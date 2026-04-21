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पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ज्यादा क्यों होता है? जानिए कारण और बचाव के तरीके

ऑस्टियोपोरोसिस एक चुपचाप बढ़ने वाली बीमारी है जो मेनोपॉज के बाद की महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन में कमी...

Why are women more prone to osteoporosis than men? Know the cause and methods of prevention
पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ज्यादा क्यों होता है? जानिए कारण और बचाव के तरीके (CANVA)
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By ETV Bharat Health Team

Published : April 21, 2026 at 6:20 PM IST

8 Min Read
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ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे हड्डियों की एक साइलेंट बीमारी माना जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो हड्डियों को इतना कमजोर कर सकती है कि थोड़ी सी छींक या बहुत मामूली चोट से भी हड्डी टूट सकती है. यह बीमारी, जिसे पहले बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, अब जवान महिलाओं और पुरुषों में बहुत आम होती जा रही है. जो चिंता की बात है. हालांकि, ऑस्टियोपोरोसिस पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा आम है. यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं. थोड़ी सी छींक या बहुत मामूली चोट से भी हड्डी टूट सकती है. यह बीमारी, जिसे पहले बुज़ुर्गों की बीमारी माना जाता था, अब जवान महिलाओं (30 साल) में बहुत आम होती जा रही है.

महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, ऑस्टियोपोरोसिस पुरानी मेटाबोलिक बोन डिसऑर्डर है, जो हड्डियों के वजन में कमी और हड्डियों के माइक्रोआर्किटेक्चर के खराब होने से होती है. रिस्क फैक्टर में एस्ट्रोजन लेवल में कमी, उम्र बढ़ना, फैमिली हिस्ट्री, शरीर का कम वज़न और कैल्शियम या विटामिन D का कम सेवन शामिल हैं. ऑस्टियोपोरोसिस में नई हड्डी उतनी तेजी से नहीं बनती जितनी तेजी से पुरानी हड्डी खत्म होती है. ज्यादातर औरतें 30 की उम्र के बाद बहुत मोटी हो जाती हैं. इससे उनकी नई हड्डियां बनना बंद हो जाती हैं और पुरानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. वीरांगना झलकारीबाई महिला अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. निवेदिता कर कहती हैं कि यह समस्या ज्यादातर औरतों में प्रेग्नेंसी के दौरान होती है. प्रेग्नेंसी के दौरान आयरन, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है. ऐसे में उन्हें बहुत दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ता है.

दरअसल, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन्हें आयरन, कैल्शियम और विटामिन D3 की बहुत जरूरत होती है. अगर प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में ये चीजें ठीक से नहीं जाती हैं, तो इससे महिलाओं के शरीर में दर्द होता है. उनकी हड्डियों में भी दर्द होने लगता है. बच्चे को जन्म देने के बाद मां अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, दूध में कैल्शियम होता है. यह उसके शरीर से ही बनता है ऐसे में महिलाएं शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाती हैं.

ऑस्टियोपोरोसिस के आम कारण
ऑस्टियोपोरोसिस को एक साइलेंट बीमारी कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर बिना किसी खास लक्षण के तब तक बढ़ती है जब तक कि व्यक्ति की हड्डी टूट नहीं जाती. यह स्थिति तब और बढ़ जाती है जब बोन डेंसिटी और बोन मास कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य कारण कम बोन मास और बोन डेंसिटी है, लेकिन इसके कई अलग-अलग अंदरूनी कारण भी हैं, जैसे...

उम्र- हड्डियों का विकास 25-30 साल की उम्र में सबसे ज्यादा होता है, जिसके बाद डेंसिटी कम होने लगती है. यह प्रोसेस उम्र बढ़ने के साथ तेज हो जाता है, खासकर महिलाओं में, पेरिमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन हॉर्मोन में कमी के कारण, जो हड्डियों के रीमॉडलिंग को रोकता है.

हार्मोनल बदलाव- पुरुषों के लिए, टेस्टोस्टेरोन में कमी से हड्डियों का कमजोर होना हो सकता है. टेस्टोस्टेरोन शरीर में एंड्रोजन रिसेप्टर्स से जुड़ता है, जो हड्डियों की ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद करता है, इसलिए जब यह कम होता है, तो ग्रोथ धीमी हो जाती है या रुक जाती है. महिलाओं में, पेरिमेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल ऊपर-नीचे हो सकता है, और मेनोपॉज के बाद यह काफी कम हो जाता है. एस्ट्रोजन की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. बहुत ज्यादा थायरॉइड हार्मोन होने से भी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और हड्डियां कमजोर हो सकती हैं.

