बार-बार क्यों होता है सिरदर्द? जानें नेचुरल तरीके से सिरदर्द से छुटकारा कैसे पाएं

सिरदर्द कभी न कभी हर किसी को परेशान करता है. सिरदर्द के कारण हर इंसान में अलग-अलग हो सकते हैं. यह एक आम समस्या बन गई है. मौसम में बदलाव से भी सिरदर्द हो सकता है. नींद की कमी, खराब लाइफस्टाइल, गलत बैठने का तरीका, पानी की कमी, ज्यादा शराब पीना और स्ट्रेस भी सिरदर्द का कारण बन सकते हैं. इससे अक्सर समस्या और बढ़ जाती है. बहुत से लोग सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं. वे दर्द निवारक दवाएं लेते हैं. जो लोग ज्यादा परेशान होते हैं, वे डॉक्टर से सलाह लेते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार, सिरदर्द के कुछ आम कारण लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं. आइए जानते हैं कि वे क्या हैं.