ETV Bharat / health

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर? जानें इसके पीछे का असली कारण

आमतौर पर रात को सोते समय ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. लेकिन, जब हम सुबह उठते हैं, तो शरीर रोजाना के कामों के लिए तैयार होने के लिए कुछ हार्मोन रिलीज करता है. ये हार्मोन ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ा देते हैं. कभी-कभी, यह बढ़ोतरी बहुत तेजी से, ज्यादा या खतरनाक हो सकती है. इस स्थिति को मॉर्निंग हाइपरटेंशन कहते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन लोगों का सुबह ब्लड प्रेशर हाई होता है, उन्हें दिल की बीमारी और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का ज्यादा खतरा होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इन समस्याओं का खतरा सुबह के समय ज्यादा होता है. लाइफस्टाइल की गलतियां या अंदरूनी स्वास्थ्य समस्याएं सुबह ब्लड प्रेशर की समस्याओं को और बढ़ा सकती हैं.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, यह इसका कारण हो सकता है.