोर होकर झड़ सकते हैं, जिसे रोकने के लिए इलाज की जरूरत पड़ सकती है.

सही ट्रीटमेंट प्लान और लगातार देखभाल बेहद जरूरी
डॉ. प्रदीप सेठी का कहना है कि बालों का दोबारा उगना एक धीरे-धीरे होने वाली प्रक्रिया है, यह कोई तुरंत ठीक होने वाली चीज नहीं है, और सही ट्रीटमेंट प्लान और समय के साथ लगातार देखभाल से इसे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि बालों का झड़ना भी एक धीरे-धीरे होने वाली प्रक्रिया है. डॉ. प्रदीप सेठी सलाह देते हैं कि नैचुरल और लंबे समय तक चलने वाले नतीजे पाने के लिए धैर्य और लगातार देखभाल बहुत जरूरी है.

डॉक्टर की सलाह
डॉ. प्रदीप सेठी ने लोगों को सलाह दी कि गंजेपन से निराश होने के बजाय, वे समय पर इलाज और लाइफस्टाइल में बदलाव करके लंबे समय तक बालों की सेहत बनाए रख सकते हैं. उन्होंने शुरुआती लक्षणों, बदलावों और हल्के संकेतों को नजरअंदाज न करने पर जोर दिया और लोगों से समय पर किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने का आग्रह किया.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)

संपादक की पसंद

