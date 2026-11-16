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ब्रेस्ट में गांठ का पता चलने और कैंसर का पता चलने के बीच की देरी क्यों हो सकती है खतरनाक?

ब्रेस्ट में गांठ का पता चलने और कैंसर का पता चलने के बीच की देरी क्यों हो सकती है खतरनाक? ( GETTY IMAGES )

एक महिला को अपने स्तन में एक छोटी सी गांठ महसूस होती है. चूंकि इसमें कोई दर्द नहीं होता, इसलिए वह डॉक्टर के पास जाने के बजाय इंतजार करने का फैसला करती है. शादी-ब्याह में शामिल होने, घर पर बच्चों की परीक्षाओं को संभालने और ऑफिस में काम की डेडलाइन पूरी करने के चक्कर में समय बीतता जाता है, पहले कुछ हफ्ते, फिर कुछ महीने. वह उस गांठ के बारे में भूल जाती है, लेकिन जब कोई घटना या कोई जानकारी सामने आती है, तो उसका ध्यान फिर से उस ओर चला जाता है. भारत में ऐसी स्थिति काफी आम है, और कई मामलों में, यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का पता देर से चलता है. कैंसर का पता लगाने में देरी होने का असर बाद के इलाज और उसके नतीजों पर बहुत गहरा पड़ सकता है

रिसर्च क्या कहता है?

भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर अब सबसे आम कैंसर बन गया है. कैंसर जर्नल में प्रकाशित, ICMR के नेतृत्व वाले एक अध्ययन के अनुसार, भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के पांच साल तक जीवित रहने की दर (सर्वाइवल रेट) 66.4 प्रतिशत है. जिन महिलाओं में कैंसर का पता शुरुआती चरण में चल गया, उनके जीवित रहने की दर उन महिलाओं की तुलना में 4.4 गुना अधिक थी, जिनमें कैंसर का पता तब चला जब वह शरीर के दूर के हिस्सों तक फैल चुका था.