जन्म के बाद ज्यादातर नवजात शिशुओं को क्यों हो जाता है पीलिया? जानें इसे कब नॉर्मल माना जाता और कब इलाज की होती है जरूरत
अधिकांश नए जन्मे बच्चों को जॉन्डिस इसलिए होता है क्योंकि उनका अपरिपक्व लिवर अभी बिलीरुबिन को उतनी तेजी से साफ नहीं कर पाता, जितनी तेजी...
Published : November 17, 2026 at 1:04 PM IST
नवजात शिशु की त्वचा का पीला पड़ना चिंताजनक हो सकता है. हालांकि, यह जानकर तसल्ली मिल सकती है कि नवजात शिशुओं में पीलिया या जॉन्डिस होना बहुत आम बात है. यह लगभग 60 फीसदी नवजात शिशुओं में देखा जाता है. यह खून में 'बिलीरुबिन' नामक पदार्थ का लेवल बढ़ जाने के कारण होता है. हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन डॉ. सत्यप्रिया साहू का कहना है कि भले ही यह अक्सर नुकसानदेह नहीं होता, फिर भी इसकी सही पहचान और निगरानी जरूरी है. अगर कुछ खास लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. इस खबर में जानें कि नवजात शिशु में पीलिया कब सामान्य माना जाता है, और कब डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है...
नवजात शिशु की त्वचा पीली क्यों पड़ जाती है?
डॉ. सत्यप्रिया साहू का कहना है कि पीलिया 'बिलीरुबिन' की वजह से होता है, यह एक पीला पदार्थ है जो पुराने रेड ब्लड सेल्स के टूटने पर बनता है. जन्म से पहले, मां का शरीर इसे बाहर निकाल देता है. जन्म के बाद यह जिम्मेदारी बच्चे के लिवर पर आती है. कई नवजात शिशुओं में लिवर पूरी तरह विकसित (अपरिपक्व) होता है, जिससे वह बिलीरुबिन को उतनी तेजी से प्रोसेस और बाहर नहीं निकाल पाता जितनी तेजी से वह बनता है. जब खून में बिलीरुबिन जरूरत से ज्यादा जमा होने लगता है, तो त्वचा और आंखों का सफेद हिस्सा पीला दिखने लगता है.
नवजात शिशु में पीलिया या जॉन्डिस कब सामान्य माना जाता है?
डॉ. सत्यप्रिया साहू के अनुसार, नवजात शिशु में पीलिया तब सामान्य माना जाता है जब यह जन्म के 2 से 3 दिनों के भीतर दिखाई देता है, क्योंकि बच्चे का लिवर धीरे-धीरे इसे अपने आप ठीक कर देता है. समय से पहले जन्मे बच्चों (प्रीमेच्योर बच्चों) में, इसे ठीक होने में 3 से 4 सप्ताह लग सकते हैं. यह नवजात शिशुओं में पीलिया का सबसे आम प्रकार 'फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस' होता है.
इसके लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- यह जन्म के दूसरे या तीसरे दिन दिखाई देता है
- पीलापन सबसे पहले चेहरे पर शुरू होता है और फिर छाती और पेट तक फैल जाता है
- बच्चा ठीक से दूध पीता है, दूध पीने के लिए जागता है, और नियमित रूप से पेशाब और मल त्याग करता है
- जैसे-जैसे लिवर बेहतर तरीके से काम करने लगता है, एक से दो सप्ताह के भीतर पीलापन धीरे-धीरे खत्म हो जाता है.
कुछ बच्चों में जॉन्डिस के दूसरे कारण
कुछ बच्चों में और भी वजहें हो सकती हैं, जिसमें शामिल है...
- कम बार दूध पिलाना: कम बार दूध पिलाने का मतलब है कि बच्चे को कम पॉटी होगी, जिससे शरीर से कम बिलीरुबिन निकलेगा. यह पक्का करना कि बच्चा ठीक से लैच करे और उसे बार-बार दूध पिलाया जाए, आमतौर पर मददगार होता है.
- ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस: कुछ हेल्दी, ब्रेस्टफीडिंग करने वाले बच्चों में, जॉन्डिस ज्यादा समय तक रह सकता है. यह आमतौर पर नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से इसकी जांच करवानी चाहिए.
