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पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ज्यादा क्यों होता है? जानिए कारण और बचाव के तरीके

ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे हड्डियों की एक साइलेंट बीमारी माना जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो हड्डियों को इतना कमजोर कर सकती है कि थोड़ी सी छींक या बहुत मामूली चोट से भी हड्डी टूट सकती है. यह बीमारी, जिसे पहले बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, अब जवान महिलाओं और पुरुषों में बहुत आम होती जा रही है. जो चिंता की बात है. हालांकि, ऑस्टियोपोरोसिस पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा आम है. यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं. थोड़ी सी छींक या बहुत मामूली चोट से भी हड्डी टूट सकती है. यह बीमारी, जिसे पहले बुज़ुर्गों की बीमारी माना जाता था, अब जवान महिलाओं (30 साल) में बहुत आम होती जा रही है.

महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, ऑस्टियोपोरोसिस पुरानी मेटाबोलिक बोन डिसऑर्डर है, जो हड्डियों के वजन में कमी और हड्डियों के माइक्रोआर्किटेक्चर के खराब होने से होती है. रिस्क फैक्टर में एस्ट्रोजन लेवल में कमी, उम्र बढ़ना, फैमिली हिस्ट्री, शरीर का कम वज़न और कैल्शियम या विटामिन D का कम सेवन शामिल हैं. ऑस्टियोपोरोसिस में नई हड्डी उतनी तेजी से नहीं बनती जितनी तेजी से पुरानी हड्डी खत्म होती है. ज्यादातर औरतें 30 की उम्र के बाद बहुत मोटी हो जाती हैं. इससे उनकी नई हड्डियां बनना बंद हो जाती हैं और पुरानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. वीरांगना झलकारीबाई महिला अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. निवेदिता कर कहती हैं कि यह समस्या ज्यादातर औरतों में प्रेग्नेंसी के दौरान होती है. प्रेग्नेंसी के दौरान आयरन, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है. ऐसे में उन्हें बहुत दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ता है.

दरअसल, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन्हें आयरन, कैल्शियम और विटामिन D3 की बहुत जरूरत होती है. अगर प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में ये चीजें ठीक से नहीं जाती हैं, तो इससे महिलाओं के शरीर में दर्द होता है. उनकी हड्डियों में भी दर्द होने लगता है. बच्चे को जन्म देने के बाद मां अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, दूध में कैल्शियम होता है. यह उसके शरीर से ही बनता है ऐसे में महिलाएं शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाती हैं.

ऑस्टियोपोरोसिस के आम कारण

ऑस्टियोपोरोसिस को एक साइलेंट बीमारी कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर बिना किसी खास लक्षण के तब तक बढ़ती है जब तक कि व्यक्ति की हड्डी टूट नहीं जाती. यह स्थिति तब और बढ़ जाती है जब बोन डेंसिटी और बोन मास कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य कारण कम बोन मास और बोन डेंसिटी है, लेकिन इसके कई अलग-अलग अंदरूनी कारण भी हैं, जैसे...

उम्र- हड्डियों का विकास 25-30 साल की उम्र में सबसे ज्यादा होता है, जिसके बाद डेंसिटी कम होने लगती है. यह प्रोसेस उम्र बढ़ने के साथ तेज हो जाता है, खासकर महिलाओं में, पेरिमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन हॉर्मोन में कमी के कारण, जो हड्डियों के रीमॉडलिंग को रोकता है.

हार्मोनल बदलाव- पुरुषों के लिए, टेस्टोस्टेरोन में कमी से हड्डियों का कमजोर होना हो सकता है. टेस्टोस्टेरोन शरीर में एंड्रोजन रिसेप्टर्स से जुड़ता है, जो हड्डियों की ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करता है, इसलिए जब यह कम होता है, तो ग्रोथ धीमी हो जाती है या रुक जाती है. महिलाओं में, पेरिमेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर-नीचे हो सकता है, और मेनोपॉज के बाद यह काफी कम हो जाता है. एस्ट्रोजन की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. बहुत ज्यादा थायरॉइड हार्मोन होने से भी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और हड्डियां कमजोर हो सकती हैं.

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ज्यादा क्यों होता है? जानिए कारण और बचाव के तरीके (GETTY IMAGES)

विटामिन और मिनरल की कमी- कैल्शियम और विटामिन D कम खाने से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. दोनों न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है क्योंकि शरीर को कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब करने में मदद के लिए विटामिन D की जरूरत होती है. हड्डियों की सेहत बनाए रखने के लिए प्रोटीन भी एक जरूरी चीज है.

मौजूदा हेल्थ कंडीशन- कुछ मेडिकल कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ा सकती हैं, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम पर असर डालने वाली कंडीशन, इम्यूनोडेफिशिएंसी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ईटिंग डिसऑर्डर और कुछ तरह के कैंसर शामिल हैं.