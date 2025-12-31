ETV Bharat / health

स्वस्थ होने के बावजूद लोगों को अचानक क्यों आते हैं हार्ट अटैक? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

कई स्वस्थ लोग हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं. आइए जानते हैं कि स्वस्थ लोगों को हार्ट अटैक क्यों आते हैं?

स्वस्थ होने के बावजूद लोगों को अचानक क्यों आते हैं हार्ट अटैक? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स (GETTY IMAGES)
ETV Bharat Health Team

December 31, 2025

एक्सपर्ट्स का कहना है कि लाइफस्टाइल और खाने की आदतों में बदलाव के कारण हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ गई है. यह भी देखा गया है कि जो लोग फिजिकली फिट हैं और जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी कोई पहले से बीमारी नहीं है, उनमें भी अचानक कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं. इस अचानक कार्डियक अरेस्ट के क्या कारण हैं? आइए इस आर्टिकल में इसके कारणों और इसे रोकने के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में जानते हैं...

इन कारणों से स्वस्थ लोगों को भी हार्ट अटैक आ सकता है

हार्ट रिदम डिसऑर्डर - एक्सपर्ट्स के अनुसार, दिल में एक खास इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है. इस सिस्टम को कार्डियक कंडक्शन सिस्टम कहा जाता है. यह दिल की रिदम और हार्ट रेट को रेगुलेट करने में मदद करता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है, तो यह हार्ट रेट पर असर डालता है. इसकी वजह से दिल बहुत तेज या बहुत धीरे धड़क सकता है, और कभी-कभी यह पूरी तरह से धड़कना बंद कर सकता है.

स्वस्थ होने के बावजूद लोगों को अचानक क्यों आते हैं हार्ट अटैक? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स (GETTY IMAGES)

आसान शब्दों में, हार्ट रिदम डिसऑर्डर या कार्डियक एरिथमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल की धड़कन अनियमित, बहुत तेज़ या बहुत धीमी हो जाती है. यह दिल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में समस्या के कारण होता है, जिससे दिल सामान्य रूप से खून पंप नहीं कर पाता है. इससे स्वस्थ लोगों को भी हार्ट अटैक आ सकता है.

ये दो हार्ट रिदम डिसऑर्डर काफी खतरनाक होते हैं
वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया (VT) और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन (VF) दो सबसे महत्वपूर्ण हार्ट रिदम डिसऑर्डर हैं. ये दोनों स्थितियां दिल के निचले चैंबर (वेंट्रिकल्स) में असामान्य इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण होती हैं, जिससे दिल शरीर को पर्याप्त खून पंप नहीं कर पाता है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि दोनों स्थितियों में अचानक कार्डियक अरेस्ट का 99 प्रतिशत तक चांस होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में दिल बिल्कुल नहीं धड़कता; इसके बजाय, दिल ऐसे रुक जाता है जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया हो. जबकि टैकीकार्डिया में दिल बहुत तेज धड़कता है, जिससे अचानक मौत नहीं होती, लेकिन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में धीरे-धीरे मौत हो जाती है.

सीने में दर्द
एक्सपर्ट्स का कहना है कि खून की नसों में प्लाक जमने से भी हार्ट अटैक आ सकता है. मेयो क्लिनिक की एक स्टडी से पता चलता है कि ये प्लाक दिल तक खून के बहाव को कम कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक आता है. अनुमान है कि 50 प्रतिशत हार्ट अटैक से होने वाली मौतों का कारण यही है. जिन लोगों को यह होता है, वे आमतौर पर एक घंटे के अंदर बेहोश हो जाते हैं, और उन्हें सीने में दर्द और बेचैनी जैसे लक्षण महसूस होते हैं.

