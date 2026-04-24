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महिलाओं को क्यों ज्यादा प्रभावित करती है डायबिटीज? जानें सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है हाई ब्लड शुगर

महिलाओं को क्यों ज्यादा प्रभावित करती है डायबिटीज? जानें सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है हाई ब्लड शुगर ( ETV Bharat )

इसके साथ ही कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स जो सिर्फ महिलाओं के लिए होते हैं...

कई रिस्क फैक्टर महिलाओं को डायबिटीज के करीब ले जा सकते हैं, जैसे कि...

महिलाओं को क्यों ज्यादा प्रभावित करती है डायबिटीज? जानें सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है हाई ब्लड शुगर (GETTY IMAGES)

महिलाओं का मेटाबॉलिज्म कमजोर क्यों होता है? महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी अनोखे और मुश्किल बायोलॉजिकल बदलावों से गुजरती हैं. ये बदलाव टीनएज से लेकर बुढ़ापे तक (प्यूबर्टी, पीरियड्स, प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज) हार्मोनल उतार-चढ़ाव की वजह से होते हैं, जो फिजिकल और इमोशनल दोनों लेवल पर असर डालते हैं. महिलाओं की जिंदगी के अलग-अलग स्टेज में हार्मोनल उतार-चढ़ाव सीधे उनके मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर पर असर डालते हैं. इससे महिलाओं को मेटाबोलिक समस्याओं का खतरा ज्यादा होता है. इनमें पेट की चर्बी, हाई ब्लड प्रेशर, असामान्य कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड शुगर जैसे फैक्टर शामिल हैं, जो दिल की बीमारी और डायबिटीज के खतरे को काफी बढ़ा देते हैं.

उदाहरण के लिए, भारत में रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया (RSSDI) के एक्सपर्ट्स ने एक चौंकाने वाला डेटा बताया है. आंकड़े के मुताबिक, जिन पुरुषों को डायबिटीज है, उन्हें डायबिटीज-फ्री पुरुषों की तुलना में हार्ट अटैक का खतरा 50 फीसदी ज्यादा होता है. वहीं, डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं को नॉन-डायबिटिक महिलाओं की तुलना में हार्ट अटैक का खतरा 150 फीसदी से अधिक हो सकता है, यह एक जो एक चौंकाने वाला आंकड़ा है. यह खतरे का ट्रिपल लेवल है! इसलिए, भले ही डायबिटीज महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम हो सकती है, लेकिन इसका असर महिलाओं पर कहीं ज्यादा गंभीर और घातक होता है.

महिलाओं को क्यों ज्यादा प्रभावित करती है डायबिटीज? जानें सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है हाई ब्लड शुगर (GETTY IMAGES)

लिंग के आधार पर चौंकाने वाला अंतर रिसर्च से पता चलता है कि महिलाओं की तुलना में ज्यादा पुरुषों को डायबिटीज होती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के डेटा के मुताबिक, दुनिया भर में डायबिटीज से पीड़ित पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में 1.77 करोड़ ज्यादा है. लेकिन डायबिटीज होने के बाद महिलाओं को अक्सर ज्यादा गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ता है. स्टडीज से पता चला है कि डायबिटीज से महिलाओं में दिल की बीमारी, किडनी फेलियर, डिप्रेशन और हार्मोनल प्रॉब्लम का खतरा काफी बढ़ जाता है.

भारत में महिलाओं में टाइप 2 डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं, जो एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है. विशेष रूप से चिंताजनक बात यह है कि महिलाओं में डायबिटीज की जटिलताएं (जैसे दिल की बीमारी, किडनी खराब होना और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं) पुरुषों की तुलना में ज्यादा गंभीर होती हैं. यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से फिजिकल इनएक्टिविटी, गलत खान-पान, मोटापा (खासकर पेट के आसपास), और स्ट्रेस के कारण होती है, जिसमें 35-55 साल की उम्र की महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं.

जेस्टेशनल डायबिटीज: प्रेग्नेंसी के दौरान, कुछ महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है, जो हार्मोनल बदलावों की वजह से होने वाली एक टेम्पररी कंडीशन है. बच्चे के जन्म के बाद ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो सकता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है. जिन महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, उन्हें बाद में टाइप 2 डायबिटीज होने का चांस बहुत ज्यादा होता है.

