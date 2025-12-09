ETV Bharat / health

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर? जानें इसके पीछे का असली कारण

कुछ गलत आदतों के कारण कई लोगों को सुबह के समय उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती है. इस खबर में जानें ऐसा क्यों होता...

Why does blood pressure increase in the morning? Learn the real reason behind it.
सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर? जानें इसके पीछे का असली कारण (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 9, 2025 at 7:00 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

आमतौर पर रात को सोते समय ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. लेकिन, जब हम सुबह उठते हैं, तो शरीर रोजाना के कामों के लिए तैयार होने के लिए कुछ हार्मोन रिलीज करता है. ये हार्मोन ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ा देते हैं. कभी-कभी, यह बढ़ोतरी बहुत तेजी से, ज्यादा या खतरनाक हो सकती है. इस स्थिति को मॉर्निंग हाइपरटेंशन कहते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन लोगों का सुबह ब्लड प्रेशर हाई होता है, उन्हें दिल की बीमारी और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का ज्यादा खतरा होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इन समस्याओं का खतरा सुबह के समय ज्यादा होता है. लाइफस्टाइल की गलतियां या अंदरूनी स्वास्थ्य समस्याएं सुबह ब्लड प्रेशर की समस्याओं को और बढ़ा सकती हैं.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, यह इसका कारण हो सकता है.

Why does blood pressure increase in the morning? Learn the real reason behind it.
सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर? जानें इसके पीछे का असली कारण (GETTY IMAGES)
  • स्लीप एपनिया: स्लीप एपनिया सुबह हाई ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब नींद के दौरान सांस बार-बार रुकती है, तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिससे एड्रेनालाईन और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं. ये हार्मोन पूरी रात हार्ट रेट बढ़ाते हैं, जिससे सुबह ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है. कई स्टडीज से पता चला है कि जिन लोगों को स्लीप एपनिया का इलाज नहीं होता, उनमें रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी और स्ट्रोक होने का खतरा ज्यादा होता है. स्लीप फाउंडेशन की एक स्टडी के अनुसार, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले कई मरीजों को सुबह उठने पर ब्लड प्रेशर में अचानक बढ़ोतरी महसूस होती है.
  • दवाओं का असर या ड्यूरेशन: हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो दवाएं लेते हैं, वे शॉर्ट-एक्टिंग होती हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि रात में उनका असर कम हो सकता है. इसके अलावा, सही समय पर दवाएं न लेने से रात में ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो सकता है, जिससे सुबह ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. सुबह ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार लॉन्ग-एक्टिंग दवाओं का टाइम एडजस्ट करना सबसे अच्छा है.
  • सही डाइट की कमी: खाने की आदतें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने से पहले नमकीन या प्रोसेस्ड खाना खाने से शरीर में ज्यादा पानी जमा हो सकता है. इससे ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा, रात में भारी खाना खाने से दिल और सर्कुलेटरी सिस्टम पर ज्यादा जोर पड़ता है, और समय के साथ, ये आदतें नींद के दौरान ब्लड प्रेशर को स्वाभाविक रूप से कम होने से रोकती हैं.
  • शराब का सेवन: बहुत से लोग गलती से मानते हैं कि रात में शराब पीने से उन्हें अच्छी नींद आती है. हालांकि, इसका शुरुआती नींद लाने वाला असर कुछ समय के लिए ही होता है, और समय के साथ, यह आदत नींद खराब कर सकती है और सुबह ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रेगुलर शराब पीते हैं, उनका सुबह ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है.
  • हार्मोनल उतार-चढ़ाव और स्ट्रेस: ​​जब हम सुबह उठते हैं, तो हमारा शरीर नैचुरली कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे हार्मोन रिलीज करता है. इसे "मॉर्निंग सर्ज" कहते हैं. हालांकि यह हेल्दी लोगों में आम है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा स्ट्रेस, एंग्जायटी या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम वाले लोगों में यह सर्ज ज्यादा होता है, जिससे जागने के तुरंत बाद ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ जाता है. कभी-कभी यह इतना गंभीर हो सकता है कि इससे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती हैं. क्रोनिक स्ट्रेस नींद की क्वालिटी को भी कम करता है.
  • अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम्स: एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह हाई ब्लड प्रेशर कभी-कभी किसी अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है. उदाहरण के लिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज, डायबिटीज और मोटापा जैसी स्थितियां रात में ब्लड प्रेशर कंट्रोल को प्रभावित कर सकती हैं. इन स्थितियों वाले लोगों को सुबह ब्लड प्रेशर बढ़ने का ज्यादा खतरा हो सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HIGH BLOOD PRESSURE IN MORNING
सुबह क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर
GET RID OF MORNING HYPERTENSION
CAUSES OF HIGH BP IN THE MORNING
HIGH BLOOD PRESSURE IN MORNING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.