- प्रीमैच्योरिटी: ऐसे मामलों में, लिवर पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, और बच्चे को दूध पीने में भी दिक्कत हो सकती है.
- ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी (ब्लड ग्रुप मिसमैच): अगर मां और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग-अलग है, तो रेड ब्लड सेल्स ज्यादा तेजी से टूट सकते हैं. जिससे 'बिलीरुबिन' का लेवल अचानक तेजी से बढ़ सकता है.
- नील पड़ना या इन्फेक्शन: बच्चे के खून में गंभीर संक्रमण (जैसे सेप्सिस) या अन्य वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण होने पर लिवर और खून की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे पीलिया हो सकता है.
घर पर कैसे जांचें?
डॉ. सत्यप्रिया साहू का कहना है कि प्राकृतिक रोशनी (दिन के उजाले) में अपने बच्चे को देखें. माथे या नाक को हल्के से दबाएं, यदि उंगली हटाने पर त्वचा पीली दिखाई देती है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें. आंखों के सफेद हिस्से को भी देखें. त्वचा के रंग से ही बिलीरुबिन के स्तर का पता नहीं लगाया जा सकता, और गहरे रंग की त्वचा पर पीलापन पहचानना कठिन होता है, इसलिए हमेशा एक सटीक परीक्षण की आवश्यकता होती है.
पीलिया के लिए इलाज कब जरूरी होता है?
डॉ. सत्यप्रिया साहू का कहना है कि डॉक्टर स्किन स्कैनर या एक छोटे से ब्लड टेस्ट के जरिए बिलीरुबिन के स्तर को मापते हैं. फिर, वे इन नतीजों की तुलना बच्चे की उम्र (घंटों में) और इस बात से करते हैं कि बच्चा समय से पहले (प्रीमैच्योर) पैदा हुआ था या नहीं. पीलिया से पीड़ित हर बच्चे को इलाज की जरूरत नहीं होती. जब इलाज जरूरी होता है, तो ये विकल्प उपलब्ध होते हैं...
- फोटोथेरेपी: शिशु को डायपर पहनाकर और आंखों की सुरक्षा के लिए कवर लगाकर नीली रोशनी के नीचे रखा जाता है. यह एक सुरक्षित प्रक्रिया है जो बिलीरुबिन के स्तर को कम करने में मदद करती है.
- ब्रेस्टफीडिंग में सहायता: शिशु को बार-बार दूध पिलाना, जरूरत पड़ने पर स्तनपान कराने में मदद भी दी जाती है.
- मूल कारण का इलाज: जैसे कि कोई संक्रमण या ब्लड ग्रुप से जुड़ी समस्या.
- एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन: इसका इस्तेमाल बहुत ही दुर्लभ मामलों में किया जाता है, जब बिलीरुबिन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.
- ध्यान रहे कि धूप, पानी या हर्बल नुस्खों का इस्तेमाल, पेशेवर चिकित्सा देखभाल का विकल्प नहीं हो सकता है
अगर आपको अपने नवजात शिशु में ये लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने डॉक्टर को बुलाएं...
- शुरुआती 24 घंटों के भीतर ही पीलापन दिखने लगे
- पीलापन हाथों, पैरों, हथेलियों या तलवों तक फैल जाए
- आपका बच्चा बहुत सुस्त हो, उसे जगाना मुश्किल हो, या वह ठीक से दूध न पी रहा हो
- बच्चे के गीले डायपर सामान्य से कम हों
- बच्चा बहुत जोर से रोए, शरीर अकड़ा हुआ या एकदम ढीला लगे, बच्चा अपनी पीठ को धनुष की तरह मोड़े या उसे बुखार आ जाए.
- मल का रंग हल्का (फीका) हो, या पेशाब का रंग गहरा हो.
- पीलिया दो हफ्ते से ज्यादा समय तक बना रहे.
डॉ. सत्यप्रिया साहू बताती हैं कि पीलिया के ज्यादातर मामले हल्के और कुछ समय के लिए ही होते हैं. अपने बच्चे को बार-बार दूध पिलाएं, नियमित जांच (चेक-अप) करवाएं और अपनी समझ पर भरोसा रखें. अगर कुछ भी असामान्य लगे, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)