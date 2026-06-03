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गर्मी के मौसम में ब्लड शुगर लेवल में क्यों होता है उतार-चढ़ाव? जानें तीन जरूरी कारण

बहुत ज्यादा गर्मी डायबिटीज के मरीजों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि डायबिटीज वाले लोगों में डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) ज्यादा तेजी से होता है, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने पर किडनी को ज्यादा ग्लूकोज बाहर निकालना पड़ता है, जिससे बार-बार पेशाब आता है और शरीर में पानी का लेवल तेजी से कम हो जाता है. कुछ आम दवाएं, जैसे कि ड्यूरेटिक्स ('वॉटर पिल्स' जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती हैं) भी इन लोगों में डिहाइड्रेशन की वजह बन सकती हैं.

इसके अलावा, CDC का कहना है कि डायबिटीज उन नसों को नुकसान पहुंचा सकती है जो पसीने की ग्रंथियों को कंट्रोल करती हैं. नतीजतन, शरीर शायद जरूरत के हिसाब से पसीना न बना पाए या अपने अंदरूनी तापमान को ठीक से कंट्रोल न कर पाए. इस स्थिति को ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कहते हैं. पसीना न आने से शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम (भाप बनना) बिगड़ जाता है, जिससे हीटस्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. इसके उलट, कुछ मरीजों को ठीक विपरित समस्या होती है, जैसे कि खाना खाते समय चेहरे या गर्दन पर बहुत ज्यादा पसीना आना. डायबिटीज से ग्रस्त कुछ मरीजों में लंबे समय तक ब्लड शुगर का स्तर ऊंचा रहने के कारण नसों को नुकसान पहुंचता है, जिससे यह समस्या, जिसे डायबिटिक गस्टेटरी स्वेटिंग कहते हैं, उत्पन्न हो सकती है.

आम हालात में, जब आस-पास का तापमान बढ़ता है, तो त्वचा के नीचे मौजूद खून की नसें फैल जाती हैं. इससे त्वचा की सतह के पास खून का बहाव बढ़ जाता है, जिससे शरीर की गर्मी पसीने और भाप के जरिए बाहर निकल पाती है. लेकिन, जब हवा में गर्मी या नमी का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो हवा पसीने को सोख नहीं पाती. नतीजतन, शरीर का तापमान कम नहीं हो पाता और गर्मी शरीर के अंदर ही फंसी रह जाती है. इसके चलते, दिल को खून पंप करने और शरीर का तापमान ठंडा बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इससे कोर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) का लेवल बढ़ जाता है, जो सीधे तौर पर ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने की वजह बनता है.

बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि आप अपना ब्लड शुगर अधिक-से अधिक बार चेक करें, ताकि इस मौसम में भी यह आपकी टारगेट रेंज में रहे. इस मौसम में आपके ब्लड शगुर को कंट्रोल में रखने के लिए इन टिप्स को जरूर फॉलो करें...