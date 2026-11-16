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ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहने पर भी क्यों हो जाती है किडनी खराब? जानिए क्या है डायबिटिक किडनी डिजीज

ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहने पर भी क्यों हो जाती है किडनी खराब? जानिए क्या है डायबिटिक किडनी डिजीज ( GETTY IMAGES )

जब डायबिटीज की बात आती है, तो अक्सर पूरा ध्यान सिर्फ ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने पर होता है. हालांकि, यह कंडीशन शरीर के दूसरे जरूरी अंगों, खासकर किडनी पर भी असर डाल सकती है. इसे देखते हुए, यह समझना जरूरी है कि ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में होने के बावजूद रेगुलर किडनी चेक-अप करवाना क्यों जरूरी है...

पुणे के बाणेर स्थित मणिपाल अस्पताल में सलाहकार नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ.सौरभ खिस्ते का कहना है कि डायबिटीज के मरीज अक्सर अपने ब्लड शुगर लेवल और HbA1c की नियमित जांच कराते रहते हैं. जब उनका शुगर लेवल सामान्य सीमा के भीतर रहता है, तो उन्हें लग सकता है कि उनकी स्थिति नियंत्रण में है और इसका उनके शरीर पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ रहा है. लेकिन, क्या ब्लड शुगर नियंत्रित होने का मतलब यह है कि किडनी पूरी तरह सुरक्षित हैं? इसका जवाब है नहीं. ब्लड शुगर नियंत्रित होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपकी किडनी पूरी तरह सुरक्षित है. असल में, डायबिटीज के कारण होने वाली किडनी की बीमारी (डायबिटिक नेफ्रोपैथी) चुपचाप पनपती है. शुरुआती स्टेज में, कोई साफ लक्षण नहीं दिखते, न ही कोई खास दर्द होता है.