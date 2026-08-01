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40 और 50 की उम्र में महिलाओं में क्यों होता है ओवेरियन कैंसर होने का ज्यादा खतरा? जानिए किन लक्षणों पर देना चाहिए ध्यान

इस कैंसर के साथ क्या है चुनौती? डॉ. इति पारिख कहती हैं कि इस कैंसर के साथ एक बड़ी चुनौती यह है कि जिन महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा नहीं होता, उनके लिए कोई असरदार स्क्रीनिंग टेस्ट उपलब्ध नहीं है. कुछ कैंसर का पता पैप स्मीयर (Pap smear) से शुरुआती स्टेज में ही चल जाता है, लेकिन ओवेरियन कैंसर का पता आमतौर पर लक्षण दिखने के बाद ही चलता है. नतीजतन, कई महिलाओं में इस कैंसर का पता तब चलता है जब यह काफी बढ़ चुका होता है.

मेनोपॉज से अलग होते हैं ओवेरियन कैंसर के लक्षण डॉ. इति पारिख के अनुसार , पेरिमेनोपॉज, मेनोपॉज से पहले का समय होता है जब शरीर में हार्मोन का लेवल ऊपर-नीचे होता रहता है. इस दौरान महिलाओं को अक्सर अनियमित पीरियड्स, हॉट फ्लैशेज (अचानक गर्मी महसूस होना), रात में पसीना आना, मूड बदलना, नींद में परेशानी और पेट फूलने जैसी समस्याएं होती हैं. ये लक्षण आमतौर पर हार्मोनल बदलावों की वजह से होते हैं. हालांकि, ओवेरियन कैंसर के लक्षण अलग होते हैं, वे ठीक नहीं होते और समय के साथ और बिगड़ते जाते हैं. ओवेरियन कैंसर के आम लक्षणों में लगातार पेट फूलना, पेल्विक या पेट में दर्द, थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस होना, बार-बार पेशाब आना, लगातार थकान और कब्ज जैसी पेट से जुड़ी आदतों में बदलाव शामिल हैं. इनमें से कोई भी लक्षण बिना किसी साफ वजह के हो सकता है. अगर ये लक्षण ठीक न हों, तो इन पर ध्यान देना जरूरी है.

40 और 50 की उम्र की शुरुआत में महिलाओं में होने वाले बदलाव (जैसे पेट फूलना, अनियमित पीरियड्स, थकान, या खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होना) को अक्सर सिर्फ पेरिमेनोपॉज के लक्षण मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. हालांकि, जिंदगी के इस पड़ाव पर हार्मोनल बदलाव सच में नए और असहज लक्षण पैदा कर सकते हैं, लेकिन हर बदलाव को मेनोपॉज की वजह से नहीं देखना चाहिए. वडोदरा के भाईलाल अमीन जनरल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉ. इति पारिख का कहना है कि कभी-कभी, लगातार रहने वाले लक्षण असल में ओवेरियन कैंसर के लक्षण हो सकते हैं. ओवेरियन कैंसर को अक्सर 'साइलेंट किलर' कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षणों का शुरू में पता लगाना मुश्किल होता है.

क्या उम्र ओवेरियन कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर्स है?

उन्होंने कहा कि ओवेरियन कैंसर का मेनोपॉज के बाद महिलाओं में ज्यादा आम है, हालांकि यह कम उम्र की महिलाओं में भी हो सकता है. अन्य जोखिम कारकों में ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर का पारिवारिक इतिहास, कुछ जेनेटिक म्यूटेशन, एंडोमेट्रियोसिस, बांझपन, धूम्रपान और कैंसर से जुड़े खास वंशानुगत सिंड्रोम शामिल हैं. इनमें से कोई भी जोखिम कारक होने का मतलब यह नहीं है कि महिला को निश्चित रूप से कैंसर होगा. बल्कि, इसका मतलब यह है कि लगातार बने रहने वाले लक्षणों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

किन लक्षणों पर देना चाहिए ध्यान

डॉ. इति पारिख के मुताबिक, आपको उन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए जो नए हों, बार-बार होते हों और दो-तीन हफ्ते से ज्यादा समय तक बने रहते हों. रोजाना पेट फूलना, पेल्विक एरिया में लगातार दर्द, ठीक से खाना न खा पाना या बिना किसी इन्फेक्शन के पेशाब से जुड़ी समस्याएं शामिल हो सकते है. इन लक्षणों को सिर्फ बढ़ती उम्र या मेनोपॉज का हिस्सा मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आपको डॉक्टर से इनकी जांच करवानी चाहिए. डॉक्टर जाच, अल्ट्रासाउंड या CA-125 जैसे ब्लड टेस्ट कर सकते हैं.

40 और 50 की उम्र में महिलाओं में क्यों होता है ओवेरियन कैंसर होने का ज्यादा खतरा? (GETTY IMAGES)

किस बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है?

पेल्विक पेन (पेट के निचले हिस्से में दर्द) का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता है. जिन महिलाओं को पेट फूलने या पेल्विक पेन की समस्या होती है, उन्हें जरूरी नहीं कि कैंसर ही हो. इसके बजाय, इसकी वजह यूरिनरी इन्फेक्शन, फाइब्रॉइड या हार्मोनल बदलाव जैसी आम समस्याएं हो सकती हैं.

हर नई स्वास्थ्य समस्या को पेरिमेनोपॉज से जोड़ना सही नहीं है!

डॉ. इति पारिख का कहना है कि हालांकि पेरिमेनोपॉज जीवन का एक स्वाभाविक चरण है, लेकिन हर नई स्वास्थ्य समस्या को इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए. अपने शरीर की बात सुनना, लगातार हो रहे बदलावों पर ध्यान देना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है. अगर लक्षणों में सुधार नहीं होता है या वे सामान्य हार्मोनल बदलावों से अलग लगते हैं, तो मेडिकल जांच करवाना उचित रहता है. शुरुआती जांच से समस्याओं के गंभीर होने से पहले ही उनका पता लगाने में मदद मिल सकती है, और अगर समस्या मामूली भी निकलती है, तो भी इससे मन को शांति मिलती है. हालांकि मेनोपॉज के दौरान कई शारीरिक और मानसिक बदलाव सामान्य लग सकते हैं, लेकिन कुछ गंभीर लक्षण ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी भी मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)