PCOS: PCOS (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) वाली महिलाओं को अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसका मतलब है कि उनके शरीर को इंसुलिन का सही इस्तेमाल करने में मुश्किल होती है. इससे डायबिटीज होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है.

महिलाओं को क्यों ज्यादा प्रभावित करती है डायबिटीज? जानें सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है हाई ब्लड शुगर (GETTY IMAGES)

मेनोपॉज: मेनोपॉज के साथ एक और बड़ा हार्मोनल बदलाव आता है। जैसे-जैसे एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, ब्लड शुगर लेवल का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है. इस स्टेज में कई महिलाओं का वजन भी बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज का रिस्क और बढ़ जाता है.

रिप्रोडक्टिव हेल्थ: डायबिटीज के जिन पहलुओं पर कम बात होती है, उनमें से एक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर इसका असर. डायबिटीज का रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल का महिलाओं और पुरुषों दोनों में फर्टिलिटी, सेक्सुअल हेल्थ और हार्मोनल बैलेंस पर गंभीर असर पड़ सकता है. कुछ महिलाओं को इर्रेगुलर पीरियड्स या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है. जो महिलाएं कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, उनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज प्रेग्नेंसी को और मुश्किल बना सकती है. अगर प्रेग्नेंसी हो भी जाती है, तो कुछ और रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे कि...

मिसकैरेज

बर्थ डिफेक्ट्स

प्रीमैच्योर डिलीवरी

प्रेग्नेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर

इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि डायबिटीज वाली महिलाएं प्रेग्नेंसी प्लान करने से पहले अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें. यह मां और बच्चे दोनों के लिए सबसे जरूरी कदमों में से एक है. एक और कॉम्प्लिकेशन जो महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, वह है इन्फेक्शन. लगभग आधी महिलाओं को जिंदगी में कभी न कभी यूरिनरी या वजाइनल इन्फेक्शन होता है. लेकिन डायबिटीज इस रिस्क को काफी बढ़ा देता है. डायबिटीज वाली महिलाओं को बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTIs) और यीस्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं. अगर इनका इलाज न किया जाए, तो ये इन्फेक्शन किडनी की हेल्थ पर भी असर डाल सकते हैं.

महिलाओं को क्यों ज्यादा प्रभावित करती है डायबिटीज? जानें सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है हाई ब्लड शुगर (GETTY IMAGES)

लाइफस्टाइल सॉल्यूशन

अच्छी खबर यह है कि टाइप 2 डायबिटीज उन कुछ बड़ी बीमारियों में से एक है, जिसमें लाइफस्टाइल में बदलाव करके बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. डॉक्टर महिलाओं को 3 बातों पर ध्यान देने के लिए कहते हैं: डाइट, एक्सरसाइज और रेगुलर मॉनिटरिंग.

डायबिटीज के लिए सही डाइट में ये चीजे शामिल हैं...

पालक और खीरा जैसी बिना स्टार्च वाली सब्जियां

ब्राउन राइस, रागी, ज्वार, ओट्स और क्विनोआ जैसे साबुत अनाज

दालें, स्प्राउट्स, अंडे, मछली और लीन मीट से मिलने वाला प्रोटीन

सेब, अमरूद, पपीता और बेरी जैसे फल कम मात्रा में खाए जा सकते हैं

बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और अलसी जैसे नट्स और बीज भी फायदेमंद होते हैं.

वे चीजें जिन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए:

मीठे ड्रिंक्स

रिफाइंड आटा

सफेद ब्रेड

बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड

एक्सरसाइज: फिजिकल एक्टिविटी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है. एक्सपर्ट हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट हल्की एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं. इसमें ये शामिल हो सकते हैं...

तेज चलना

साइकिल चलाना

स्विमिंग

योग

एरोबिक्स

स्क्वैट्स और लंजेस जैसी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज

दिन में सिर्फ 30 मिनट भी इंसुलिन सेंसिटिविटी में काफी सुधार कर सकते हैं.

रेगुलर मॉनिटर करें: आखिर में, रेगुलर हेल्थ चेक-अप ज़रूरी हैं। फास्टिंग शुगर और HbA1c जैसे ब्लड टेस्ट डॉक्टरों को यह ट्रैक करने में मदद करते हैं कि डायबिटीज कितनी अच्छी तरह कंट्रोल हो रही है. जल्दी पता चलने और समय पर इलाज से गंभीर कॉम्प्लीकेशंस को रोका जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)