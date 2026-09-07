कैंसर के इलाज के बाद ज्यादातर लोगों को क्यों हो जाता है लिम्फेडेमा? जानें इसे नॉर्मल सूजन समझकर क्यों नहीं करना चाहिए नजरअंदाज
लिम्फेडेमा शरीर के टिशू में फ्लूइड जमा होने से होने वाली सूजन है. इस फ्लूइड में प्रोटीन होता है, और आमतौर पर, शरीर का लिम्फेटिक...
Published : September 7, 2026 at 1:24 PM IST
लिम्फेडेमा एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है, जो लिम्फेटिक सिस्टम में रुकावट या नुकसान की वजह से होती है. इससे लिम्फ फ्लूइड जमा हो जाता है और लगातार सूजन रहती है, जो आमतौर पर हाथों या पैरों पर असर डालती है. M.O.C कैंसर केयर पुणे की ऑन्कोलॉजी एक्सपर्ट रितु दवे का कहना है कि भारत में, यह अक्सर कैंसर के इलाज के बाद देखा जाता है (खासकर ब्रेस्ट, गायनेकोलॉजिकल, सिर और गर्दन, और यूरोलॉजिकल कैंसर के लिए सर्जरी या रेडिएशन के बाद) बदकिस्मती से, बहुत से लोग इस सूजन को सर्जरी के बाद होने वाला नॉर्मल बदलाव समझ लेते हैं, जिससे बीमारी का पता चलने और इलाज में देरी हो जाती है.
हर पांच में से एक व्यक्ति को हो सकता है लिम्फेडेमा
इंटरनेशनल स्टडीज से पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर से ठीक होने वाले हर पांच में से एक व्यक्ति को लिम्फेडेमा हो सकता है, खासकर तब जब लिम्फ नोड्स को बड़े पैमाने पर निकाला गया हो या रेडिएशन थेरेपी की गई हो. सबसे ज्यादा रिस्क वाले मरीजों में वे लोग शामिल हैं जिनकी लिम्फ नोड डिसेक्शन सर्जरी हुई हो, जिन्हें रेडिएशन थेरेपी मिली हो, जिन्हें बार-बार इन्फेक्शन हुआ हो, या जिनका वजन ज्यादा हो. शुरुआती चेतावनी के संकेतों में प्रभावित अंग में भारीपन, कसाव, झुनझुनी, लचीलेपन में कमी या हल्की सूजन महसूस होना शामिल है. इन लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती इलाज से सबसे अच्छे नतीजे मिलते हैं.
इसे पूरी तरह से ठीक नहीं पर कंट्रोल किया जा सकता है
हालांकि लिम्फेडेमा को हमेशा पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे असरदार तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. इलाज में कम्प्रेशन गारमेंट्स, मैनुअल लिम्फैटिक ड्रेनेज, देखरेख में की जाने वाली एक्सरसाइज, त्वचा की अच्छी तरह देखभाल, वजन कंट्रोल करना और कुछ खास मरीजों के लिए एडवांस्ड माइक्रो-सर्जिकल प्रक्रियाएं शामिल हैं. मौजूदा इंटरनेशनल गाइडलाइंस में मरीज की बीमारी के स्टेज के हिसाब से एक व्यापक और मल्टी-डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाने की सलाह दी जाती है.
इलाज न मिलने पर हो सकती है ये समस्याएं
M.O.C कैंसर केयर पुणे की ऑन्कोलॉजी एक्सपर्ट रितु दवे कहती हैं कि अगर इलाज न किया जाए, तो लिम्फेडेमा गंभीर सूजन, बार-बार इन्फेक्शन, त्वचा का मोटा होना, हिलने-डुलने में दिक्कत, लगातार दर्द और मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है. कई मरीजों का आत्मविश्वास कम हो जाता है, वे अकेले पड़ जाते हैं और रोजमर्रा के काम करने में उन्हें दिक्कत होती है, इसलिए समय पर बीमारी का पता चलना जरूरी है.
कैंसर के इलाज के बाद होने वाली सूजन को सामान्य न समझें
सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह है कि कैंसर के इलाज के बाद सूजन नॉर्मल है और अपने आप ठीक हो जाएगी. एक और गलतफहमी यह है कि मरीजों को प्रभावित हाथ या पैर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. असल में, सही देखरेख में की जाने वाली फिजिकल एक्टिविटी और रेगुलर फॉलो-अप से लिम्फैटिक सिस्टम का काम ठीक से चलता रहता है.
पुणे के M.O.C कैंसर केयर में ऑन्कोलॉजी एक्सपर्ट रितु दवे का कहना है कि कैंसर से ठीक होने का सफर इलाज पूरा होने के साथ ही खत्म नहीं हो जाता है. लिम्फेडेमा का जल्दी पता चलने और खास देखभाल से चलने-फिरने की क्षमता, आजादी और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिल सकती है. समय पर इलाज और जीवन भर अपनी देखभाल करने से ज्यादातर मरीज एक्टिव और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)