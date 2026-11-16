ब्रेस्ट में गांठ का पता चलने और कैंसर का पता चलने के बीच की देरी क्यों हो सकती है खतरनाक?
Lancet अध्ययन के अनुसार, जिन महिलाओं में डॉक्टर के पास पहुंचने के समय ट्यूमर का आकार पांच से 10 सेंटीमीटर था, उनमें कैंसर फैलने का...
Published : November 16, 2026 at 4:16 PM IST
एक महिला को अपने स्तन में एक छोटी सी गांठ महसूस होती है. चूंकि इसमें कोई दर्द नहीं होता, इसलिए वह डॉक्टर के पास जाने के बजाय इंतजार करने का फैसला करती है. शादी-ब्याह में शामिल होने, घर पर बच्चों की परीक्षाओं को संभालने और ऑफिस में काम की डेडलाइन पूरी करने के चक्कर में समय बीतता जाता है, पहले कुछ हफ्ते, फिर कुछ महीने. वह उस गांठ के बारे में भूल जाती है, लेकिन जब कोई घटना या कोई जानकारी सामने आती है, तो उसका ध्यान फिर से उस ओर चला जाता है. भारत में ऐसी स्थिति काफी आम है, और कई मामलों में, यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का पता देर से चलता है. कैंसर का पता लगाने में देरी होने का असर बाद के इलाज और उसके नतीजों पर बहुत गहरा पड़ सकता है
रिसर्च क्या कहता है?
भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर अब सबसे आम कैंसर बन गया है. कैंसर जर्नल में प्रकाशित, ICMR के नेतृत्व वाले एक अध्ययन के अनुसार, भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के पांच साल तक जीवित रहने की दर (सर्वाइवल रेट) 66.4 प्रतिशत है. जिन महिलाओं में कैंसर का पता शुरुआती चरण में चल गया, उनके जीवित रहने की दर उन महिलाओं की तुलना में 4.4 गुना अधिक थी, जिनमें कैंसर का पता तब चला जब वह शरीर के दूर के हिस्सों तक फैल चुका था.
झारखंड के रांची (इरबा) स्थित एचसीजी अब्दुर रज्जाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. चंद्रशेखर प्रसाद सिंह का कहना है कि इसी अध्ययन में बताया गया है कि अमेरिका में, ब्रेस्ट कैंसर के 63 प्रतिशत मामलों का पता तब चल जाता है, जब कैंसर केवल अपनी शुरुआती जगह तक ही सीमित रहता है. इसके विपरीत, भारत में 57 प्रतिशत मामलों का पता 'लोकोरीजनल' (locoregional) स्टेज पर चलता है, यानी जब बीमारी का पता चलता है, तब तक वह आसपास के ऊतकों या लिम्फ नोड्स तक फैल चुकी होती है.
हाल के आंकड़े और भी चिंताजनक
डॉ. चंद्रशेखर प्रसाद सिंह बताते हैं कि हाल के आंकड़े और भी चिंताजनक हैं. द लैंसेट रीजनल हेल्थ, साउथईस्ट एशिया में प्रकाशित एक अध्ययन में भारत की 76,356 महिलाओं के डेटा का विश्लेषण किया गया, जिनका इलाज 2009 से 2020 के बीच हुआ था. बेंगलुरु स्थित ICMR के 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NCD एपिडेमियोलॉजी' के शोधकर्ताओं ने पाया कि इन महिलाओं में से 12.96 प्रतिशत मामलों में, बीमारी का पता चलने के समय तक कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल चुका था, जबकि वैश्विक स्तर पर यह औसत लगभग छह प्रतिशत है.
ट्यूमर के आकार से भी स्थिति की गंभीरता सामने आई. इसी Lancet अध्ययन के अनुसार, जिन महिलाओं में डॉक्टर के पास पहुंचने के समय ट्यूमर का आकार पांच से 10 सेंटीमीटर था, उनमें कैंसर फैलने का जोखिम लगभग तीन गुना था. वहीं 10 से 20 सेंटीमीटर आकार के ट्यूमर वाली महिलाओं में यह जोखिम करीब चार गुना था. पांच सेंटीमीटर का ट्यूमर लगभग एक नींबू के आकार का होता है. इतना बड़ा ट्यूमर रातोंरात नहीं बनता है.
आखिर देरी कहां होती है?
गुवाहाटी के डॉ. बी. बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में 2019 में पंजीकृत 269 स्तन कैंसर (ब्रेस्ट कैंसर) रोगियों के एक अध्ययन से पता चला कि पहले लक्षण के दिखने से लेकर इलाज शुरू होने तक का औसत समय 203 दिन (यानी लगभग सात महीने) था. मरीजों को पहली बार डॉक्टर तक पहुंचने में औसतन 35 दिन लगे. हालांकि, इसके बाद का इंतजार और भी लंबा था: पहली बार चिकित्सीय मदद लेने और इलाज शुरू होने के बीच का औसत समय 130 दिन था.
अध्ययन के लेखकों ने इस देरी के पीछे डर, सामाजिक कलंक, पारिवारिक जिम्मेदारियां, लक्षणों को मामूली समझना और पुरुष डॉक्टर से जांच कराने में झिझक जैसे कारण बताए. उन्होंने संदिग्ध मामलों की समय पर पहचान करने और मरीजों को उचित विशेषज्ञ के पास रेफर करने के लिए निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को बेहतर प्रशिक्षण देने की जरूरत भी बताई.
कैंसर की पहचान होने के बाद भी हर सप्ताह महत्वपूर्ण है
समय का महत्व केवल कैंसर की पहचान होने तक सीमित नहीं है. निदान के बाद इलाज शुरू करने में होने वाली देरी भी परिणामों को प्रभावित कर सकती है. वर्ष 2020 में The BMJ में प्रकाशित 34 अध्ययनों की एक समीक्षा में पाया गया कि कैंसर की सर्जरी में हर चार सप्ताह की देरी से मृत्यु का जोखिम छह से आठ प्रतिशत तक बढ़ जाता है। इसमें स्तन कैंसर भी शामिल था. स्तन कैंसर की सर्जरी के संदर्भ में शोधकर्ताओं ने गणना की कि आठ सप्ताह की देरी से मृत्यु का जोखिम 17 प्रतिशत और 12 सप्ताह की देरी से 26 प्रतिशत तक बढ़ जाता है.
ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
- अगर आपको स्तन में कोई नई गांठ, त्वचा का मोटा होना, त्वचा में कोई बदलाव या निप्पल से किसी तरह का डिस्चार्ज दिखाई दे, तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. दर्द शुरू होने का इंतजार न करें.
- हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन इसका पता केवल क्लिनिकल जांच, इमेजिंग टेस्ट और बायोप्सी के जरिए ही लगाया जा सकता है.
- अगर कैंसर की पुष्टि हो जाती है, तो अपने डॉक्टर से इलाज की पूरी योजना और तारीखों के बारे में पूछें। यह सुनिश्चित करें कि इलाज की प्रक्रिया में बेवजह देरी न हो.
- इस दौरान परिवार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है. मरीज के साथ डॉक्टर के पास जाने में मदद करें। अगर जांच में देरी का कारण कोई झिझक या शर्म है, तो आप किसी महिला डॉक्टर से जांच कराने का अनुरोध कर सकती हैं.
- स्तन में गांठ मिलने का मतलब हमेशा कैंसर होना नहीं है. हालांकि, जांच या इलाज में देरी करने से एक ऐसी स्थिति, जिसे समय रहते सही तरीके से संभाला जा सकता था, एक जटिल समस्या में बदल सकती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)