स्वस्थ होने के बावजूद लोगों को अचानक क्यों आते हैं हार्ट अटैक? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स (GETTY IMAGES)

सोडियम और पोटेशियम चैनलों में खराबी
एक्सपर्ट्स का कहना है कि जेनेटिक अंतर के कारण, कुछ लोगों में सेलुलर लेवल पर सोडियम और पोटेशियम चैनलों में खराबी होती है. इससे दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे वह काम करना बंद कर देता है. वे यह भी कहते हैं कि कुछ दवाएं, खासकर एंटीहिस्टामाइन और एजिथ्रोमाइसिन, उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकती हैं जिनके दिल में पहले से ही इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी है, क्योंकि ये दवाएं वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन (अनियमित धड़कन) को ट्रिगर कर सकती हैं.

वायरल इन्फेक्शन के कारण
एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल की मांसपेशियों में सूजन, जिसे मायोकार्डिटिस कहते हैं, उससे भी अचानक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. यह स्थिति वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, और कई स्टडीज में COVID-19 के बाद इस समस्या में बढ़ोतरी देखी गई है. माना जाता है कि ऐसे वायरल इन्फेक्शन दिल को कमजोर कर देते हैं, जिससे एरिथमिया (दिल की धड़कन का अनियमित होना) की संभावना बढ़ जाती है.

ब्लड क्लॉट के कारण
एक्सपर्ट्स का कहना है कि शरीर के दूसरे हिस्सों में बनने वाले ब्लड क्लॉट दिल की खून की नसों तक पहुंच सकते हैं, जिससे अचानक हार्ट अटैक आ सकता है. वे यह भी बताते हैं कि खून में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल सॉल्ट की कमी भी इसका एक कारण हो सकती है.

स्वस्थ होने के बावजूद लोगों को अचानक क्यों आते हैं हार्ट अटैक? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स (GETTY IMAGES)

हेवी एक्सरसाइज के कारण
एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि कुछ लोगों को हेवी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के दौरान अचानक कार्डियक अरेस्ट का खतरा हो सकता है. अमेरिका में हुई एक स्टडी में पाया गया कि लगभग 16 फीसदी हार्ट अटैक ऐसी एक्टिविटीज के दौरान अचानक होते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी से पता चला कि हेवी एक्सरसाइज से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और एड्रेनालाईन लेवल बढ़ जाते हैं, जिससे दिल में इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी हो सकती है. हालांकि, कुछ लोगों को पहले से ही दिल की बीमारियां होती हैं, जैसे कि दिल की मांसपेशियों का जेनेटिक रूप से मोटा होना, और जब ये लोग हेवी एक्टिविटी करते हैं, तो एड्रेनालाईन के निकलने से इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर काफी असर पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक आ सकता है.

इन अन्य कारणों के कारण भी अचानक हार्ट अटैक आ सकता है

  • ज्यादा फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स: तले हुए खाने, फैटी फूड्स और रिफाइंड आटे से बने खाने से ब्लड वेसेल्स में फैट जमा हो सकता है, जिससे दिल को खून पहुंचाने वाली आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं और हार्ट अटैक आ सकता है.
  • स्मोकिंग और ज्यादा शराब पीना: स्मोकिंग और ज्यादा शराब पीना दिल के लिए हानिकारक माना जाता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि ये हार्ट अटैक के मुख्य कारण हैं. स्मोकिंग ब्लड वेसेल्स को नुकसान पहुंचाता है और ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट डालता है. ज्यादा शराब पीने से भी दिल की सेहत पर असर पड़ता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी में पाया गया कि खराब डाइट, तंबाकू का इस्तेमाल, शराब पीना और सुस्त लाइफस्टाइल दिल की बीमारियों में अहम भूमिका निभाते हैं.
  • ज्यादा नमक खाना: एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल पर जोर पड़ता है. वे बताते हैं कि ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड खाने से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. लंबे समय तक स्ट्रेस और पर्याप्त नींद की कमी भी दिल की समस्याओं में योगदान दे सकती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है। यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है)

ETV Bharat Logo

