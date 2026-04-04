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गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन का लेवल क्यों बढ़ जाता है? विशेषज्ञों से जानें इसे कैसे रोका जा सकता है

आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान थायरॉइड हार्मोन का स्तर क्यों बढ़ जाता है और इसे कैसे रोका जा सकता है...

Why do thyroid hormone levels rise during pregnancy? How can this be prevented?
गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन का लेवल क्यों बढ़ जाता है? विशेषज्ञों से जानें इसे कैसे रोका जा सकता है. (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 4, 2026 at 1:21 PM IST

5 Min Read
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थायरॉइड ग्लैंड का मुख्य काम ट्राईआयोडोथाइरोनिन (T3) और थायरॉक्सिन (T4) हॉर्मोन बनाना है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन और दूसरे जरूरी कामों को कंट्रोल करते हैं. अगर यह ग्लैंड बहुत ज्यादा (ओवरएक्टिव) या बहुत कम (अंडरएक्टिव) हॉर्मोन बनाती है, तो इससे हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म हो सकता है.

दरअसल, हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म जैसी बीमारियां थायरॉइड ग्लैंड के इम्बैलेंस की वजह से होती हैं. ये दोनों कंडीशन सीधे शरीर के मेटाबॉलिज्म (चायपचय) पर असर डालती हैं. यह बीमारी प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं में ज्यादा होती है. अगर जल्दी पता न चले तो यह बीमारी मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है. आइए जानें कि प्रेग्नेंसी के दौरान थायरॉइड हार्मोन का लेवल क्यों बढ़ता है और इसे कैसे रोका जा सकता है...

गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन का लेवल क्यों बढ़ जाता है?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रेग्नेंसी के दौरान, महिला के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं जो थायरॉइड ग्लैंड पर असर डालते हैं. थायरॉइड की समस्या ग्लैंड के ठीक से काम न करने की वजह से हो सकती है. प्रेग्नेंसी के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे थायरॉइड ओवरएक्टिव हो जाता है और थायरॉइड की बीमारी होती है. कुछ मामलों में, महिलाओं में आयोडीन की कम मात्रा भी इस स्थिति में योगदान दे सकती है.

थायरॉइड रोग दो प्रकार के होते हैं
एक्सपर्ट्स का कहना है कि थायरॉइड की बीमारी दो तरह की होती है: हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपरथायरॉइडिज्म. इनके लक्षण भी अलग-अलग हो सकते हैं. जैसे कि हाइपोथायरॉइडिज्म से थकान, कब्ज, वजन बढ़ना और बाल झड़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. हाइपरथायरॉइडिज्म के लक्षणों में हार्ट रेट बढ़ना, वजन कम होना और बहुत ज्यादा पसीना आना शामिल हैं. दोनों ही मामलों में इलाज जरूरी होता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे डाइट और दवा से कंट्रोल किया जा सकता है. हालांकि कुछ महिलाएं घरेलू नुस्खों का सहारा लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. अंडरएक्टिव थायरॉइड महिला और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. ऐसे में, डॉक्टर से मिलना और समय रहते इसका इलाज करवाना जरूरी है.

गर्भावस्था के दौरान किन महिलाओं को ज्यादा खतरा होता है?
दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शालिनी चड्ढा कहती हैं कि जिन महिलाओं को पहले थायरॉइड की समस्या रही हो या जिनका पहले गर्भपात हुआ हो, उनमें गर्भावस्था के दौरान थायरॉइड की समस्या होने की संभावना अधिक होती है. थायरॉइड ग्रंथि पर गर्भावस्था की पहली तिमाही में विशेष रूप से दबाव पड़ता है, इसलिए आपको जल्द से जल्द अपना टीएसएच टेस्ट करवा लेना चाहिए. समय पर पहचान से निदान और उपचार आसान हो जाता है.

थायरॉइड डिजीज का खतरा कब होता है?
आजकल थायरॉइड की समस्याएं आम होती जा रही हैं. बिल्कुल सही है कि थायराइड की समस्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, हालांकि, थायराइड विकार महिलाओं में अधिक आम हैं. कुछ ऐसे कारण हैं जो थायरॉइड की बीमारी होने का खतरा बढ़ाते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण हैं...

  • थायरॉइड बीमारी की फैमिली हिस्ट्री होना
  • आयोडीन वाली दवा लेना
  • टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटाइड आर्थराइटिस या ल्यूपस जैसी ऑटोइम्यून बीमारी होना

थायरॉइड की जांच कैसे की जाती है?

  • थायरॉइड हेल्थ स्क्रीनिंग में पहला स्टेप ब्लड टेस्ट है. दोनों थायरॉइड के लिए सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है.
  • TSH ब्लड टेस्ट की नॉर्मल रेंज आमतौर पर 0.5 से 5.0 milliIU/लीटर (मिली-इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर) होती है. हालांकि, यह अलग-अलग लैब में अलग-अलग हो सकता है. यह अंतर प्रेग्नेंसी और आपकी उम्र जैसे फैक्टर्स पर निर्भर करता है. कई बार, अगर एक लैब की रिपोर्ट पर कोई शक होता है, तो डॉक्टर दूसरी लैब से टेस्ट दोहराते हैं.लैब टेस्ट से थायरॉइड हार्मोन T3 और T4 के लेवल की भी जांच की जा सकती है.
  • अगर थायरॉइड टेस्ट के रिजल्ट एबनॉर्मल हैं, तो आपका डॉक्टर इमेजिंग टेस्ट, जैसे कि थायरॉइड स्कैन, जिसमें आपके थायरॉइड की इमेज बनाने के लिए एक सेफ, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की थोड़ी मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है, या थायरॉइड अल्ट्रासाउंड की सलाह दे सकता है.

थायरॉइड की बीमारी को कैसे रोका जा सकता है?

  • अपनी पहली गर्भावस्था के दौरान थायरॉइड की जांच जरूर करवाएं
  • आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें
  • थायरॉइड की दवा समय पर लेनी चाहिए
  • हर 68 सप्ताह में अपने थायरॉइड स्तर की जांच करवाएं

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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