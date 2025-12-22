बार-बार क्यों होता है सिरदर्द? जानें नेचुरल तरीके से सिरदर्द से छुटकारा कैसे पाएं
एक्सपर्ट्स के अनुसार, कई कारण है जिससे सिरदर्द हो सकता है, कुछ सावधानियां बरतने से इस समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है...
Published : December 22, 2025 at 7:43 PM IST
सिरदर्द कभी न कभी हर किसी को परेशान करता है. सिरदर्द के कारण हर इंसान में अलग-अलग हो सकते हैं. यह एक आम समस्या बन गई है. मौसम में बदलाव से भी सिरदर्द हो सकता है. नींद की कमी, खराब लाइफस्टाइल, गलत बैठने का तरीका, पानी की कमी, ज्यादा शराब पीना और स्ट्रेस भी सिरदर्द का कारण बन सकते हैं. इससे अक्सर समस्या और बढ़ जाती है. बहुत से लोग सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं. वे दर्द निवारक दवाएं लेते हैं. जो लोग ज्यादा परेशान होते हैं, वे डॉक्टर से सलाह लेते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार, सिरदर्द के कुछ आम कारण लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं. आइए जानते हैं कि वे क्या हैं.
- डिहाइड्रेशन: अगर आपको बिना किसी साफ वजह के सिरदर्द हो रहा है, तो एक्सपर्ट्स रोजाना पानी पीने की मात्रा चेक करने की सलाह देते हैं. वे कहते हैं कि शरीर में पानी का लेवल थोड़ा भी कम होने पर सिरदर्द हो सकता है. इसके अलावा, जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो दिमाग अस्थायी रूप से सिकुड़ जाता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, इससे दिमाग खोपड़ी से दूर खिंच सकता है, जिससे दर्द होता है. पर्याप्त पानी पीने से यह संतुलन फिर से बन जाता है, और नतीजतन, दर्द कम हो जाता है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक स्टडी में कहा गया है कि डिहाइड्रेशन से सिरदर्द हो सकता है.
- अनियमित खाने की आदतें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि खाना स्किप करने से भी सिरदर्द हो सकता है. जिन्हें बार-बार सिरदर्द होता है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए. एक्सपर्ट्स के अनुसार, कुछ लोगों को कार्बोहाइड्रेट और मीठी चीजें खाने के बाद भी सिरदर्द हो सकता है. अगर आपको ऐसा होता है, तो इन चीजों से बचना ही बेहतर है.
- गलत पोस्चर: एक्सपर्ट्स का कहना है कि गलत तरीके से बैठने और खड़े होने से सिर, गर्दन, जबड़े और ऊपरी पीठ की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है. अगर आप लंबे समय तक इस पोस्चर को बनाए रखते हैं, तो यह उन हिस्सों की नसों को दबा सकता है. इससे सिरदर्द हो सकता है. क्लीवलैंड क्लिनिक की एक स्टडी में भी कहा गया है कि गलत पोस्चर सिरदर्द का कारण हो सकता है.
- नींद की कमी: एक्सपर्ट्स का कहना है कि पर्याप्त नींद न लेने या सात से आठ घंटे की नींद न लेने से सिरदर्द हो सकता है. वे यह भी कहते हैं कि सोने से पहले दांत ब्रश न करने और सोने से पहले सख्त खाना चबाने से भी सिरदर्द हो सकता है. इसके अलावा, अगर तकिया सही नहीं है, तो यह कंधे और गर्दन की मांसपेशियों पर दबाव डाल सकता है, जिससे सिरदर्द हो सकता है.
- स्मोकिंग और शराब पीने की आदतें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि रात में धूम्रपान और शराब पीने से नींद खराब हो सकती है. वे यह भी कहते हैं कि शराब पीने से बार-बार पेशाब आता है. पेशाब के साथ नमक, विटामिन और मिनरल्स भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं. इससे शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन बिगड़ सकता है और सिरदर्द हो सकता है. मेयो क्लिनिक की एक स्टडी के अनुसार, शराब, खासकर रेड वाइन, सिरदर्द को ट्रिगर कर सकती है.
- स्वास्थ्य समस्याएं: एक्सपर्ट्स का कहना है कि सर्दी, एलर्जी और वायु प्रदूषण के कारण होने वाली सांस लेने की समस्याओं से भी सिरदर्द हो सकता है. इसके अलावा, तनाव और चिंता से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है. इससे सिरदर्द और दर्द हो सकता है.
नेचुरल तरीके से सिरदर्द से छुटकारा कैसे पाएं
- nhs.uk की एक स्टडी में सिरदर्द होने पर ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि छाछ जैसे लिक्विड पीना सबसे अच्छा होता है.
- कानों के आस-पास, माथे और सिर की मालिश करने की भी सलाह दी जाती है. नाक के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर मालिश करने और दबाव डालने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और सिरदर्द से राहत मिलती है. कानों के पीछे मालिश करने से भी सिरदर्द में कुछ राहत मिल सकती है.
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि सांस लेने की एक्सरसाइज से सिरदर्द कम करने में मदद मिल सकती है. उनका कहना है कि ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन और दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर होती है. इससे सिरदर्द कम करने में मदद मिल सकती है.
- एक्सपर्ट्स कुर्सी पर बैठते समय अपनी पीठ सीधी रखने की सलाह देते हैं. वे यह भी सलाह देते हैं कि आपके पैर फर्श के समानांतर होने चाहिए.
- एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने से पहले धूम्रपान और शराब पीने से बचना सबसे अच्छा है.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)