Why are women more prone to osteoporosis than men? Know the cause and methods of prevention
पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ज्यादा क्यों होता है? जानिए कारण और बचाव के तरीके (GETTY IMAGES)

विटामिन और मिनरल की कमी- कैल्शियम और विटामिन D कम खाने से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. दोनों न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है क्योंकि शरीर को कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब करने में मदद के लिए विटामिन D की जरूरत होती है. हड्डियों की सेहत बनाए रखने के लिए प्रोटीन भी एक जरूरी चीज है.

मौजूदा हेल्थ कंडीशन- कुछ मेडिकल कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ा सकती हैं, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम पर असर डालने वाली कंडीशन, इम्यूनोडेफिशिएंसी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ईटिंग डिसऑर्डर और कुछ तरह के कैंसर शामिल हैं.

कुछ दवाएं- कुछ दवाएं भी हड्डियों को कमजोर कर सकती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकती हैं. इसमें अस्थमा, रूमेटाइड आर्थराइटिस, मिर्गी, एसिड रिफ्लक्स, डिप्रेशन और डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं.

बहुत ज्यादा शराब और स्मोकिंग- शराब का लगातार और ज्यादा सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, और स्मोकिंग से भी ऐसा ही होता है. सिगरेट में मौजूद निकोटीन ऑस्टियोब्लास्ट्स के बनने को धीमा कर देता है, ये सेल्स हड्डियों के बनने के लिए जिम्मेदार होते हैं. स्मोकिंग से शरीर के लिए हड्डियों के लिए हेल्दी कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब करना भी मुश्किल हो जाता है.

महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर
महिलाओं में कुछ खास रिस्क फैक्टर होते हैं जिनसे उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होने का चांस ज्यादा होता है, जैसे कि...

मेनोपॉज- मेनोपॉज के बाद पांच सालों में महिलाओं की बोन मास का 10 फीसदी तक कम हो सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल काफी कम हो जाता है, जिससे बोन लॉस होता है. हार्मोन थेरेपी के हिस्से के तौर पर एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट हड्डियों को बचाने, पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को कम करने और फ्रैक्चर को रोकने में मदद कर सकता है.

कम बोन डेंसिटी- आम तौर पर, महिलाओं की हड्डियां पुरुषों की तुलना में छोटी और पतली होती हैं, जिससे फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है. उनमें बोन डेंसिटी पर असर डालने वाले दूसरे फैक्टर भी होते हैं, जिसमें पुरुषों की तुलना में कम पीक बोन मास और कम उम्र में बोन लॉस शुरू होने की टेंडेंसी शामिल है.

प्रेग्नेंसी- प्रेग्नेंसी के दौरान और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान महिलाओं में बोन डेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है. हालांकि, हाल की रिसर्च से पता चला है कि यह टेम्पररी कमी बाद में जिंदगी में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क नहीं बढ़ाती है.

Why are women more prone to osteoporosis than men? Know the cause and methods of prevention
पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ज्यादा क्यों होता है? जानिए कारण और बचाव के तरीके (GETTY IMAGES)

ऊपर बताए गए कारणों के अलावा, कुछ और भी कारण हैं जो एक महिला के लिए रिस्क बढ़ा सकते हैं

  • पतला और छोटी 'हड्डियों वाला' होना
  • फिजिकली इनएक्टिव होना
  • कम वजन होना
  • गोरी या एशियन होना
  • ऑस्टियोपोरोसिस या हिप फ्रैक्चर की फैमिली हिस्ट्री होना

ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव

ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव
स्ट्रेस फ्री रहें
ऑयल मसाज करें
अपनी डाइट में तिल शामिल करें.
रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं
रेगुलर एक्सरसाइज करें
कैल्शियम का सेवन अधिक करें
विटामिन डी के लिए धूप सेकें
विटामिन की कमी न होने दें.
मोटापा कम करें
प्लांट एस्ट्रोजेन का चुनाव करें
स्मोकिंग और एल्कोहल का सेवन छोड़ दें.

साइंसअलर्ट वेबसाइट पर छपी एक स्टडी के अनुसार, रेगुलर एक्सरसाइज से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम किया जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

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