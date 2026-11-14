दीवाली के बाद तेजी से क्यों बढ़ जाता है ब्लड शुगर का स्तर? जानिए इसके पीछे की वजह और बचाव के उपाय
दीवाली के दौरान और उसके बाद खान-पान में किए गए बदलावों का असर शरीर पर लंबे समय तक बना रह सकता है, क्योंकि इस दौरान...
Published : November 14, 2026 at 1:14 PM IST
दिवाली का जश्न कुछ दिनों तक चल सकता है, लेकिन ब्लड शुगर लेवल पर इसका असर त्योहार खत्म होने के काफी बाद तक रह सकता है. डायबिटीज वाले लोगों के लिए, बार-बार मिठाई, तले हुए स्नैक्स, मीठी ड्रिंक्स और खाने का अनियमित समय ग्लूकोज कंट्रोल को बिगाड़ सकता है, जिसे स्थिर होने में कभी-कभी कई दिन लग जाते हैं.
ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकती हैं ये चीजें
पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. पीयूष लोढ़ा, का कहना है कि एक बड़ी चिंता यह है कि त्योहारों के दौरान, खाने का समय निश्चित नहीं रहता और लोग दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं. नियमित भोजन के अलावा, बार-बार मिठाइयां और नमकीन स्नैक्स खाने की यह आदत ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकती है.
त्योहारों में खाए जाने वाले लड्डू, काजू कतली, जलेबी और तरह-तरह के नमकीन स्नैक्स में अलग-अलग मात्रा में चीनी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है. जहां चीनी से ब्लड ग्लूकोज का स्तर तुरंत बढ़ सकता है, वहीं अधिक फैट वाली चीजें पाचन को धीमा कर सकती हैं, जिससे ब्लड शुगर लंबे समय तक बढ़ा रह सकता है. इन दोनों के मेल से ग्लूकोज के स्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है.
दिनचर्या में आने वाला बदलाव भी है बड़ा फैक्टर
एक और बात जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, वह है दैनिक दिनचर्या में आने वाला बदलाव. जश्न मनाने के लिए देर रात तक जागना, शारीरिक गतिविधि कम कर देना, दवा की खुराक लेना भूल जाना और अनियमित समय पर खाना खाने से ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने की प्रक्रिया पर और बुरा असर पड़ सकता है. यहां तक कि जो लोग अपने डायबिटीज को अच्छे से नियंत्रित रखते हैं, वे भी अपनी सामान्य दिनचर्या और खान-पान पर लौटने के बाद, खाली पेट और खाना खाने के बाद के ब्लड शुगर के स्तर को सामान्य से अधिक पा सकते हैं.
यह चिंता उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें अनियंत्रित डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या है, या जिन्हें पहले से ही किडनी, हृदय या नसों से जुड़ी कोई जटिलता है. ब्लड शुगर का लगातार बढ़ा रहना डिहाइड्रेशन, थकान और अन्य मेटाबॉलिक जटिलताओं के जोखिम को बढ़ा सकता है.
खाना छोड़ देना या भोजन की मात्रा बहुत कम कर देना नहीं है समाधान
हालांकि, इसका समाधान यह नहीं है कि त्योहारों के दौरान की गई अधिक खाने-पीने की मौज-मस्ती की भरपाई के लिए आप खाना छोड़ दें या भोजन की मात्रा बहुत कम कर दें. अपने नियमित खान-पान के रूटीन पर वापस आना, अपने ब्लड ग्लूकोज की बार-बार जांच करना, शरीर में पानी की कमी न होने देना और हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधि करना, आपको स्थिति पर फिर से नियंत्रण पाने में मदद कर सकता है. डॉक्टर की सलाह के बिना आपको अपनी दवाओं या इंसुलिन की खुराक में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए.
यह याद रखना भी जरूरी है कि त्योहार के दौरान खाया गया कोई एक भोजन, लंबे समय में किसी व्यक्ति की डायबिटीज से जुड़ी सेहत को तय नहीं करता. मायने यह रखता है कि लोग कितनी जल्दी अपनी नियमित आदतों पर लौट आते हैं और ब्लड शुगर के असामान्य रूप से बढ़े हुए स्तर को कैसे संभालते हैं. डायबिटीज को मैनेज करने के लिए निरंतरता जरूरी है, और दिवाली के बाद के दिन भी उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जितनी कि त्योहार के दौरान बरती गई सावधानियां.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)