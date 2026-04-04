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गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन का लेवल क्यों बढ़ जाता है? विशेषज्ञों से जानें इसे कैसे रोका जा सकता है

गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन का लेवल क्यों बढ़ जाता है? विशेषज्ञों से जानें इसे कैसे रोका जा सकता है. ( GETTY IMAGES )

थायरॉइड ग्लैंड का मुख्य काम ट्राईआयोडोथाइरोनिन (T3) और थायरॉक्सिन (T4) हॉर्मोन बनाना है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन और दूसरे जरूरी कामों को कंट्रोल करते हैं. अगर यह ग्लैंड बहुत ज्यादा (ओवरएक्टिव) या बहुत कम (अंडरएक्टिव) हॉर्मोन बनाती है, तो इससे हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म हो सकता है.

दरअसल, हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म जैसी बीमारियां थायरॉइड ग्लैंड के इम्बैलेंस की वजह से होती हैं. ये दोनों कंडीशन सीधे शरीर के मेटाबॉलिज्म (चायपचय) पर असर डालती हैं. यह बीमारी प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं में ज्यादा होती है. अगर जल्दी पता न चले तो यह बीमारी मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है. आइए जानें कि प्रेग्नेंसी के दौरान थायरॉइड हार्मोन का लेवल क्यों बढ़ता है और इसे कैसे रोका जा सकता है...

गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन का लेवल क्यों बढ़ जाता है?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रेग्नेंसी के दौरान, महिला के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं जो थायरॉइड ग्लैंड पर असर डालते हैं. थायरॉइड की समस्या ग्लैंड के ठीक से काम न करने की वजह से हो सकती है. प्रेग्नेंसी के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे थायरॉइड ओवरएक्टिव हो जाता है और थायरॉइड की बीमारी होती है. कुछ मामलों में, महिलाओं में आयोडीन की कम मात्रा भी इस स्थिति में योगदान दे सकती है.

थायरॉइड रोग दो प्रकार के होते हैं

एक्सपर्ट्स का कहना है कि थायरॉइड की बीमारी दो तरह की होती है: हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपरथायरॉइडिज्म. इनके लक्षण भी अलग-अलग हो सकते हैं. जैसे कि हाइपोथायरॉइडिज्म से थकान, कब्ज, वजन बढ़ना और बाल झड़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. हाइपरथायरॉइडिज्म के लक्षणों में हार्ट रेट बढ़ना, वजन कम होना और बहुत ज्यादा पसीना आना शामिल हैं. दोनों ही मामलों में इलाज जरूरी होता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे डाइट और दवा से कंट्रोल किया जा सकता है. हालांकि कुछ महिलाएं घरेलू नुस्खों का सहारा लेती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. अंडरएक्टिव थायरॉइड महिला और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. ऐसे में, डॉक्टर से मिलना और समय रहते इसका इलाज करवाना जरूरी है.