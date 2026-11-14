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दीवाली के बाद तेजी से क्यों बढ़ जाता है ब्लड शुगर का स्तर? जानिए इसके पीछे की वजह और बचाव के उपाय

दीवाली के बाद तेजी से क्यों बढ़ जाता है ब्लड शुगर का स्तर? ( GETTY IMAGES )

दिवाली का जश्न कुछ दिनों तक चल सकता है, लेकिन ब्लड शुगर लेवल पर इसका असर त्योहार खत्म होने के काफी बाद तक रह सकता है. डायबिटीज वाले लोगों के लिए, बार-बार मिठाई, तले हुए स्नैक्स, मीठी ड्रिंक्स और खाने का अनियमित समय ग्लूकोज कंट्रोल को बिगाड़ सकता है, जिसे स्थिर होने में कभी-कभी कई दिन लग जाते हैं.

ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकती हैं ये चीजें

पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉ. पीयूष लोढ़ा, का कहना है कि एक बड़ी चिंता यह है कि त्योहारों के दौरान, खाने का समय निश्चित नहीं रहता और लोग दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं. नियमित भोजन के अलावा, बार-बार मिठाइयां और नमकीन स्नैक्स खाने की यह आदत ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकती है.