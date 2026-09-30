पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ब्रेन एन्यूरिज्म होने की क्यों होती है अधिक संभावना? डॉक्टर से जानिए
ब्रेन एन्यूरिज्म तब होता है जब धमनी का कोई कमजोर हिस्सा फूल जाता है और उसमें खून भर जाता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं...
Published : September 30, 2026 at 7:17 PM IST
ब्रेन एन्यूरिज्म (जिसे सेरेब्रल या इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म भी कहते हैं) दिमाग के अंदर किसी आर्टरी में उभार या सूजन होती है. यह तब होता है जब दिमाग की ब्लड वेसल की दीवार का कोई हिस्सा कमजोर हो जाता है, जिससे वह बाहर की ओर फूल जाती है या फूल जाती है. कमजोर वेसल की दीवार का यह बाहर की ओर फैलाव आस-पास के दिमाग के टिशू पर दबाव डालता है, और अगर एन्यूरिज्म फट जाता है, तो इससे जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है.
सर एच. एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में न्यूरोइंटरवेंशनल सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉ. विपुल गुप्ता का कहना है कि ब्रेन एन्यूरिज्म कई तरह के होते हैं, जिनमें सबसे आम है सैक्युलर (या 'बेरी') एन्यूरिज्म. लगभग हर 100 लोगों में से 3 को ब्रेन एन्यूरिज्म होता है. उम्र के साथ इसके होने की संभावना बढ़ जाती है, और यह स्थिति पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा आम है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि एन्यूरिज्म सिर्फ दिमाग की ब्लड वेसल में ही नहीं, बल्कि शरीर के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है.
कई रिसर्च डेटा से पता चलता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ब्रेन एन्यूरिज्म होने की संभावना काफी ज्यादा होती है. स्टडीज से पता चलता है कि यह कंडीशन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में 1.5 से 2 गुना ज्यादा तेजी से होती है. 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं में एन्यूरिज्म होने का रिस्क तेजी से बढ़ जाता है. महिलाओं में इस बढ़े हुए रिस्क के बारे में जानकारी होने से बेहतर बचाव के तरीके और पहले पता लगाने में मदद मिल सकती है. जानें कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ब्रेन एन्यूरिज्म ज्यादा आम क्यों है...
पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ब्रेन एन्यूरिज्म अधिक क्यों होते है
डॉ. विपुल गुप्ता के अनुसार, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ब्रेन एन्यूरिज्म (एक ऐसी स्थिति जिसमें दिमाग की धमनी कमजोर होकर फूल जाती है) का खतरा ज़्यादा होने के मुख्य कारणों में एस्ट्रोजन का कम स्तर और रक्त वाहिकाओं में बदलाव शामिल हैं. बता दें, मेनोपॉज के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल तेजी से गिरता है. एस्ट्रोजन रक्त वाहिकाओं की दीवारों को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद करता है. इसकी कमी से धमनियां कमजोर हो जाती हैं.
इसके अलावा, कोलेजन की कमी, उम्र बढ़ना, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, ज्यादा शराब पीना और शरीर में सूजन जैसी वजहें आर्टरी को कमजोर करती हैं, जिससे महिलाओं में यह रिस्क और बढ़ जाता है.
डॉ. विपुल गुप्ता ये भी कहते हैं कि परिवार के किसी करीबी सदस्य को एन्यूरिज्म होने पर भी महिला में इसका खतरा बढ़ सकता है. हालांकि एन्यूरिज्म ज्यादातर 35 से 60 साल की उम्र के लोगों में होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है. जिन महिलाओं में इनमें से कोई भी जोखिम कारक मौजूद हैं, उन्हें धूम्रपान छोड़कर, शराब का सेवन कम करके, डॉक्टर की सलाह से ब्लड प्रेशर को सही ढंग से नियंत्रित करके और एन्यूरिज्म के पारिवारिक इतिहास के बारे में डॉक्टर से बात करके अपना जोखिम कम करने के उपाय करने चाहिए.
इन खास रिस्क फैक्टर के न होने पर भी, एक महिला को सिर्फ उसके जेंडर की वजह से ब्रेन एन्यूरिज्म का रिस्क हो सकता है. इसलिए, सभी महिलाओं को चेतावनी के संकेतों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि अचानक तेज सिरदर्द, गर्दन में बहुत ज्यादा अकड़न, नजर में अचानक बदलाव, सिर में तेज 'चटकने' जैसी आवाज या सनसनी, या इनमें से किसी भी लक्षण के साथ जी मिचलाना और उल्टी होना शामिल है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)