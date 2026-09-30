ETV Bharat / health

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ब्रेन एन्यूरिज्म होने की क्यों होती है अधिक संभावना? डॉक्टर से जानिए

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ब्रेन एन्यूरिज्म होने की क्यों होती है अधिक संभावना? ( GETTY IMAGES )

ब्रेन एन्यूरिज्म (जिसे सेरेब्रल या इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म भी कहते हैं) दिमाग के अंदर किसी आर्टरी में उभार या सूजन होती है. यह तब होता है जब दिमाग की ब्लड वेसल की दीवार का कोई हिस्सा कमजोर हो जाता है, जिससे वह बाहर की ओर फूल जाती है या फूल जाती है. कमजोर वेसल की दीवार का यह बाहर की ओर फैलाव आस-पास के दिमाग के टिशू पर दबाव डालता है, और अगर एन्यूरिज्म फट जाता है, तो इससे जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है.