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महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है? इसके लक्षण क्या हैं और कौन सी 5 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए?

यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) महिलाओं को प्रभावित करने वाली सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है. आंकड़ों के अनुसार, आधी से ज्यादा महिलाओं को अपने जीवन में कभी न कभी इस समस्या का सामना करना पड़ता है. हालांकि, यह एक गलत धारणा है कि इस इन्फेक्शन का इलाज केवल दवाओं से ही किया जा सकता है. जाने-माने यूरोलॉजिस्ट और पुरुषों के स्वास्थ्य विशेषज्ञ, डॉ. विश्वास एम.आर. बताते हैं कि रोजाना की पांच छोटी-छोटी आदतें असल में शरीर के अंदर बैक्टीरिया के बढ़ने में मदद कर सकती हैं, इन आदतों को सुधारकर, हम इस समस्या को हमेशा के लिए काबू में रख सकते हैं. डॉ. विश्वास एम.आर. से जानें कि आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या में कौन से पांच मुख्य बदलाव आपको इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं...

पर्याप्त मात्रा में पानी पीना न भूलें

US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) के अनुसार, काम के दबाव के कारण पानी पीना भूल जाना सेहत के लिए नुकसानदायक है. डॉ. विश्वास एम.आर. के अनुसार, जो महिलाएं रोजाना 1.5 लीटर से कम पानी पीती हैं, उन्हें UTI होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है. पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकल पाते हैं. शरीर से इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए, रोजाना कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से पेशाब पतला हो जाता है और इन्फेक्शन की गंभीरता कम हो जाती है.

पेशाब भूलकर भी न रोकें

घंटों तक पेशाब रोककर रखना एक नुकसानदायक आदत है, जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI), किडनी में इन्फेक्शन, ब्लैडर की मांसपेशियों का कमजोर होना और दर्दनाक ब्लैडर सिंड्रोम जैसी समस्याएं हो सकती हैं. यह आदत किडनी पर दबाव बढ़ाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, और लंबे समय में, इसके कारण पेशाब में रुकावट या बार-बार इन्फेक्शन होने जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं. इसलिए, जब भी पेशाब करने की इच्छा हो, तो तुरंत पेशाब करने की आदत डालें.

पर्सनल हाइजीन के दौरान रखें कास ख्याल

महिलाओं के लिए, पर्सनल हाइजीन के दौरान पीछे से आगे की ओर पोंछना एक बड़ी गलती है, जिससे गंभीर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI) हो सकता है. हमेशा आगे से पीछे की ओर ही पोंछना चाहिए. पीछे से आगे की ओर पोंछने से मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया (जैसे E. coli) योनि और मूत्रमार्ग तक पहुंच जाते हैं.

सेक्स के बाद लापरवाही न बरतें

महिलाओं को यौन संबंध के बाद संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है. इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि यौन संबंध बनाने के बाद पेशाब करना, महिलाओं के लिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTIs) से बचने का एक असरदार और आसान तरीका है. यौन संबंध के दौरान जो बैक्टीरिया मूत्रमार्ग में प्रवेश करते हैं, वे पेशाब के साथ बाहर निकल जाते हैं. इससे संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है. चूंकि महिलाओं का मूत्रमार्ग छोटा होता है, इसलिए बैक्टीरिया आसानी से मूत्राशय तक पहुंच सकते हैं.