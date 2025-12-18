ETV Bharat / health

हर साल 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच या छुट्टियों के मौसम में क्यों बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के मामले? जानें

हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम वाले कुछ लोगों को कोई लक्षण महसूस नहीं होते. हालांकि, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम का सबसे आम लक्षण तेज दिल की धड़कन है.

Why do heart attack cases increase every year between December 25th and January 1st, or during the holiday season
हर साल 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच या छुट्टियों के मौसम में क्यों बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के मामले? जानें (CANVA AND GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 18, 2025

त्योहारों के मौसम में हार्ट अटैक ज्यादा आम होते हैं. हर साल, छुट्टियों के दौरान हार्ट अटैक के मामलों की संख्या बढ़ जाती है. इस दौरान अस्पतालों के इमरजेंसी रूम अक्सर हार्ट अटैक के मरीजों से भर जाते हैं. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि त्योहारों के मौसम में सभी उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं. समय के साथ साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि सर्दियों की छुट्टियों के मौसम में कार्डियोवस्कुलर घटनाएं बढ़ जाती हैं, और 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच साल के किसी भी दूसरे समय की तुलना में ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक से मौत होती है. ऐसे में, त्योहारों के मौसम या छुट्टियों के दौरान हार्ट अटैक के मामले में बढ़ोतरी का क्या कारण है? क्या होता है हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (HHS)? इस खबर में विस्तार से जानें...

छुट्टियों के दौरान हार्ट अटैक के मामले में बढ़ोतरी का क्या है कारण?
अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, छुट्टियों का मौसम हममें से ज्यादातर लोगों के लिए व्यस्त और अक्सर तनाव भरा समय होता है. रूटीन बिगड़ जाता है, और हम ज्यादा खाते-पीते हैं, और कम एक्सरसाइज और नींद लेते हैं. इस दौरान, हम अक्सर अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते या चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. ये सभी कारण साल के आखिर में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकते हैं. इस घटना को हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (HHS) के नाम से जाना जाता है.

हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (HHS) क्या है?
हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम आमतौर पर उन लोगों में होता है जिन्हें पहले से कोई हृदय रोग नहीं होता है. यह (HHS) एक ऐसी स्थिति है जिसमें ज्यादा शराब पीने के बाद दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है (अरिथमिया), खासकर छुट्टियों या वीकेंड पर, जब लोग आम तौर पर ज्यादा शराब पीते हैं. इससे ऐसे लक्षण हो सकते हैं जैसे धड़कन तेज होना, थकान, सांस लेने में दिक्कत, या सीने में दर्द, यहां तक कि उन लोगों में भी जिन्हें पहले कभी दिल की बीमारी नहीं हुई हो, यह एट्रियल फाइब्रिलेशन (AFib) का सबसे आम रूप है, जिसमें दिल के ऊपरी चैंबर (एट्रिया) तेजी से और अनियमित रूप से धड़कते हैं. AFib में, आपके दिल के ऊपरी हिस्सों में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पल्स मिलते हैं. वे आपस में टकराते हैं और असमान धड़कन पैदा करते हैं. स्वस्थ दिल वाले लोग भी, जिन्हें पहले कभी दिल की कोई बीमारी नहीं हुई हो, उन्हें भी यह हो सकता है.

किसी को हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम कैसे होता है?

  • बहुत ज्यादा शराब: सामान्य से अधिक शराब पीना, खासकर कम समय में (जैसे किसी पार्टी में), इसका एक आम कारण है.
  • कैफीन: सामान्य से ज्यादा कॉफी पीने से आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है और ऐसा लग सकता है कि आपकी धड़कन तेज हो रही है.
  • तनाव: छुट्टियों की योजनाएं, खरीदारी और पारिवारिक कार्यक्रम दिल पर दबाव डाल सकते हैं.
  • डिहाइड्रेशन: बाहर घूमते समय पर्याप्त पानी न पीने से दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है.
  • भारी खाना: भारी या नमकीन खाना खाने से भी यह हो सकता है.
  • ध्यान रहें- हॉलिडे हार्ट के लक्षण ज्यादा उम्र के लोगों या पहले से स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों में होने की संभावना ज्यादा होती है. लेकिन यह सिंड्रोम किसी को भी हो सकता है. यह सिंड्रोम 65 साल से कम उम्र के लोगों को अधिक होते हैं.

हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम के लक्षण
हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम वाले कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते. हालांकि, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम का सबसे आम लक्षण दिल की धड़कन का तेज होना है. ऐसा लगता है कि आपका दिल असामान्य रूप से तेजी से धड़क रहा है, या अनियमित रूप से, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपका दिल एक धड़कन छोड़ देता है. तेज दिल की धड़कन के अलावा, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम के अन्य लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं...

  • चक्कर आना
  • सीने में तकलीफ
  • कमजोरी
  • थकान

क्या हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम खतरनाक है?
अगर आपको अपनी हार्ट रेट में काफी उतार-चढ़ाव महसूस होता है और आपको पहले कभी एरिथमिया या एट्रियल फाइब्रिलेशन (AFib) का पता नहीं चला है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. वे कुछ आसान और जल्दी होने वाले टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG), यह पता लगाने के लिए कि आपका दिल असामान्य रूप से धड़क रहा है या नहीं. वे आपको घर पर हार्ट मॉनिटर पहनने की सलाह भी दे सकते हैं. बता दें, हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम की वजह से होने वाले एट्रियल फिब्रिलेशन (AFib) की सबसे गंभीर जटिलताएं हार्ट फेलियर और स्ट्रोक हैं. ये तब हो सकते हैं जब अनियमित धड़कन का लंबे समय तक इलाज न किया जाए. हालांकि, अच्छी बात यह है कि एट्रियल फिब्रिलेशन आमतौर पर जानलेवा स्थिति नहीं होती है. इसका इलाज संभव है, और इलाज से इन जटिलताओं को रोका जा सकता है.

(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)

संपादक की पसंद

