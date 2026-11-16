ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहने पर भी क्यों हो जाती है किडनी खराब? जानिए क्या है डायबिटिक किडनी डिजीज
डायबिटीज में किडनी को नुकसान धीरे-धीरे और लंबे समय तक होता है. भले ही मरीज का ब्लड शुगर लेवल वापस सामान्य हो जाए, लेकिन जो...
Published : November 16, 2026 at 6:04 PM IST
जब डायबिटीज की बात आती है, तो अक्सर पूरा ध्यान सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने पर होता है. हालांकि, यह कंडीशन शरीर के दूसरे जरूरी अंगों, खासकर किडनी पर भी असर डाल सकती है. इसे देखते हुए, यह समझना जरूरी है कि ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में होने के बावजूद रेगुलर किडनी चेक-अप करवाना क्यों जरूरी है...
पुणे के बाणेर स्थित मणिपाल अस्पताल में सलाहकार नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ.सौरभ खिस्ते का कहना है कि डायबिटीज के मरीज अक्सर अपने ब्लड शुगर लेवल और HbA1c की नियमित जांच कराते रहते हैं. जब उनका शुगर लेवल सामान्य सीमा के भीतर रहता है, तो उन्हें लग सकता है कि उनकी स्थिति नियंत्रण में है और इसका उनके शरीर पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ रहा है. लेकिन, क्या ब्लड शुगर नियंत्रित होने का मतलब यह है कि किडनी पूरी तरह सुरक्षित हैं? इसका जवाब है नहीं. ब्लड शुगर नियंत्रित होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपकी किडनी पूरी तरह सुरक्षित है. असल में, डायबिटीज के कारण होने वाली किडनी की बीमारी (डायबिटिक नेफ्रोपैथी) चुपचाप पनपती है. शुरुआती स्टेज में, कोई साफ लक्षण नहीं दिखते, न ही कोई खास दर्द होता है.
डायबिटिक किडनी डिजीज क्या है?
डॉ.सौरभ खिस्ते के अनुसार, डायबिटिक किडनी डिजीज (DKD) डायबिटीज की एक गंभीर समस्या है, जिसमें लंबे समय तक बढ़ा हुआ ब्लड शुगर किडनी की छोटी ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचा सकता है. किडनी का मुख्य काम खून से वेस्ट प्रोडक्ट और ज्यादा पानी को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालना है. लेकिन, जब किडनी के फिल्टर (ग्लोमेरुली) खराब हो जाते हैं, तो खून में मौजूद प्रोटीन (जैसे एल्ब्यूमिन) यूरिन में लीक हो जाते हैं, इस कंडीशन को प्रोटीन्यूरिया या एल्ब्यूमिन्यूरिया कहते हैं. समय के साथ, यह किडनी की काम करने की क्षमता पर असर डाल सकता है और किडनी की खून को साफ करने की क्षमता भी कम हो सकती है.
शुगर कंट्रोल होने के बाद भी क्यों रहता है खतरा?
डॉ.सौरभ खिस्ते बताते हैं कि डायबिटीज में किडनी को नुकसान धीरे-धीरे और लंबे समय तक होता है. भले ही मरीज का ब्लड शुगर लेवल वापस सामान्य हो जाए, लेकिन किडनी को जो नुकसान पहले ही हो चुका है, उसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा, हाई ब्लड प्रेशर, लंबे समय से मधुमेह होना, मोटापा और परिवार में गुर्दे की बीमारी का इतिहास होना, ये सभी कारक जोखिम को बढ़ा सकते हैं.
अक्सर, किडनी खराब होने पर मरीजों को कोई स्पष्ट लक्षण महसूस नहीं होते, न तो उन्हें कोई दर्द होता है और न ही पेशाब करने की प्रक्रिया में कोई साफ बदलाव दिखता है. नतीजतन, शुरुआती चरण में किडनी की बीमारी का पता चलने में देरी हो सकती है.
किन जांचों से पता चल सकती है किडनी की स्थिति?
इसलिए, डायबिटीज के मरीजों के लिए केवल ब्लड शुगर लेवल की निगरानी करना ही काफी नहीं है. किडनी की सेहत का आकलन करने के लिए दो महत्वपूर्ण टेस्ट कराए जाने चाहिए.
- पहला टेस्ट 'यूरिन एल्ब्यूमिन-टू-क्रिएटिनिन रेशियो' (UACR) है, जो पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकलने वाले प्रोटीन की मात्रा को मापता है. पेशाब में एल्ब्यूमिन का होना किडनी को शुरुआती चरण में हुए नुकसान का संकेत हो सकता है.
- दूसरा टेस्ट 'सीरम क्रिएटिनिन' और 'एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट' (eGFR) को मापना है, जो यह बताते हैं कि किडनी कितनी अच्छी तरह से खून को फिल्टर कर रही है. इन दोनों टेस्ट के नतीजों को एक साथ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ मरीजों में किडनी की कार्यक्षमता कम हो सकती है, भले ही उनके पेशाब में एल्ब्यूमिन का स्तर सामान्य दिखाई दे.
आप अपनी किडनी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?
- डायबिटीज के मरीजों को अपने ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के स्तर की नियमित रूप से जांच करानी चाहिए.
- डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लें और बिना डॉक्टरी सलाह के इन्हें लेना बंद न करें.
- संतुलित आहार लें, नमक का सेवन कम करें, नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि (एक्सरसाइज आदि) करें और पर्याप्त नींद लें.
- साथ ही, बिना डॉक्टरी सलाह के दर्द निवारक दवाओं (पेनकिलर्स) का बार-बार या लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बचें.
- विशेषज्ञों के अनुसार, टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को बीमारी का पता चलने के समय से ही, साल में कम से कम एक बार अपनी किडनी की जांच करानी चाहिए.
- टाइप 1 डायबिटीज वाले मरीजों के लिए, बीमारी शुरू होने के पांच साल बाद से नियमित जांच कराने की सलाह दी जाती है
- यदि किडनी से जुड़ी कोई समस्या पहले से मौजूद है, तो जांच कितनी बार करानी है, यह आपके डॉक्टर तय करेंगे.
समय पर स्क्रीनिंग से किडनी के काम करने की क्षमता को बनाए रखने में मदद मिल सकती है
डॉ.सौरभ खिस्ते कहते हैं कि अगर डायबिटिक किडनी की बीमारी का शुरुआती स्टेज में पता चल जाए, तो सही इलाज और लाइफस्टाइल में बदलाव करके इसके बढ़ने को धीमा किया जा सकता है. इसलिए, सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज में रखना काफी नहीं है. डायबिटीज के मरीजों के लिए रेगुलर किडनी स्क्रीनिंग भी उतनी ही जरूरी है. एक आसान, समय पर चेक-अप भविष्य में किडनी से जुड़ी गंभीर दिक्कतों को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)