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जन्म के बाद ज्यादातर नवजात शिशुओं को क्यों हो जाता है पीलिया? जानें इसे कब नॉर्मल माना जाता और कब इलाज की होती है जरूरत

जन्म के बाद ज्यादातर नवजात शिशुओं को क्यों हो जाता है पीलिया? ( GETTY IMAGES )

नवजात शिशु की त्वचा का पीला पड़ना चिंताजनक हो सकता है. हालांकि, यह जानकर तसल्ली मिल सकती है कि नवजात शिशुओं में पीलिया या जॉन्डिस होना बहुत आम बात है. यह लगभग 60 फीसदी नवजात शिशुओं में देखा जाता है. यह खून में 'बिलीरुबिन' नामक पदार्थ का लेवल बढ़ जाने के कारण होता है. हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन डॉ. सत्यप्रिया साहू का कहना है कि भले ही यह अक्सर नुकसानदेह नहीं होता, फिर भी इसकी सही पहचान और निगरानी जरूरी है. अगर कुछ खास लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. इस खबर में जानें कि नवजात शिशु में पीलिया कब सामान्य माना जाता है, और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है...

नवजात शिशु की त्वचा पीली क्यों पड़ जाती है?

डॉ. सत्यप्रिया साहू का कहना है कि पीलिया 'बिलीरुबिन' की वजह से होता है, यह एक पीला पदार्थ है जो पुराने रेड ब्लड सेल्स के टूटने पर बनता है. जन्म से पहले, मां का शरीर इसे बाहर निकाल देता है. जन्म के बाद यह जिम्मेदारी बच्चे के लिवर पर आती है. कई नवजात शिशुओं में लिवर पूरी तरह विकसित (अपरिपक्व) होता है, जिससे वह बिलीरुबिन को उतनी तेजी से प्रोसेस और बाहर नहीं निकाल पाता जितनी तेजी से वह बनता है. जब खून में बिलीरुबिन जरूरत से ज्यादा जमा होने लगता है, तो त्वचा और आंखों का सफेद हिस्सा पीला दिखने लगता है.