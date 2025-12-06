ETV Bharat / health

शादियों के सीजन में खरीद रहे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो अपनी सेहत से जुड़ी ये बातें जरूर जान लें

शादियों के सीजन में खरीद रहे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो अपनी सेहत से जुड़ी ये बातें जरूर जान लें ( GETTY IMAGES )

शादियों के सीजन में खरीद रहे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो अपनी सेहत से जुड़ी ये बातें जरूर जान लें (GETTY IMAGES)

आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी की प्रॉब्लम क्यों होती है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जिसे फैशन या कॉस्ट्यूम ज्वेलरी भी कहा जाता है, इसमें अक्सर कई ऐसे मटीरियल होते हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है. इनमें सबसे आम है निकल. इसके साथ ही लेड और कैडमियम भी इस तरह की ज्वेलरी में पाए जाने वाले आम एलर्जन हैं. यहां इन एलर्जी के कारणों और पहनने वालों पर उनके असर के बारे में विस्तार से बताया गया है.

आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमेशा ट्रेंड में रहती है. लेकिन कुछ लोगों को इसे पहनने के बाद एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है. आर्टिफिशियल या नकली ज्वेलरी देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत से लोग आम दिनों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना पसंद भी करते हैं. लेकिन रोजाना आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम जैसे सूजन, रैशेज, गांठ, खुजली, ड्राई पैच वगैरह हो सकती हैं. आज की खबर में, हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी क्यों और कैसे होती है, और इसका इलाज क्या है...

कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है

आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी आमतौर पर तब होती है जब आपकी स्किन आपकी ज्वेलरी या पियर्सिंग में मौजूद कुछ मेटल्स के कॉन्टैक्ट में आती है. इस रिएक्शन को आमतौर पर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के नाम से जाना जाता है, और इसका मुख्य लक्षण लाल, खुजली वाले रैशेज हैं. हालांकि यह रैश फैलने वाला या जानलेवा नहीं होता, लेकिन यह बहुत अनकम्फर्टेबल हो सकता है.

आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी के लक्षण

ज्वेलरी से एलर्जी आमतौर पर उस चीज के संपर्क में आने के 24 से 48 घंटे बाद शुरू होती है. ये लक्षण 2 से 4 हफ्तों तक रह सकते हैं, और आमतौर पर वहीं दिखाई देंगे जहां मेटल स्किन के संपर्क में आया था. ज्वेलरी से एलर्जी के लक्षण पॉइजन आइवी से होने वाले रिएक्शन जैसे हो सकते हैं. स्पष्टत तौर पर, इसके लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं...

खुजली या जलन

लालिमा

नरमी

सूजन

गर्मी

दाने

चकत्ते

सूखे धब्बे जो जले हुए जैसे दिखते हैं

फफोले और उनसे निकलने वाला लिक्विड

क्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं?

जब सस्ते गहने पहनने से रैशेज होते हैं, तो रैश में बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है. ऐसा तब हो सकता है जब स्किन गीली हो जाए, या खरोंचने से स्किन टूट जाए और कच्ची हो जाए. अगर आपकी स्किन पर पपड़ी जम जाए, पीली हो जाए, उसमें से पानी निकले, या अजीब गंध आए तो इलाज के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना सबसे अच्छा है. इन्फेक्टेड रैश तब तक ठीक नहीं होगा जब तक उसका इलाज न हो.

शादियों के सीजन में खरीद रहे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो अपनी सेहत से जुड़ी ये बातें जरूर जान लें (GETTY IMAGES)

आर्टिफिशल ज्वेलरी से होने वाले स्किन इंफेक्शन का क्या है इलाज और इससे कैसे बचें

मेटल एलर्जी का कोई पक्का इलाज तो नहीं है. लेकिन सबसे अच्छा तरीका कुछ मेटल्स से बचना है, खासकर जो ज्वेलरी में पाए जाते हैं. अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो आप अपनी स्किन का इलाज करने के लिए ये कदम उठा सकते हैं...

एलर्जी के लिए जिम्मेदार गहने हटा दें. अगर आपको लगता है कि कोई खास गहना समस्या पैदा कर रहा है, तो उसे पहनना बंद कर दें और देखें कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है.

रैश को ठीक करने में मदद के लिए उस पर स्टेरॉयड क्रीम लगाएं. आपका डर्मेटोलॉजिस्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम, नॉनस्टेरॉइडल क्रीम, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, या ओरल एंटीहिस्टामाइन लिख सकता है. दवा लक्षणों को कम करने और जलन से राहत दिलाने में मदद करेगी.

एमोलिएंट क्रीम या कैलामाइन लोशन, पेट्रोलियम जेली, या मिनरल ऑयल जैसे सूदिंग लोशन खुजली कम करने में मदद कर सकते हैं. रेगुलर मॉइस्चराइज करना भी जरूरी है, क्योंकि एलर्जी पैदा करने वाली चीजों से आपकी स्किन का नेचुरल बैरियर खराब हो गया है.

गीला कंप्रेस आपके फफोले को शांत करने और खुजली से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. आप एक साफ कपड़े को नल के पानी में भिगोकर स्किन के प्रभावित हिस्से पर लगा सकते हैं.

एंटीबायोटिक क्रीम जैसी ओवर-द-काउंटर ऑइंटमेंट से बचें, क्योंकि इनमें नियोमाइसिन जैसे इंग्रीडिएंट हो सकते हैं जो एलर्जी रिएक्शन को और खराब कर सकते हैं.

ध्यान दें

जिन मरीजों की एलर्जी टॉपिकल या ओरल स्टेरॉयड से ठीक नहीं होती, उनके लिए फोटोथेरेपी एक और इलाज है जिसे आप आजमा सकते हैं. फोटोथेरेपी प्रोसीजर में स्किन को कंट्रोल मात्रा में आर्टिफिशियल UV लाइट के संपर्क में लाया जाता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)