हर साल 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच या छुट्टियों के मौसम में क्यों बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के मामले? जानें

त्योहारों के मौसम में हार्ट अटैक ज्यादा आम होते हैं. हर साल, छुट्टियों के दौरान हार्ट अटैक के मामलों की संख्या बढ़ जाती है. इस दौरान अस्पतालों के इमरजेंसी रूम अक्सर हार्ट अटैक के मरीजों से भर जाते हैं. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि त्योहारों के मौसम में सभी उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं. समय के साथ साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि सर्दियों की छुट्टियों के मौसम में कार्डियोवस्कुलर घटनाएं बढ़ जाती हैं, और 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच साल के किसी भी दूसरे समय की तुलना में ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक से मौत होती है. ऐसे में, त्योहारों के मौसम या छुट्टियों के दौरान हार्ट अटैक के मामले में बढ़ोतरी का क्या कारण है? क्या होता है हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (HHS)? इस खबर में विस्तार से जानें...

छुट्टियों के दौरान हार्ट अटैक के मामले में बढ़ोतरी का क्या है कारण?

अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक, छुट्टियों का मौसम हममें से ज्यादातर लोगों के लिए व्यस्त और अक्सर तनाव भरा समय होता है. रूटीन बिगड़ जाता है, और हम ज्यादा खाते-पीते हैं, और कम एक्सरसाइज और नींद लेते हैं. इस दौरान, हम अक्सर अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते या चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. ये सभी कारण साल के आखिर में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकते हैं. इस घटना को हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (HHS) के नाम से जाना जाता है.

हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम (HHS) क्या है?

हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम आमतौर पर उन लोगों में होता है जिन्हें पहले से कोई हृदय रोग नहीं होता है. यह (HHS) एक ऐसी स्थिति है जिसमें ज्यादा शराब पीने के बाद दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है (अरिथमिया), खासकर छुट्टियों या वीकेंड पर, जब लोग आम तौर पर ज्यादा शराब पीते हैं. इससे ऐसे लक्षण हो सकते हैं जैसे धड़कन तेज होना, थकान, सांस लेने में दिक्कत, या सीने में दर्द, यहां तक कि उन लोगों में भी जिन्हें पहले कभी दिल की बीमारी नहीं हुई हो, यह एट्रियल फाइब्रिलेशन (AFib) का सबसे आम रूप है, जिसमें दिल के ऊपरी चैंबर (एट्रिया) तेजी से और अनियमित रूप से धड़कते हैं. AFib में, आपके दिल के ऊपरी हिस्सों में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पल्स मिलते हैं. वे आपस में टकराते हैं और असमान धड़कन पैदा करते हैं. स्वस्थ दिल वाले लोग भी, जिन्हें पहले कभी दिल की कोई बीमारी नहीं हुई हो, उन्हें भी यह हो सकता है.

किसी को हॉलिडे हार्ट सिंड्रोम कैसे होता है?