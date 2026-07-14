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मानसून के दौरान क्यों बढ़ जाती है UTI की समस्या? जानिए कारण और बचाव के तरीके

मानसून के आने से चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलती है, आस-पास का नजारा बदल जाता है और हवा ठंडी हो जाती है. हालांकि, इस मौसमी बदलाव के साथ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी होती हैं. हर साल, जैसे ही बारिश शुरू होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTIs) के मामलों में ते़जी से बढ़ोतरी होती है. UTI तब होता है जब बैक्टीरिया यूरिनरी सिस्टम में घुसकर कई गुना बढ़ जाते हैं, जिससे सूजन, जलन और तुरंत या बार-बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है. हालांकि ये इन्फेक्शन साल के किसी भी समय हो सकते हैं, लेकिन मानसून का मौसम उनके पनपने के लिए सबसे अच्छे हालात बनाता है. सर एच. एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन की एडिशनल डायरेक्टर डॉ. दिव्या गोपाल से जानिए इसके बढ़ने के कारण और बचाव के उपाय...

मानसून के दौरान UTI की समस्या क्यों बढ़ जाती है?

डॉ. दिव्या गोपाल का कहना है कि मानसून के दौरान UTI के मामलों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण हवा में ज्यादा नमी और तापमान में गिरावट के कारण पानी का कम सेवन है. बारिश के सुहावने मौसम में, लोगों को अक्सर कम प्यास लगती है और इसलिए वे कम पानी पीते हैं. पानी की कमी से पेशाब गाढ़ा हो जाता है, यह ब्लैडर में मौजूद बैक्टीरिया को बाहर निकलने से रोकता है, जिससे वे तेजी से बढ़ते हैं.

ह्यूमिडिटी फैक्टर- मानसून के दौरान नमी का लेवल बहुत अधिक होता है. इस मौसम में, पसीना स्किन से आसानी से नहीं निकलता है. इसके अलावा, अचानक बारिश में भीगने या पानी भरी सड़कों से गुजरने का मतलब अक्सर लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना होता है. यह लगातार नमी (खासकर पेल्विक एरिया में) बैक्टीरिया के पनपने के लिए एक अच्छी जगह बन जाती है.